Больницы, в которых вы точно не захотели бы лечиться

Российскую медицину принято ругать и в большинстве случаев эта критика бывает вполне обоснована. Но при этом не нужно забывать, что она далеко не самая плохая в мире. Да, она не идеальна, но ничего идеального в мире нет. Зато есть такая медицина, которой бы вы ни за что на свете не доверили своё здоровье. И таких в больниц на планете очень много.







Цель поста не сравнить «как здесь и как там», и уж ни в коем случае не доказать, что мы, дескать, ещё неплохо живём. Истинная цель — показать тем товарищам, которые привыкли в жизни только жаловаться, что в мире полно людей, которым гораздо хуже чем им. Просто нужно уметь быть благодарным за то, что у тебя уже есть и ценить это.



Джинджа, Уганда

Государственная больница в Индии

Государственная больница Luis Razetti в Венесуэле

Тоже Венесуэла, коридор больницы. Кто-то ждёт очереди к врачу, кто-то просто там лежит так как в палатах уже нет мест

Родильный дом в Уганде

Маленькая сельская больница где-то в ЮАР

Больничная палата одного из госпиталей а Мумбаи, Индия

Детская больница в Индии

Койка в палате одного из госпиталей в Румынии

Африканская больница

Бангладеш

Доминиканская Республика

Пакистан

Тек лечат переломы в больнице Венесуэлы

Койки в коридоре там же

Приёмный покой. Мужчина с ножевым ранением

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