8 автомобилей, каждая поездка на которых сопряжена с огромным риском

Есть и такие машины, в которые даже испытательных манекенов жалко садить. | Фото: youtube.com.

1. Geely CK

Китайский компактный седан Geely CK1, несмотря на ужасные последствия краш-теста, хорошо продавался в России и Украине. | Фото: autocar.co.uk.

2. Chery QQ3

Chery QQ3 – фактически, удешевленная копия Daewoo Matiz. | Фото: autocar.co.uk.

3. Opel Sintra

Минивэн Opel Sintra – тот случай, когда «первый блин комом». | Фото: autocar.co.uk.

4. Dodge Challenger

Третье поколения американского Dodge Challenger выпускается с 2008 года. | Фото: autocar.co.uk.

5. Mahindra Scorpio

Индийский внедорожник Mahindra Scorpio выпускается с 2002 года и уже пережил немало изменений. | Фото: autocar.co.uk.

6. Suzuki Celerio

Suzuki Celerio спроектирован для Индии и Пакистана, но его можно купить и в других странах. | Фото: petroleumvitae.com.

7. Mercedes-Benz SLS AMG

Испытание пиропатронов в дверях немецкого суперкара Mercedes-Benz SLS AMG. | Фото: autocar.co.uk.

8. Mercedes-Benz A-Class

«Лосиный тест» в исполнении Mercedes-Benz A-Class. | Фото: autocar.co.uk.