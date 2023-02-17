



13 самых дорогих спортивных объектов на планете



Все мы любим спорт - многие им занимаются, но кто-то, в силу различных причин, предпочитает за ним наблюдать. Именно для спортсменов и гурманов, способных оценить масштаб и значимость спортивного объекта, предназначена наша подборка из самых дорогих спортивных объектов на планете.