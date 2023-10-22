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Трюфели из детской смеси, колбаска и ириски: Рецепты советских сладостей


Сладости родом из детства.

Сладости родом из детства.

Сегодня сладостями никого не удивишь. Конфеты, шоколад, пирожные и торты на любой вкус можно найти без особых усилий. Правда, магазинные десерты не сравнишь с теми, что приготовлены дома, поэтому во многих семьях бабушки до сих пор балуют детей и внуков лакомствами, популярными еще в годы СССР. Карамель (и уж тем более шоколадные конфеты) были чаще всего по праздникам, а в обычные дни на столе можно было увидеть ириски, сладкие колбаски и даже… трюфели из детского питания.

В советские годы продукты достать было не всегда просто, поэтому хозяйки, как могли, изощрялись с рецептами. Сладости готовили из того, что было в доступности - из какао, сгущенного молока, сливочного масла и самого простого печенья. Сегодня мы публикуем рецепты, которые были в кулинарных книжках наших бабушек. Попробуйте приготовить такие сладости, и вы удивитесь, насколько это здорово, а кто-то и вспомнит вкус своего детства!

1. Молочные ириски


Домашние ириски.

Домашние ириски.

 

Ириски «Му-му» - излюбленное советское лакомство. Такие незатейливые конфетки часто попадали на стол. Если магазинных ирисок достать не удавалось, хозяйки готовили конфеты дома. Благо, дело это нехитрое и сноровки не требует.

Что понадобится?


150 гр. сливочного масла
1 ст. сахара
2 ч. ложки молока
щепотка соли

Масло нужно размягчить, затем смешать его с другими ингредиентами в кастрюле. На медленном огне довести смесь до кипения, помешивая, варить 10 мин. Снимаем с огня, когда масса станет приятного золотистого цвета. Мягкую массу выливаем на противень, ждем, пока остынет. Затем режем на кусочки и подаем к чаю.
Противень с ирисками.

Противень с ирисками.

 

Если хочется сделать вкус ирисок более насыщенным, к смеси можно добавит 100 гр. толченых миндальных орехов. В этом случае ореховая крошка добавляется в кастрюлю за 5 минут до готовности.

2. Сладкая колбаска


Сладкая колбаска из печенья, масла и какао.

Сладкая колбаска из печенья, масла и какао.

 

Это лакомство оказалось, пожалуй, самым живучим, поскольку до сих пор многие продолжают его готовить. Секрет его успеха прост - бюджетно, быстро, сытно.

Что понадобится?


Из чего приготовить сладкую колбаску.

Из чего приготовить сладкую колбаску.

 

0,5 кг простого печенья
0,5 ст. сахара
2 ст. л. какао-порошка
0,5 ст. грецких орехов
100 г. сливочного масла

При приготовлении сладкой колбаски следует позаботиться о том, чтобы половину печенья измельчить в крошку, а вторую - поломать на небольшие кусочки. Постепенно смешиваем все ингредиенты: измельченное печенье, мягкое масло, нарезанные грецкие орехи. Перемешиваем до однородной массы и добавляем кусочки печенья. Из получившейся массы формируем колбаску, заворачиваем в пищевую пленку, кладем в холодильник на ночь.

3. Трюфели из детской смеси


Нежнейшие трюфели из детской смеси.

Нежнейшие трюфели из детской смеси.

 

А вот эти конфеты можно было назвать настоящим деликатесом, ведь по вкусу такие трюфели не уступали магазинным.

Что понадобится?


4-5 ст. детской смеси
200 гр. сливочного масла
2 ст. сахара
3 ст. ложки какао
0,5 стакана воды
Процесс приготовления трюфелей.

Процесс приготовления трюфелей.

 

В кастрюле постоянно помешивая проварить смесь из воды, сахара, какао и сливочного масла. Когда эта смесь остынет, добавить к ней детское питание (из-за того, что ингредиенты будут густыми, это может быть непросто сделать). Когда все будет готово, шоколадную массу нужно будет убрать в холодильник на час. После - сформировать трюфели, обвалять их в толченых орехах или вафельной крошке. Можно подавать к столу! Кстати, трюфели таят при комнатной температуре, так что оставшиеся конфеты нужно будет хранить в холодильнике. Но это маловероятно. Такое лакомство гости разбирают моментально!

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Трюфели из детской смеси, колбаска и ириски: Рецепты советских сладостей

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Трюфели из детской смеси, колбаска и ириски: Рецепты советских сладостейПодписаться на мой Instagram
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