Фантасты были правы: удивительные изобретения и гаджеты, которые стали нашей реальностью

1. Голограммы уже никого не удивляют!

Голограммы прочно вошли в нашу жизнь!

2. Искусственный разум из книг стал настоящим!

Искусственный интеллект стал частью наших будней!

3. Идея киберпространства уже воплощена в жизнь!

VR-шлемы уже есть у многих!

4. Летающие автомобили из фантастики становятся реальностью!

Совсем скоро летающие авто будут повсеместно!

5. Фантасты предсказали Фэйс ай ди!

Распознавание лица давно стало для нас привычным явлением!