15 возможностей микроволновой печи, о которых известно немногим

Неожиданные вещи, которые можно подогревать в микроволновке.
Как правило, большинство из нас использует микроволновую печь для разогрева или разморозки пищи. А ведь она имеет широкий функционал. Некоторые используют микроволновку для чистки чеснока, размягчения черствого хлеба и даже для стирки. Об этих и других возможностях печки - далее в материале.
1. Старые специи
Специи, потерявшие аромат.
Реанимировать специи, которые давно стояли и потеряли свой аромат, поможет микроволновка. Для этого пересыпьте приправы в небольшие стеклянные или керамические тарелочки и разогревайте в микроволновке в течение 15 секунд на высокой мощности.
2. Размягчить хлеб
Смягчить зачерствевший снег.
Если перед обедом вы обнаружили, что хлеб зачерствел, реанимируйте его с помощью микроволновки. Для этого разогревайте ломтики хлеба в течение 10 секунд на высокой мощности, предварительно накрыв их влажным бумажным полотенцем.
3. Хрустящий бекон
Хрустящий бекон в микроволновке.
Если вы считаете, что в микроволновке невозможно приготовить хрустящий бекон, вы сильно ошибаетесь. Наоборот, именно в микроволновке это можно сделать гораздо быстрее, чем классическим способом. Для приготовления хрустящих чипсов разложите ломтики бекона на бумажном полотенце и накройте сверху таким же. Готовьте в течении 3-5 минут на высокой мощности, а после наслаждайтесь вкусной закуской.
4. Проверка на прочность
Проверка контейнера.
Наверное, вы знаете, что не все контейнеры пригодны для подогрева пищи. Проверить свои контейнеры не составит труда. Поместите в него стакан с водой и поставьте в микроволновую печь на одну минуту. Если стакан с водой нагрелся, а контейнер остался холодным - можете смело использовать его в дальнейшем. Ну а в случае, если нагрелся не только стакан, но и стенки контейнера, увы, придется придумать ему другое предназначение за пределами микроволновки.
5. Мед
Декристаллизация меда.
Если неожиданно обнаружилось, что мед загустел или вовсе кристаллизовался, воспользуйтесь микроволновкой. Поставьте открытую банку в печь и разогревайте в течении двух минут на низкой мощности. Такая хитрость позволит вернуть меду жидкую консистенцию без потери вкусовых качеств.
6. Сушенные травы
Засушить травы.
Чтобы ускорить процесс высушивания трав, заверните их в бумажное полотенце и отправьте в микроволновку. Прогревайте их там на высокой мощности в течении 2-4 минут. После этого бумажный сверток с травой нужно смять и повторить все манипуляции снова.
7. Запеченная рыба
Рыба в микровоновке.
В микроволновой печи можно быстро приготовить вкусное и полезное рыбное филе. Перед тем, как приступить к готовке, рыбу нужно хорошо обсушить с помощью бумажного полотенца. Кусочки филе нужно выложить на тарелку близко друг к дружке, чтобы они образовали общую толщу. Готовьте рыбу согласно выбранному рецепту, но помните, выключать микроволновку следует когда рыба еще полупрозрачная. Буквально за несколько минут она дойдет сама, а вот если продолжите готовку в печи, гарантировано пересушите блюдо.
8. Кекс в кружке
Шоколадный кекс в кружке.
Быстрый и вкусный шоколадный кекс можно приготовить в собственной микроволновой печи. Для этого смешайте в широкой емкости сахар, какао, щепотку соли, корицу и муку. Размешав до однородной массы все сыпучие ингредиенты, добавляйте по очереди жидкие: воду, растительное масло и ванильное мороженое. Тщательно перемешивайте полученную массу до однородного состояния, без комков. Готовую субстанцию налейте в кружку и подогрейте в микроволновке на высокой мощности.
9. Лимонный сок
Выжать максимум сока.
Положите цитрусовые в микроволновку и нагревайте их там в течении 10-15 секунд на высокой мощности. Такой трюк позволит выжать максимум сока из лимонов, лаймов ил апельсинов.
10. Чистка чеснока
Легко почистить чеснок.
Чтобы не испортить маникюр о жесткие шкурки чеснока, поместите его в микроволновку, предварительно выставив ее на самую высокую мощность, и нагревайте в течение 15 секунд. После такой процедуры шелуха станет мягкой и удалить ее не составит труда.
11. Овощи и фрукты
Почистить овощи и фрукты от кожуры.
Легко снять кожицу с помидоров или персиков, поможет микроволновка. Поставьте блюдо с помидорами в печь и разогревайте в течение 30 секунд на высокой мощности, а после дайте пару минут остыть. Кожица отойдет буквально на глазах.
12. Сухая фасоль
Быстро размочить фасоль.
Обычно фасоль замачивают на ночь, но с помощью микроволновки этот процесс можно ускорить. Для этого залейте сушенные бобы водой, добавьте щепотку соды и нагревайте в течение 10 минут. После этого дайте емкости постоять и остыть в течении 30-40 минут и можно использовать.
13. Лук без слез
Лук без слез.
Поместите лук на 30 секунд в микроволновку, выставленную на высокую мощность. За это время пары, которые выделяют сок, испарятся, и процесс его нарезки не вызовет дискомфорта.
14. Стирка
Стирка носков.
В это сложно поверить, но микроволновку можно использовать для быстрой и эффективной стирки маленьких предметов одежды: маек и носков. Единственное правило - они обязательно должны быть выполнены из натуральных материалов. Замочите вещь в стеклянной миске с мыльным раствором, поставьте в микроволновку и нагревайте в течение 10 минут на высокой мощности. После этого дождитесь, пока миска остынет, и прополощите белье.
15. Дезинфекция губки
Дезинфекция губки в микроволновке.
Раз в неделю нагревайте губку в микроволновке на высокой мощности, чтобы уничтожить микробы и бактерий живущих на ней.
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