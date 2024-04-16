Как развесить полки так, чтобы они гармонично вписались в интерьер

Открытые полки в интерьере — один из лучших способов максимально увеличить площадь помещения и создать уютную атмосферу в вашем доме.
Полки могут быть сконструированы или установлены в зависимости от дизайнерских предпочтений и бюджетных ограничений, а также дополнены направляющими, крючками, корзинами и даже проволочными контейнерами для обеспечения дополнительных возможностей хранения. Это очень универсальное решение, которое помогает сделать интерьер ярче и чище.
1. Ниша и выделение цветом
Полки в нише с ярким акцентным цветом — отличное решение.
Размещение открытых полок в нише – весьма оригинальное решение по сравнению с обычными стеллажами или витринами. Помимо того, что они выглядят ярче, воздушнее и просторнее, чем обычные шкафы, открытые полки в нише также могут создавать уникальную атмосферу и обеспечивать лучший обзор, нежели закрытые стеллажи. Кроме того, нишу можно дополнить акцентными цветами или контрастными стенами, чтобы привлечь больше внимания к полкам и придать пространству визуальный интерес. Таким образом, открытые полки в нише станут более ярким и самобытным способом размещения вещей, при максимально эффективном использовании имеющегося пространства для хранения.
2. Фон в виде арки
Открытые полки на фоне в виде арки.
Фон в виде арки — уникальный способ выделить полки и сделать их ещё более заметными, поскольку он придаёт пространству большую глубину и объёмность, а цветной акцент привлекает внимание, делая его ярким визуальным центром. Контраст между аркой и полками также придаёт пространству ощущение структурированности, особенно, если полка предназначена для демонстрации книг, фотографий или сувениров. Это, безусловно, необычный и креативный подход, который станет самой настоящей изюминкой в интерьере.
3. Полки вместо стеллажей
Не бойтесь использовать полки вместо стеллажей.
Открытые полки обладают рядом ключевых преимуществ перед стеллажами, когда речь заходит о решениях для хранения, поскольку они создают ощущение простора. Но на этом их плюсы не заканчиваются, т.к. такие полки визуально гораздо легче и ярче, ко всему прочему, они создают более освежающую и располагающую атмосферу. Стоит также отметить тот факт, что к открытым полкам легче получить доступ и их легче чистить, они требуют меньшего обслуживания, чем традиционные стеллажи для хранения. Как правило, они более эргономичны, поэтому занимают меньше места, чем стеллажи. А ещё, с открытыми полками легче создавать эстетичный, индивидуальный внешний вид благодаря их разнообразию и адаптивности.
4. Замиксовать с постерами
Объединте с постерами разной величины и тематики.
Сочетание небольших полок с яркими плакатами разного размера и расцветки — отличный способ придать визуальный интерес и контраст вашему пространству, создавая при этом динамику. К тому же, контраст между маленькими полками и постерами разных размеров становится главной акцентной деталью в интерьере. Такое дизайнерское решение – отличный способ привнести разнообразие в собственное жильё, придав ему особую атмосферу.
5. Ассиметричное расположение
Ассиметричное расположение — прекрасный вариант для тех, кто любит креатив и оригинальность.
Асимметричное размещение открытых полок — интересный способ интегрировать их в ваше пространство. Благодаря этому можно создать визуальный интерес и придать яркий акцент интерьеру. Ко всему прочему, смещение полок от обычного расположения по центру, создаёт более уникальную и интересную планировку со своей особой атмосферой и эстетикой.
6. Акцентная стена в виде ярких обоев
Развесьте полки на акцентной стене с оригинальными обоями в качестве акцентного фона.
Помимо покраски, можно использовать обои, чтобы создать броский и привлекающий внимание узор, а также текстуру за открытыми полками. Красочные и яркие обои помогают визуально оживить пространство, создав смелый дизайн. А вот контрастная текстура обоев, придаст пространству глубину и объём, делая его визуально более привлекательным. Обои также могут служить акцентным фоном для полок, выделяя их ещё больше, тем самым привлекая внимание.
7. Угловые полки
Угловые полки станут прекрасным дополнением интерьера.
Треугольные полки — это уникальный способ использовать ограниченное пространство в углу и добавить в комнату больше возможностей для хранения. Расположение треугольных полок, создаёт интересный визуальный контраст с геометрией угла, придавая пространству особую эстетику. Наконец, треугольные полки обеспечивают больше места для хранения и позволяют эффективно использовать неиспользуемое пространство в углу.
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