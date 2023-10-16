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15 возможностей микроволновой печи, о которых известно немногим


Неожиданные вещи, которые можно подогревать в микроволновке.

Неожиданные вещи, которые можно подогревать в микроволновке.

Как правило, большинство из нас использует микроволновую печь для разогрева или разморозки пищи. А ведь она имеет широкий функционал. Некоторые используют микроволновку для чистки чеснока, размягчения черствого хлеба и даже для стирки. Об этих и других возможностях печки - далее в материале.

1. Старые специи


Специи, потерявшие аромат.

Специи, потерявшие аромат.

Реанимировать специи, которые давно стояли и потеряли свой аромат, поможет микроволновка. Для этого пересыпьте приправы в небольшие стеклянные или керамические тарелочки и разогревайте в микроволновке в течение 15 секунд на высокой мощности.

2. Размягчить хлеб


Смягчить зачерствевший снег.

Смягчить зачерствевший снег.

Если перед обедом вы обнаружили, что хлеб зачерствел, реанимируйте его с помощью микроволновки. Для этого разогревайте ломтики хлеба в течение 10 секунд на высокой мощности, предварительно накрыв их влажным бумажным полотенцем.

3. Хрустящий бекон


Хрустящий бекон в микроволновке.

Хрустящий бекон в микроволновке.

 




Если вы считаете, что в микроволновке невозможно приготовить хрустящий бекон, вы сильно ошибаетесь. Наоборот, именно в микроволновке это можно сделать гораздо быстрее, чем классическим способом. Для приготовления хрустящих чипсов разложите ломтики бекона на бумажном полотенце и накройте сверху таким же. Готовьте в течении 3-5 минут на высокой мощности, а после наслаждайтесь вкусной закуской.

4. Проверка на прочность


Проверка контейнера.

Проверка контейнера.

Наверное, вы знаете, что не все контейнеры пригодны для подогрева пищи. Проверить свои контейнеры не составит труда. Поместите в него стакан с водой и поставьте в микроволновую печь на одну минуту. Если стакан с водой нагрелся, а контейнер остался холодным - можете смело использовать его в дальнейшем. Ну а в случае, если нагрелся не только стакан, но и стенки контейнера, увы, придется придумать ему другое предназначение за пределами микроволновки.

5. Мед


Декристаллизация меда.

Декристаллизация меда.

Если неожиданно обнаружилось, что мед загустел или вовсе кристаллизовался, воспользуйтесь микроволновкой. Поставьте открытую банку в печь и разогревайте в течении двух минут на низкой мощности. Такая хитрость позволит вернуть меду жидкую консистенцию без потери вкусовых качеств.

6. Сушенные травы


Засушить травы.

Засушить травы.

Чтобы ускорить процесс высушивания трав, заверните их в бумажное полотенце и отправьте в микроволновку. Прогревайте их там на высокой мощности в течении 2-4 минут. После этого бумажный сверток с травой нужно смять и повторить все манипуляции снова.

7. Запеченная рыба


Рыба в микровоновке.

Рыба в микровоновке.

В микроволновой печи можно быстро приготовить вкусное и полезное рыбное филе. Перед тем, как приступить к готовке, рыбу нужно хорошо обсушить с помощью бумажного полотенца. Кусочки филе нужно выложить на тарелку близко друг к дружке, чтобы они образовали общую толщу. Готовьте рыбу согласно выбранному рецепту, но помните, выключать микроволновку следует когда рыба еще полупрозрачная. Буквально за несколько минут она дойдет сама, а вот если продолжите готовку в печи, гарантировано пересушите блюдо.

8. Кекс в кружке


Шоколадный кекс в кружке.

Шоколадный кекс в кружке.

Быстрый и вкусный шоколадный кекс можно приготовить в собственной микроволновой печи. Для этого смешайте в широкой емкости сахар, какао, щепотку соли, корицу и муку. Размешав до однородной массы все сыпучие ингредиенты, добавляйте по очереди жидкие: воду, растительное масло и ванильное мороженое. Тщательно перемешивайте полученную массу до однородного состояния, без комков. Готовую субстанцию налейте в кружку и подогрейте в микроволновке на высокой мощности.

9. Лимонный сок


Выжать максимум сока.

Выжать максимум сока.

Положите цитрусовые в микроволновку и нагревайте их там в течении 10-15 секунд на высокой мощности. Такой трюк позволит выжать максимум сока из лимонов, лаймов ил апельсинов.

10. Чистка чеснока


Легко почистить чеснок.

Легко почистить чеснок.

Чтобы не испортить маникюр о жесткие шкурки чеснока, поместите его в микроволновку, предварительно выставив ее на самую высокую мощность, и нагревайте в течение 15 секунд. После такой процедуры шелуха станет мягкой и удалить ее не составит труда.

11. Овощи и фрукты


Почистить овощи и фрукты от кожуры.

Почистить овощи и фрукты от кожуры.

Легко снять кожицу с помидоров или персиков, поможет микроволновка. Поставьте блюдо с помидорами в печь и разогревайте в течение 30 секунд на высокой мощности, а после дайте пару минут остыть. Кожица отойдет буквально на глазах.

12. Сухая фасоль


Быстро размочить фасоль.

Быстро размочить фасоль.

Обычно фасоль замачивают на ночь, но с помощью микроволновки этот процесс можно ускорить. Для этого залейте сушенные бобы водой, добавьте щепотку соды и нагревайте в течение 10 минут. После этого дайте емкости постоять и остыть в течении 30-40 минут и можно использовать.

13. Лук без слез


Лук без слез.

Лук без слез.

Поместите лук на 30 секунд в микроволновку, выставленную на высокую мощность. За это время пары, которые выделяют сок, испарятся, и процесс его нарезки не вызовет дискомфорта.

14. Стирка


Стирка носков.

Стирка носков.

В это сложно поверить, но микроволновку можно использовать для быстрой и эффективной стирки маленьких предметов одежды: маек и носков. Единственное правило - они обязательно должны быть выполнены из натуральных материалов. Замочите вещь в стеклянной миске с мыльным раствором, поставьте в микроволновку и нагревайте в течение 10 минут на высокой мощности. После этого дождитесь, пока миска остынет, и прополощите белье.

15. Дезинфекция губки


Дезинфекция губки в микроволновке.

Дезинфекция губки в микроволновке.

Раз в неделю нагревайте губку в микроволновке на высокой мощности, чтобы уничтожить микробы и бактерий живущих на ней.

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15 возможностей микроволновой печи, о которых известно немногим

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15 возможностей микроволновой печи, о которых известно немногимПодписаться на мой Instagram
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