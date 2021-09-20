Секретное использование алкоголя

Гомер Симпсон довольно верно заметил, что алкоголь есть причина и решение большинства жизненных проблем. Это и в самом деле соответствует действительности: вот, к примеру, несколько нестандартных способов использовать алкогольные напитки, которые могут сослужить вам хорошую службу.









Сел аккумулятор

Стеклоочиститель

Плохой запах

Нашествие слизняков

Жесткое мясо