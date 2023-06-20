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Фарерские острова: как живут люди в самых отдалённых деревнях Европы

Фотограф Kevin Faingnaert отправился в самые отдалённые деревни Фарерских островов, чтобы узнать, как протекает жизнь местного населения в этих забытых богом уголках Европы. Поездка его не разочаровала. В рамках своего проекта под названием «Føroyar» фотограф отснял множество красивых пейзажей и портретов местных жителей.

Фарерские острова: как живут люди в самых отдалённых деревнях Европы

Деревня Bøur на острове Воар. На заднем плане виднеется остров Тиндхёльмур.

Фарерские острова: как живут люди в самых отдалённых деревнях Европы

Дом в деревне Gásadalur, в которой проживает 16 человек.

Фарерские острова: как живут люди в самых отдалённых деревнях Европы

Церковь в деревне Kirkja, в которой проживает всего 9 человек.

Фарерские острова: как живут люди в самых отдалённых деревнях Европы

Фарерские острова располагаются в Атлантическом океане на полпути между Великобританией и Исландией. Архипелаг состоит из восемнадцати вулканических островов, соединённых между собой сетью тоннелей, мостов и паромных переправ.

Фарерские острова: как живут люди в самых отдалённых деревнях Европы

До того, как Kevin Faingnaert стал фотографом, он изучал социологию, поэтому ему было очень интересно узнать, как живут люди в крошечных далёких деревнях.

Фарерские острова: как живут люди в самых отдалённых деревнях Европы

Житель деревни Bøur на острове Воар сидит на крыше своего дома.
Во время работы над своим проектом под названием «Føroyar» Кевин побывал во многих деревнях на Фарерских островах, останавливался в домах местных жителей и путешествовал автостопом.

Фарерские острова: как живут люди в самых отдалённых деревнях Европы

Мальчик играет на тромбоне на побережье в городе Сандавоавур на Фарерских островах в одном из самых отдалённых уголков Европы.

Фарерские острова: как живут люди в самых отдалённых деревнях Европы

Дети играют в футбол в деревне Nes.
Проект «Føroyar» охватил множество деревень, в том числе и с населением 9 человек. Кроме того, фотограф собрал серию вулканических пейзажей, заснеженных гор, уединённых домов и портретов местных жителей.

Фарерские острова: как живут люди в самых отдалённых деревнях Европы

Фермер в деревне Elduvik.

Фарерские острова: как живут люди в самых отдалённых деревнях Европы

Дом на фоне красивых заснеженных гор на острове Стреймой.

Фарерские острова: как живут люди в самых отдалённых деревнях Европы

Житель деревни Чёднувуйк собирается в церковь.

Фарерские острова: как живут люди в самых отдалённых деревнях Европы

Житель деревни SvÌnoy, в которой проживает 22 человека.

Фарерские острова: как живут люди в самых отдалённых деревнях Европы

Мальчики играют в компьютерные игры в посёлке Elduvik на острове Эстурой.

Фарерские острова: как живут люди в самых отдалённых деревнях Европы

Картина в доме одного из жителей деревни Bøur на острове Воар.

Фарерские острова: как живут люди в самых отдалённых деревнях Европы

Фарерские ножи, которые используются для охоты на гринд.

Фарерские острова: как живут люди в самых отдалённых деревнях Европы

Джоан Хендрик, автор первого словаря фарерского языка, в своём доме с видом на Атлантический океан в деревне Kirkjubøur.

Фарерские острова: как живут люди в самых отдалённых деревнях Европы

Художник и любитель приключений Trontur Patursson в деревне Kirkjubøur.

Фарерские острова: как живут люди в самых отдалённых деревнях Европы

Остров Мичинес, на котором проживают 10 человек.

Фарерские острова: как живут люди в самых отдалённых деревнях Европы

Деревня Фуннингур на берегу Фуннингсфьорда, в которой проживают 35 человек.

Фарерские острова: как живут люди в самых отдалённых деревнях Европы

Вид деревни Gasadalur на побережье Атлантического океана. В деревне проживают 16 человек.

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