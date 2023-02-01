14 сумасшедших фактов о нас с вами, о которых мы не догадывались

1. Ваша любимая песня — та, которая связывает вас эмоционально с важным событием в жизни
И это подтверждено научными исследованиями!
2. Музыка может влиять на ваши решения
Скажем, ученые из Университета Гронингена знают, что, если по радио в автомобиле играет ритмичная музыка, вы обязательно начнете ехать быстрее и агрессивнее.
Они также установили, что веселая музыка действительно может сделать вас веселее, а грустная — печальнее. То есть музыка задает вам настроение, а не вы выбираете, что послушать, по настроению.
3. Чем больше вы тратите денег на других, тем счастливее становитесь
Это доказали многочисленные исследования. Здравый смысл подсказывает, что тратить заработанное нужно на себя, но биология, требующая от нас заботы о близких, устанавливает свои правила!
4. Чтобы стать счастливее, нужно тратить деньги на опыт, а не на вещи
Опять же, здравый смысл продолжает твердить: если потратишь деньги на развлечения, то пожалеешь, а вещью можно пользоваться долго. И долго получать от нее удовольствие.
Но правда в том, что к новым вещам мы привыкаем быстрее, чем думаем, а удовольствие от них проходит буквально за несколько дней.
5. Большинство современных детей отправились бы в психушку в 1950 году
Около половины населения Земли сейчас страдает от хронической депрессии и тревожного синдрома. Примерно такой же процент людей зависим от употребления тех или иных психоактивных веществ. Если бы стандарты работы психбольниц не менялись с середины XX века, половину из нас можно было бы смело закрывать в психушке!
6. Некоторые религиозные практики действительно снижают стресс
Исследования показывают, что люди, которые регулярно молятся и занимаются медитацией, в меньшей степени подвержены стрессу и депрессиям.
7. За деньги можно купить счастье, но только если вы зарабатываете до $75 000 в год
Деньги приносят удовлетворение только до тех пор, пока их не хватает на удовлетворение ваших базовых потребностей. Если бы вы были представителем среднего класса, но потом резко разбогатели, счастья это не принесло бы.
8. Стресс — заразная штука
Если вы будете общаться с депрессивными людьми, то вскоре и сами станете одним из них. Вне зависимости от того, какие события происходят в вашей собственной жизни.
9. Если вы способны внушить себе, что хорошо выспались, мозг в это поверит!
Для нашего мозга вообще нет разницы между реальным миром и воображаемым. Если вы поспите 5 часов, но будете повторять про себя, что отлично выспались, то это сработает! И вы почувствуете прилив сил.
10. Люди в возрасте 18–33 лет — самые депрессивные
Семья, образование, работа — все это вызывает сильный стресс, не так ли? Годы, которые мы называем «лучшими» или «цветущими», на самом деле самые трудные.
11. Умные люди недооценивают себя, глупые — переоценивают
Это называется эффектом Даннинга Крюгера.
12. Ваш мозг не вспоминает события из прошлого. Он воспроизводит воспоминания, «придумывает» их
Вот почему показания свидетелей так ненадежны! Все, то есть абсолютно ВСЕ воспоминания из вашей жизни мозг видоизменяет. Каждый раз, когда вы к ним возвращаетесь. Хотите сохранить что-то в памяти? Старайтесь вспоминать о нужном событии как можно реже!
13. Ваши решения будут более рациональными, если размышлять о них вы будете на иностранном языке
Это доказало исследование Университета Чикаго. Если люди размышляют над тем, какое решение им принять, на иностранном языке, то в более значительной степени опираются на логику, а не на эмоции.
14. Если вы поделитесь своими планами с другими, то шансы на их реализацию действительно упадут
И дело тут не в зависти, как вы бы могли подумать. Дело в том, что люди, делясь своими планами, занимаются, по сути, самоуспокоением. Мозг, как мы уже говорили, не видит разницы между воображаемым миром и настоящим. Поделились планами — тут же почувствовали радость от несбывшихся событий, успокоились и расслабились.
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