Фарерские острова: как живут люди в самых отдалённых деревнях Европы

Фотограф Kevin Faingnaert отправился в самые отдалённые деревни Фарерских островов, чтобы узнать, как протекает жизнь местного населения в этих забытых богом уголках Европы. Поездка его не разочаровала. В рамках своего проекта под названием «Føroyar» фотограф отснял множество красивых пейзажей и портретов местных жителей.







Деревня Bøur на острове Воар. На заднем плане виднеется остров Тиндхёльмур.







Дом в деревне Gásadalur, в которой проживает 16 человек.







Церковь в деревне Kirkja, в которой проживает всего 9 человек.







Фарерские острова располагаются в Атлантическом океане на полпути между Великобританией и Исландией. Архипелаг состоит из восемнадцати вулканических островов, соединённых между собой сетью тоннелей, мостов и паромных переправ.







До того, как Kevin Faingnaert стал фотографом, он изучал социологию, поэтому ему было очень интересно узнать, как живут люди в крошечных далёких деревнях.







Житель деревни Bøur на острове Воар сидит на крыше своего дома.

Во время работы над своим проектом под названием «Føroyar» Кевин побывал во многих деревнях на Фарерских островах, останавливался в домах местных жителей и путешествовал автостопом.







Мальчик играет на тромбоне на побережье в городе Сандавоавур на Фарерских островах в одном из самых отдалённых уголков Европы.







Дети играют в футбол в деревне Nes.

Проект «Føroyar» охватил множество деревень, в том числе и с населением 9 человек. Кроме того, фотограф собрал серию вулканических пейзажей, заснеженных гор, уединённых домов и портретов местных жителей.







Фермер в деревне Elduvik.







Дом на фоне красивых заснеженных гор на острове Стреймой.







Житель деревни Чёднувуйк собирается в церковь.







Житель деревни SvÌnoy, в которой проживает 22 человека.







Мальчики играют в компьютерные игры в посёлке Elduvik на острове Эстурой.







Картина в доме одного из жителей деревни Bøur на острове Воар.







Фарерские ножи, которые используются для охоты на гринд.







Джоан Хендрик, автор первого словаря фарерского языка, в своём доме с видом на Атлантический океан в деревне Kirkjubøur.







Художник и любитель приключений Trontur Patursson в деревне Kirkjubøur.







Остров Мичинес, на котором проживают 10 человек.







Деревня Фуннингур на берегу Фуннингсфьорда, в которой проживают 35 человек.







Вид деревни Gasadalur на побережье Атлантического океана. В деревне проживают 16 человек.



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