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Чудом уцелевшие фотографии геноцида евреев из Лодзинского гетто


Мужчина идет среди руин синагоги.

Мужчина идет среди руин синагоги.

 

Лодзинское гетто в Польше - одно из страшнейших мест-свидетельств человеческой жестокости. Оно было организовано нацистами в феврале 1940 года, здесь отбывали заключение преимущественно евреи и цыгане, работая на нужды вермахта. Недавно прошла презентация работ польского фотографа Генрика Росса (Henryk Ross), который проходил службу в Департаменте статистики при Юденрате. На его снимках - жизнь Лодзинского гетто в годы нацистской оккупации.

Фотография для идентификационных карт в отделе статистики.

Фотография для идентификационных карт в отделе статистики.

 
Уличное фото.

Уличное фото.

 

На момент начала Второй мировой войны в Польше проживало более 3 млн евреев. Судьба большинства из них - трагична, они жили в изоляции, став рабами оккупантов, многих угоняли в концлагеря. Росс работал спортивным фотожурналистом до войны, с приходом нацистов его вместе с еще 160 тысячами евреев заключили в Лодзинское гетто. Плотность населения здесь достигала 40 тысяч человек на квадратный километр. Исторический район Лодзя нацисты превратили в промышленный комплекс, который выполнял заказы вермахта, снабжая немецкую армию.
Массовая депортация евреев.

Массовая депортация евреев.

 
Зимняя депортация. На снимке - женщины и дети.

Зимняя депортация. На снимке - женщины и дети.

 

На снимках Росса - сцены массовых депортаций евреев в лагеря смерти Хелмно и Аушвиц, редкие минуты радости в дни национальных праздников, будни заключенных.
Эти фотографии были сделаны неофициально в 1940-1944 годы, надежно спрятаны во время ликвидации гетто. Автор надеялся, что в будущем эти фотографии послужат важным свидетельством нацистских зверств в Лодзе.
Архивные фотографии из Лодзинского гетто от Генрика Росса.

Архивные фотографии из Лодзинского гетто от Генрика Росса.

 
Детей отправляют в лагерь смерти.

Детей отправляют в лагерь смерти.

 
Утварь, оставленная в гетто евреями, депортированными в лагеря смерти.

Утварь, оставленная в гетто евреями, депортированными в лагеря смерти.


Мужчины раздают хлеб.

Мужчины раздают хлеб.

 

Росс рассказывал, что для работы в Юденрате ему выдали камеру, поэтому он получил возможность делать не только снимки, требуемые для отдела статистики, но и выходить на улицы, чтобы запечатлевать настоящее положение дел. Он прекрасно осознавал, что при выявлении этих снимков ему и его семье грозит мучительная смерть, но продолжал свое занятие из чувства гражданского долга.
Вход на территорию гетто запрещен.

Вход на территорию гетто запрещен.

 
Улыбающийся ребенок.

Улыбающийся ребенок.

 
Женщина с ребенком, жена полицейского гетто.

Женщина с ребенком, жена полицейского гетто.

 

Ассистентом Росса была его жена Стефания, именно она прятала фотоаппарат мужа, когда они выходили на улицу. В нужный момент она доставала камеру Россу, убедившись, что за ними никто не наблюдает. Открыто снимать было опасно, например, фотографии депортации евреев были сделаны через небольшую дыру в стене на железнодорожной станции.
Женщина кормит ребенка в сиротском доме.

Женщина кормит ребенка в сиротском доме.

 
Еврейская девочка.

Еврейская девочка.

 

Снимки были надежно закопаны Россом в 1944 году в Лодзе, достать их смогли уже после победы в 1945 году, когда Польша была освобождена советскими войсками. Больше половины фото было безвозвратно утеряно из-за влажности, но остальные все же удалось спасти. Всего из заключенных Лодзенского гетто удалось выжить только 844 людям.
Мужчина спасает Тору из разрушенной синагоги.

Мужчина спасает Тору из разрушенной синагоги.

 

Сегодня фотографии, ставшие свидетельствами самого масштабного геноцида в истории Человечества, демонстрируются в Музее искусств Бостона.
Еврейский мальчик в поисках еды.

Еврейский мальчик в поисках еды.

 

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Чудом уцелевшие фотографии геноцида евреев из Лодзинского гетто

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Чудом уцелевшие фотографии геноцида евреев из Лодзинского геттоПодписаться на мой Instagram
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