Секретное использование алкоголя

Гомер Симпсон довольно верно заметил, что алкоголь есть причина и решение большинства жизненных проблем. Это и в самом деле соответствует действительности: вот, к примеру, несколько нестандартных способов использовать алкогольные напитки, которые могут сослужить вам хорошую службу.
Сел аккумулятор
Пить и быть за рулем — нельзя, зато зарядить аккумулятор алкоголем — вполне реально. Красное вино позволяет электронам свободно перемещаться между положительной и отрицательной клеммами аккумулятора, обеспечивая достаточное количество энергии, чтобы запустить двигатель. Осторожно приподнимите крышку отсека батареи с помощью отвертки и залейте немного вина в каждую из ячеек батареи. Закройте крышку, подождите час и заводите мотор: запаса энергии должно хватить до ближайшей станции технического обслуживания.
Стеклоочиститель
Можно прихватить в поездку и водку, пригодится. Смешайте 3 части водки с 4 стаканами воды, добавьте пару чайных ложек жидкого средства для мытья посуды. Встряхните и выливайте смесь в резервуар.
Плохой запах
Длинный полет, а сосед по сиденью страдает метеоризмом? Не проблема (на самом деле, проблема — но решаемая): попросите стюардессу принести вам стакан виски. Большую часть примите внутрь, это немного успокоит нервы. Остатком смочите салфетку и дышите через нее. Виски отлично маскирует запах сернистых соединений.
Нашествие слизняков
Летом улитки и слизняки могут стать настоящей головной болью. Кому приятно увидеть свой газон, покрытый этими созданиями? Закопайте на территории банку, наполненную пивом так, чтобы ее обод оставался на одном уровне с почвой. Дрожжи привлекут слизней и улиток, которые, к сожалению, утонут из-за своей жадности.
Жесткое мясо
Гриль придает мясу твердые свойства подметки? Красное вино в помощь. Положите кусок мяса в вакуумный пакет, залейте бокалом красного вина и дайте помариноваться минут 15. После такой обработки мясо на гриле получится сочным и нежным.
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