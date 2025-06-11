Актёры в своих первых и последних ролях

Если бы мы могли заранее знать, какой молодой актёр после своей первой роли сразу же станет знаменитостью, мы могли бы следить за их карьерой с самого её начала. Большинство актёров обретают всемирную славу далеко не сразу, сыграв в нескольких, а то и в десятках фильмов, прежде чем их имена станут известными широкой публике.

Поэтому то, как они выглядели в начале своей актёрской карьеры, зачастую остаётся незаметным. Но мы восполним этот пробел и покажем вам известных актёров в своих первых и последних (на настоящий момент) ролях. Гвинет Пэлтроу: "High", 1989 – "Полёт истории", 2019 Марион Котийяр: "История мальчика, который хотел, чтобы его поцеловали", 1994 – "Маленькие секреты большой компании", 2019Кевин Спейси: "Ревность", 1986 – "Клуб миллиардеров", 2018 Том Круз: "Бесконечная любовь", 1981 – "Миссия невыполнима: Последствия", 2018 Дэми Мур: "Выбор", 1981 – "Корпоративные животные", 2019 Кира Найтли: "Невинная ложь", 1995 – "Последствия", 2019 Мила Кунис: "Загадай желание, Молли", 1995 – "Последние новости" в округе Юба", 2020 Аль Пачино: "Я, Натали", 1969 – "Ирландец", 2019Пенелопа Крус: "Ветчина, ветчина ", 1992 – "Осиная сеть", 2019 Элизабет Хёрли: "Грести по ветру", 1988 – "Путешествие слона", 2017 Сальма Хайек: "Моя безумная жизнь", 1993 – "Как босс", 2020Джейсон Момоа: "Гавайская свадьба", 2003 – "Аквамен", 2018 Роберт Дауни-младший: "Загон", 1970 – "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", 2020Том Хэнкс: "Он знает, что вы одни", 1980 – "Прекрасный день по соседству", 2018 Лиам Нисон: "Прогресс Пилигрима", 1978 – "Обычная любовь", 2019Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: