Как разбитая керамика стала украшением Барселоны и принесла автору мировую славу: Великий Гауди

Барселона - мегаполис на берегу Средиземного моря с населением более полутора миллионов человек и второй по величине в стране.

Семь из семнадцати сооружений Антонио Гауди официально внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Немного из биографии знаменитого каталонца

Антонио Гауди (1852—1926) - великий испанский архитектор, основатель каталонского модерна.

Входные железные ворота в Palau Gell работы Антонио Гауди. (Гауди был мастером художественного литья. Многие металлические элементы изготовлены его собственными руками.

Проекты каталонского модерниста

Архитектурный шедевр Антонио Гауди – Каса-Мила.

Архитектурный шедевр Антонио Гауди – Каса-Мила.

Зал Сто колонн в парке Гуэля. Антонио Гауди. Техника тренкадис.

Техника керамической мозаики - "тренкадис"

"Скульптурная

Парк Гуэль. Барселона.

Парк Гуэль. Барселона.

Ящерица работы Гауди в парке Gell. (Любопытный факт из истории создания этой скульптуры: чтобы закончить ее, пришлось пожертвовать дорогим сервизом семьи Гуэль, так как нужные оттенки цвета нашлись только там.)

Техника керамической мозаики тренкадис на фасадах сооружений Антонио Гауди. Мозаика: Жозепе Марии Жужоля.

Sagrada Familia (Храм Святого Семейства)

Храм Святого Семейства. Барселона. Автор проекта: Антонио Гауди.

Строительство Храма Святого Семейства ведется на пожертвования прихожан и по сей день.

Casa Batll (дом Бальо)

Casa Batll (дом Бальо). Архитектор: Антонио Гауди.