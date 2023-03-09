Вот что означают цифры на наклейках, которые можно встретить на фруктах!

Все видели маленькие, чаще всего круглые или овальные, наклейки на фруктах, привезённых из других стран. По информации Фактрума, эти цифры имеют значение! Из них можно узнать следующую важнейшую информацию.

Источник фотографий: Fishki.net









1. Четырехзначный код, начинающийся с цифры 3 или 4

2. Пятизначный код, начинающийся с цифры 9

3. Пятизначный код, начинающийся с цифры 8