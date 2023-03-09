С нами не соскучишься!

8 284 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    Авто явно высосал из пальца, хотя хрен его знает, что он сосал) все в чем обвинил корейцев10 безумных сказо...
  • GISMbICH
    Атличные фотки! Белые пожарные едят зефир в пургу.Будни пожарных из...
  • Степан Капуста
    Не названа главная причина - упреки мужу в том, что он... ничего не делает для повышения благополучия семьи. А, вообщ...3 женских черты, ...

Вот что означают цифры на наклейках, которые можно встретить на фруктах!

Все видели маленькие, чаще всего круглые или овальные, наклейки на фруктах, привезённых из других стран. По информации Фактрума, эти цифры имеют значение! Из них можно узнать следующую важнейшую информацию.

Источник фотографий: Fishki.net
Источник фотографий: Fishki.net



1. Четырехзначный код, начинающийся с цифры 3 или 4


Такая маркировка на фруктах говорит, что выращивали их по «интенсивному» принципу. То есть с максимальным использованием агротехнологий, включая обильное внесение удобрений и прочих пестицидов.
2

2. Пятизначный код, начинающийся с цифры 9


Хороший знак! Такие фрукты растили по «традиционным» технологиям, как это делали наши предки. Можете считать такой продукт органическим.
Вот что означают цифры на наклейках, которые можно встретить на фруктах!

3. Пятизначный код, начинающийся с цифры 8


А вот это — признак генномодифицированных растений. Добро пожаловать в ряды потребителей ГМО!
4

 
5

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Вот что означают цифры на наклейках, которые можно встретить на фруктах!

И не забудьте:
Вот что означают цифры на наклейках, которые можно встретить на фруктах!Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх