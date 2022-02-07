8 автомобилей, каждая поездка на которых сопряжена с огромным риском

Есть и такие машины, в которые даже испытательных манекенов жалко садить. | Фото: youtube.com.
Современные водители уже привыкли к тому, что новые автомобили отлично проходят краш-тесты, а в случае реального ДТП они действительно спасают жизнь. Но до сих пор остались и такие производители, которые выпускают плохо сконструированные модели, которые неважно ездят и, более того, подвергают риску здоровье водителя и пассажиров. В нашем обзоре собраны машины, которые провалили краш-тесты и показали себя с наихудшей стороны.
1. Geely CK
Китайский компактный седан Geely CK1, несмотря на ужасные последствия краш-теста, хорошо продавался в России и Украине. | Фото: autocar.co.uk.
Китайская компания Geely проявила большие амбиции, когда решила продавать седан CK1 за пределами Поднебесной. Более того, эта модель должна была стать первой китайской машиной, серийно поставлявшейся в США. Но проведенные краш-тесты показали настолько плохой результат, что Geely CK набрал ноль звезд из пяти возможных. По этой причине авто было запрещено продавать в США и некоторых других странах.
Как результат, руководство Geely обратило серьезное внимание на качество своей продукции. Это также сыграло решающую роль в том, что в 2010 году компания Geely перекупила у Ford акции шведского автопроизводителя Volvo, известного своими передовыми технологиями в области безопасности.
2. Chery QQ3
Chery QQ3 – фактически, удешевленная копия Daewoo Matiz. | Фото: autocar.co.uk.
Еще несколько лет назад городской автомобиль Chery QQ3 хорошо продавался в России и странах СНГ. Стоимость китайской машины «победила» такие существенные недостатки, как устаревший дизайн и откровенно слабую пассивную безопасность. Результаты краш-тестов Global NCAP, проведенные в 2003 году показали, что у Chery QQ3 очень слабый кузов, неспособный защитить водителя и пассажиров. Несмотря на это, машина выпускалась до 2015 года, и была заменена более новой и более безопасной моделью.
3. Opel Sintra
Минивэн Opel Sintra – тот случай, когда «первый блин комом». | Фото: autocar.co.uk.
Первая попытка Opel выпускать собственный семиместный минивэн получилась откровенно провальной. Фактически, немецкие инженеры доработали автомобиль, выпускавшийся концерном General Motors. Новая Opel Sintra вышла весьма просторной, но во время краш-теста по методике Euro NCAP рулевое колесо и подушка безопасности нанесли смертельные повреждения шее манекена водителя.
Машина оказалась непопулярной у европейских водителей, и после трех лет выпуска проект был заморожен. А вот меньшая по размерам, но гораздо более безопасная Zafira стала основным минивэном Opel.
4. Dodge Challenger
Третье поколения американского Dodge Challenger выпускается с 2008 года. | Фото: autocar.co.uk.
Американские «мускул-кары» очень популярны среди молодежи, и, согласно статистике из США, машины этого типа чаще других попадают в ДТП. Когда Институт страхования дорожной безопасности протестировал новенький Dodge Challenger третьего поколения, то специалисты обнаружили, что ряд ключевых элементов конструкции недостаточно надежны. Больше всего опасений вызывает сгиб крыши, плохое поглощение фронтального удара, травмоопасные сиденья и подголовники.
Как результат, в 2016 году инженеры Dodge пересмотрели безопасность, и значительно улучшили защиту пассажиров.
5. Mahindra Scorpio
Индийский внедорожник Mahindra Scorpio выпускается с 2002 года и уже пережил немало изменений. | Фото: autocar.co.uk.
Большие внедорожники обычно предлагают водителю и пассажирам максимальную защиту, но и здесь есть исключение – индийский внедорожник Mahindra Scorpio. Машина очень популярна в своей родной Индии, но в погоне за низкой стоимостью ее безопасность пострадала очень сильно. Scorpio, получивший престижный титул «Автомобиль года» в Индии, на краш-тестах показал только две звезды из пяти по безопасности детей, и ноль звезд по безопасности для взрослых. А все потому, что передняя часть кабина очень сильно деформировалась при лобовом ударе о препятствие. Более того, испытанная машина не была оснащена ABS и передними подушками безопасности, т.к. на тот момент они были доступны только в качестве опций.
6. Suzuki Celerio
Suzuki Celerio спроектирован для Индии и Пакистана, но его можно купить и в других странах. | Фото: petroleumvitae.com.
Suzuki Celerio – это недорогой городской автомобиль, спроектированный для развивающихся стран. В 2015 году с этой машиной произошел неприятный казус, причем прямо в руках журналистов издания Autocar. Во время имитированной аварийной остановки сразу на двух автомобилях тормоза не сработали полностью. Это было вызвано конструкторской недоработкой, и, как результат, японскому производителю пришлось отозвать уже выпущенные машины.
7. Mercedes-Benz SLS AMG
Испытание пиропатронов в дверях немецкого суперкара Mercedes-Benz SLS AMG. | Фото: autocar.co.uk.
Одна из самых ярких особенностей суперкара Mercedes-Benz SLS AMG – это двери «крыло чайки», которые поднимаются над крышей. Но мало кто задумывался над тем, что интересное дизайнерское решение может обернуться проблемой в случае реального ДТП.
Чтобы исключить заблокирование людей в перевернувшейся машине, инженеры Mercedes-Benz установили взрывные заряды на крепление двери. Они срабатывают, когда машина вверх дном, и дверь после этого достаточно легко убрать.
8. Mercedes-Benz A-Class
«Лосиный тест» в исполнении Mercedes-Benz A-Class. | Фото: autocar.co.uk.
Стоит отметить, что далеко не все тесты безопасности автомобилей проводятся в рамках знаменитых краш-теста. Так, в скандинавских странах популярен т.н. «лосиный тест». Поскольку в сельской местности олени и лоси, перебегающие дорогу, это обычное явление, от водителя и машины требуется быстро и безопасно сманеврировать, объезжая препятствие. Лосиный тест, проведенный шведским автомобильным журналом Teknikens Varld, однажды сыграл злую шутку с Mercedes-Benz A-Class. Пытаясь избежать потенциального «лося», машина завалилась на бок и перевернулась.
В немецкой компании сначала отрицали существование проблемы, но затем уже проданные машины были отозваны для доработки задней подвески, а электронная стабилизация ESP попала в состав базовой комплектации.
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