Ужасные эксперименты, когда-либо проведенные на людях

Вопрос об участии людей в научных экспериментах всегда был предметом жарких споров. С одной стороны, опыты позволяют нам получить больше информации о человеческом организме, которая может оказаться чрезвычайно полезной в будущем. С другой стороны, этические аспекты этой проблемы требуют серьезного рассмотрения.
Поиск оптимального соотношения между этими двумя факторами, видимо, и окажется лучшим решением. В идеале мы должны проводить эксперименты, в которых негативные последствия для человека будут сведены к минимуму. В этой статье пойдёт речь об экспериментах, идущих вразрез с этой концепцией. Невозможно представить всю ту боль, через которую прошли эти несчастные, став подопытными кроликами для тех, кто любит играть в Бога.
Хирургическое лечение сумасшествия
Доктор Генри Коттон считал, что локализованные инфекции – главные причины безумия.
После того, как Коттон в 1907 году стал главой психлечебницы в американском городе Трентон, он начал внедрять процедуру, названную им хирургической бактериологией. Коттон провёл тысячи операций на пациентах, часто без их согласия. В начале операций они удаляли зубы и гланды, а если этого было недостаточно, то шли ещё дальше и удаляли внутренние органы, которые считали источниками проблемы. Он верил в свою методику так сильно, что даже применял её на самом себе и своей семье: удалил зубы своей жене и двум своим сыновьям (одному из них он удалил еще и часть толстой кишки).
Коттон утверждал, что его лечение было крайне эффективным, что сработало как громоотвод для критики тех, кто считал его методы ужасными. Он оправдал смерть 49-ти человек от колэктомии, заявив, что больные страдали от психоза в терминальной стадии ещё до операции.
Позже независимое исследование показало, что Коттон сильно преувеличивал результаты. После его смерти в 1933 году операции больше не проводились, а взгляды Коттона канули в лету. Но надо отдать ему должное: несмотря на своё извращенное понимание медицины, он был искренен в своём желании помочь пациентам.
Обливания кипятком
Подобный метод лечения тифозной пневмонии, больше похожий на пытку, использовался доктором Уолтером Джонсом в 1840 годах. В течении многих месяцев он испытывал своё лечение на рабах, страдающих от этого заболевания. Джонс в деталях описал, как одного больного 25-летнего мужчину заставили раздеться догола и лечь на живот, после чего вылили ему на спину 19 литров кипятка.
На этом страдания бедолаги не закончились: процедуру «следовало» повторять каждые четыре часа — этого, по мнению Джонса, было достаточно для того, чтобы восстановить капиллярное кровообращение после ожога кипятком. Джонс позже заявил, что его лечение помогло многим, однако это не было подтверждено независимыми экспертами. И неудивительно.
Воздействие электрическим током на мозг
Мысль о том, чтобы ударить кого-то током звучит неприятно, но доктор Робертс Бартолоу из Цинциннати зашёл ещё дальше – он послал электрический ток непосредственно в мозг одного из пациентов. В 1847 году Бартолоу лечил больную по имени Мэри Рафферти, которая страдала от язвы на черепе. Язва проела черепную кость так сильно, что можно было увидеть её мозг.
С разрешения пациентки Бартолоу вставил электроды непосредственно в мозг и, пропуская по ним разряды тока, стал наблюдать за реакцией. Он повторил свой эксперимент восемь раз в течение четырёх дней. Изначально Рафферти чувствовала себя прекрасно, однако на поздних стадиях лечения стала очень взвинченной, а потом впала в кому. Вскоре после этого она умерла.
Возмущение общественности было настолько велико, что Бартолоу пришлось уехать и продолжить свою работу в другом месте. Позже он поселился в Филадельфии и в итоге получил почётную должность преподавателя в медицинском колледже Джефферсона.
Шоковая терапия и ЛСД для детей
Пожалуй, наибольшую известность Лоретте Бендер принесла разработка Гештальт-теста, с помощью которого можно оценить моторные и когнитивные способности ребёнка. Тем не менее, Лоретта Бендер также занималась весьма противоречивыми исследованиями. Будучи психиатром в Беллевюльской Больнице в 1940-ые годы, Бендер ежедневно подвергала шоковой терапии 98 детей в попытке излечить их от так называемой «детской шизофрении».
Она сообщила, что шоковая терапия была очень успешной, а рецидив наблюдался лишь у небольшого числа детей. Но одной шоковой терапии, по её мнению, было недостаточно: Бендер также давала детям взрослые дозы галлюциногенных наркотиков, таких как ЛСД и псилоцибин (химикат, содержащийся в галлюциногенных грибах), иногда бедные дети получали наркотики несколько недель подряд. И хотя это не было официально доказано, были предположения, что она получала финансирование для своих исследований от печально известной программы ЦРУ под названием «МК Ультра».
Гватемальский эксперимент с сифилисом
Профессор, который в 2010 году проводил печально знаменитое исследование Таскиги, обнаружил, что та же самая организация провела аналогичный эксперимент в Гватемале. Это открытие побудило Белый дом сформировать следственный комитет, который обнаружил, что в 1946 году спонсируемые правительством исследователи преднамеренно инфицировали 1300 гватемальцев сифилисом.
Исследование, которое продолжалось 2 года, было направлено на то, чтобы определить степень эффективности пенициллина для лечения пациентов, уже зараженных сифилисом. Для этого исследователи заплатили проституткам, чтобы распространить болезнь среди солдат, заключенных и психически больных, которые не подозревали, что были заражены сифилисом. В ходе эксперимента от сифилиса умерло 83 человека.
После этого открытия Барак Обама был вынужден лично извиниться перед президентом и народом Гватемалы.
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