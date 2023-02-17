13 самых дорогих спортивных объектов на планете
Все мы любим спорт - многие им занимаются, но кто-то, в силу различных причин, предпочитает за ним наблюдать. Именно для спортсменов и гурманов, способных оценить масштаб и значимость спортивного объекта, предназначена наша подборка из самых дорогих спортивных объектов на планете.
13. Стадион для американского футбола Лукас Ойл в Индианаполисе, США.
Стадион Лукас Ойл в Индианаполисе
Для многих станет неожиданностью тот факт, что один из самых дорогих стадионов в мире находится в не самом развитом городе США Индианаполисе. Главной отличительной чертой открывшейся в 2008 году арены является огромная раздвижная крыша. Стоимость строительства - 735 млн. долларов.
Конструкция крыши на стадионе
12. Стадион Эмирейтс в Лондоне, Великобритания
Стадион Эмирейтс в Лондоне
Эмирейтс является домашней ареной знаменитой футбольной команды "Арсенал". Строительство было завершено в 2006 году. Эта современная арена является своего рода исключением для английской футбольной премьер-лиги по причине своей новизны. Безусловно, каждый клуб высшего английского дивизиона имеет все самые современные удобства для игры в мяч, однако большинство из них и сегодня играют на старых стадионах. Стоимость строительства - 750 млн. долларов
11. Стадион Солджер Филд в Чикаго, США
Стадион Солждер Филд в Чикаго
Зачастую выбор правильного варианта для реконструкции является большой проблемой даже для специалистов, однако чикагские мастера решили пойти крайне нестандартным путем, построив в буквальном смысле "стадион в стадионе". Вместо того, чтобы реконструировать устаревший стадион, построенный еще в далеком 1924 году, они решили построить новый внутри старого. Строительство уникального объекта завершилось в 2003 году. Стоимость строительства - 755 млн. долларов.
10. Олимпийский стадион в Лондоне, Великобритания
Олимпийский стадион в Лондоне
Этот стадион, рассчитанный на 80 тысяч мест, был возведен для Всемирных Летних Олимпийских Игр в 2012 году. Безусловно этот шедевр архитектуры был главным объектом Игр, принимая самые важные соревнования и матчи, однако сразу после завершения Олимпиады стадион так и не обрел своего хозяина. Ни одна из лондонских команд так и не смогла договориться с хозяевами стадиона об аренде. Согласитесь, весьма странная судьба постигла один из самых дорогих футбольных стадионов в мире. Стоимость строительства - 775 млн. долларов.
9. Национальный стадион имени Гарринчи в Бразилии, Бразилия
Национальный стадион в Бразилии
Недавно прошедший чемпионат мира по футболу стал отличным поводом для реконструкции этого, построенного еще в 1974 году, стадиона в Бразилии. Он также станет важнейшим центром для проведения олимпийских мероприятий и соревнований на предстоящих в 2016 году Летних Играх. Стоимость строительства - 790 млн. долларов
8. Стадион Роджерс Центр в Торонто, Канада
Стадион Роджерс Центр в Торонто
Футбольный стадион построен в 1889 году в городе Торонто. Ранее также являлся домашней ареной для местной баскетбольной команды. Главной изюминкой этого комплекса является полностью задвигающаяся крыша. Сегодня на многих стадионах можно увидеть подобного рода конструкцию, однако на момент строительства она являлось совершенно уникальной. Стоимость строительства - 914 млн. долларов.
7. Стадион Сити-Филд в Нью Йорке, США
Стадион Сити-Филд в Нью Йорке
Этот бейсбольный стадион, расположенный в парке Флэшинг-Медоус в Куинсе (Нью-Йорк), был построен в 2009 году в качестве замены «Шей-Стейдиума», построенного в 1964 году. Дизайн проекта был разработан архитектурным бюро HOK Sport, а права на название были куплены крупнейшим нью-йоркским финансовым конгломератом Citigroup. Стоимость строительства - 922 млн. долларов.
6. Спортивный дворец Барклайс-Центр в Нью Йорке, США
Барклайс-Центр в Нью Йорке
Сверхсовременный дворец в Бруклине (Нью-Йорк) был открыт в 2012 году. Это место является домашней ареной для местной баскетбольной команды, однако с 2016 года здесь будут проводится и хоккейные матчи североамериканской лиги. Своей красотой новый дворец притягивает не только спортсменов, но и кинозвезд, известных певцов и музыкальные группы, все более становясь культурно-развлекательным центром Бруклина. Стоимость строительства - 1 млрд. долларов.
5. Мэдисон Сквэр Гарден в Нью Йорке, США
Мэдисон Сквэр Гарден в Нью Йорке
Настоящая спортивная и музыкальная Мекка Америки находится в самом ее сердце - на Манхэттене. Официально МСГ был открыт в 1968 году, что делает его старейшим местом США, где когда-либо проводились баскетбольные и хоккейные матчи. Последняя завершенная реставрационная работа была проведена в 1991 году - были пристроены дополнительные трибуны и 82 роскошных люкса. Стоит отметить, что и в настоящее время на территории практически каждое лето проводятся реставрационные работы. Стоимость строительства - 1,1 млрд. долларов.
4. Стадион Уэмбли в Лондоне, Великобритания
Стадион Уэмбли в Лондоне
"Уэмбли", известный также как "Новый Уэмбли" — футбольный стадион, расположенный в Лондоне. Он был открыт в 2007 году на месте старого стадиона "Уэмбли", одного из самых известных футбольных стадионов мира до момента его сноса в 2003 году. Новый «Уэмбли» вмещает 90 тысяч зрителей и является вторым по вместимости стадионом в Европе. На нём свои домашние матчи проводит национальная сборная Англии по футболу. Автором проекта стадиона выступил легендарный сэр Норман Фостер. У нового стадиона имеется убирающаяся крыша. По сравнению со старым «Уэмбли», отличительной особенностью которого были белые «башни-близнецы», новый стадион известен своей «аркой Уэмбли» высотой в 134 м. Эта стальная арка является самой длинной однопролётной конструкцией крыши в мире.Стоимость строительства - 1,25 млрд. долларов.
Арка Уэмбли
3. Ковбойз-стэдиум в Арлингтоне, США
Ковбойз-стэдиум в Арлингтоне
Ковбойз-стэдиум — стадион с раздвижной крышей, расположенный в крупном техасском городе Арлингтоне. Официальное открытие состоялось 27 мая 2009 года.
Стадион вмещает 80 тысяч зрителей и является третьим по вместимости стадионом в США. Максимальная вместимость стадиона, благодаря возможности установки дополнительных кресел, максимальная вместимость составляет 105 тысяч. Стоимость строительства - 1,33 млрд. долларов.
Заполненный до отказа стадион поражает воображение
2. Янки-стэдиум в Нью Йорке, США
Янки-стэдиум в США
Расположенный в Южном Бронксе Янки-стэдиум является домашней ареной знаменитой бейсбольной команды «Нью-Йорк Янкиз». Был открыт в 2009 году, заменив таким образом предыдущий стадион команды, открытый ещё в 1923 году. При проектировании стадиона были использованы многие элементы старого стадиона «Янкиз». Несмотря на то, что строительство сооружения началось в августе 2006 года, сам проект был предложен задолго до этого и пережил множество скандалов. Площадь стадиона составляет 97 000 м2. Янки-стэдиум является самым дорогим бейсбольным стадионом в истории и вторым по стоимости стадионом в мире.Стоимость строительства - 1,5 млрд. долларов
1. МетЛайф-стэдиум в Нью Арке, США
МетЛайф-стэдиум в Нью-Джерси
Этот суперсовременный стадион расположен в соседнем с Нью Йорком штате Нью-Джерси. Открытие этого шедевра современной архитектурной мысли состоялось 10 апреля 2010 года. Метлайф-стэдиум является самым дорогостоящим спортивным объектом в мире. Стоит отметить, что данный стадион не только самый дорогостоящий в мире проект, но и самый вместительный в США - на его трибунах можно разместить 82566 зрителей. Стадион неоднократно принимал международные футбольные матчи и концерты великих и знаменитых артистов и музыкальных групп.
Потрясающий салют и ночное освещение стадиона
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