Вот что означают цифры на наклейках, которые можно встретить на фруктах!

Все видели маленькие, чаще всего круглые или овальные, наклейки на фруктах, привезённых из других стран. По информации Фактрума, эти цифры имеют значение! Из них можно узнать следующую важнейшую информацию.
1. Четырехзначный код, начинающийся с цифры 3 или 4
Такая маркировка на фруктах говорит, что выращивали их по «интенсивному» принципу. То есть с максимальным использованием агротехнологий, включая обильное внесение удобрений и прочих пестицидов.
2. Пятизначный код, начинающийся с цифры 9
Хороший знак! Такие фрукты растили по «традиционным» технологиям, как это делали наши предки. Можете считать такой продукт органическим.
3. Пятизначный код, начинающийся с цифры 8
А вот это — признак генномодифицированных растений. Добро пожаловать в ряды потребителей ГМО!
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