Как часто нужно менять матрас

Никак не можете выспаться? Тогда посмотрите, на чем вы спите.







Матрас — довольно подлая вещь. Он стареет незаметно, так что вы можете несколько лет не высыпаться и только потом догадаться, что причина в плохом матрасе. Рассказываем, какие еще показатели вашего сна говорят о том, что матрас отжил свое.



Как вы спите?

Доброе ли утро?

Как выглядит ваш матрас?

Издает ли он звуки?

Сколько лет матрасу?

Как продлить жизнь матраса?

Если вы постоянно просыпаетесь ночью, ворочаетесь во сне, и никак не можете выспаться — дело может быть не в вашем здоровье, а в матрасе. Кстати, один из сигналов, что матрас портит ваш сон — это если вы спите лучше в отеле или в гостях у друзей.Напряжение в мышцах, боль в суставах, мигрень, отекшая шея и спина — иногда они возникают из-за возраста, но часто, из-за плохого матраса. Плохое самочувствие по утрам может говорить о том, что матрас недостаточно поддерживает ваше тело.Провисшая ткань, непроходящие вмятины, чрезмерная мягкость (хотя матрас был твердым) — эти факторы говорят о том, что ваш матрас видел лучшие времена. Кстати, не стоит думать, что если вы перевернете матрас — то как будто купите новый. Этот трюк работал раньше, а современные матрасы если портятся — то повсеместно.Хотите узнать, что вы должны слышать, когда переворачиваетесь? Правильно, ничего. Так что любой скрип, потрескивание или хлопки — признаки того, что матрасу пора на покой.Этот фактор не самый главный — матрас может быть жизнеспособным и спустя 10 лет, а может распадаться на молекулы уже через два года. Так что перечисленные пункты гораздо важнее возраста вашего матраса. Но есть средний срок эксплуатации — он составляет 7 лет.Есть проблемы матраса, от которых не избавиться — например, провисание. Но пыль и грязь это тоже важный фактор — они «старят» матрас и ткань. Как им противостоять?Купите водонепроницаемый чехол — особенно, если вы спите с детьми или домашними животными.Проветривайте матрас каждое утро. Снимите простыню как только стави, откройте окно на 10 минут, а затем наденьте простыню обратно. Так матрас проветрится от влаги, которая скопилась за ночь.Чистите матрас каждые 3-6 месяцев — хотя бы специальным пылесосом для тканей