Как развесить полки так, чтобы они гармонично вписались в интерьер

Открытые полки в интерьере — один из лучших способов максимально увеличить площадь помещения и создать уютную атмосферу в вашем доме.







Полки могут быть сконструированы или установлены в зависимости от дизайнерских предпочтений и бюджетных ограничений, а также дополнены направляющими, крючками, корзинами и даже проволочными контейнерами для обеспечения дополнительных возможностей хранения. Это очень универсальное решение, которое помогает сделать интерьер ярче и чище.



1. Ниша и выделение цветом

2. Фон в виде арки

3. Полки вместо стеллажей

4. Замиксовать с постерами

5. Ассиметричное расположение

6. Акцентная стена в виде ярких обоев

7. Угловые полки

Полки в нише с ярким акцентным цветом — отличное решение.Размещение открытых полок в нише – весьма оригинальное решение по сравнению с обычными стеллажами или витринами. Помимо того, что они выглядят ярче, воздушнее и просторнее, чем обычные шкафы, открытые полки в нише также могут создавать уникальную атмосферу и обеспечивать лучший обзор, нежели закрытые стеллажи. Кроме того, нишу можно дополнить акцентными цветами или контрастными стенами, чтобы привлечь больше внимания к полкам и придать пространству визуальный интерес. Таким образом, открытые полки в нише станут более ярким и самобытным способом размещения вещей, при максимально эффективном использовании имеющегося пространства для хранения.Открытые полки на фоне в виде арки.Фон в виде арки — уникальный способ выделить полки и сделать их ещё более заметными, поскольку он придаёт пространству большую глубину и объёмность, а цветной акцент привлекает внимание, делая его ярким визуальным центром. Контраст между аркой и полками также придаёт пространству ощущение структурированности, особенно, если полка предназначена для демонстрации книг, фотографий или сувениров. Это, безусловно, необычный и креативный подход, который станет самой настоящей изюминкой в интерьере.Не бойтесь использовать полки вместо стеллажей.Открытые полки обладают рядом ключевых преимуществ перед стеллажами, когда речь заходит о решениях для хранения, поскольку они создают ощущение простора. Но на этом их плюсы не заканчиваются, т.к. такие полки визуально гораздо легче и ярче, ко всему прочему, они создают более освежающую и располагающую атмосферу. Стоит также отметить тот факт, что к открытым полкам легче получить доступ и их легче чистить, они требуют меньшего обслуживания, чем традиционные стеллажи для хранения. Как правило, они более эргономичны, поэтому занимают меньше места, чем стеллажи. А ещё, с открытыми полками легче создавать эстетичный, индивидуальный внешний вид благодаря их разнообразию и адаптивности.Объединте с постерами разной величины и тематики.Сочетание небольших полок с яркими плакатами разного размера и расцветки — отличный способ придать визуальный интерес и контраст вашему пространству, создавая при этом динамику. К тому же, контраст между маленькими полками и постерами разных размеров становится главной акцентной деталью в интерьере. Такое дизайнерское решение – отличный способ привнести разнообразие в собственное жильё, придав ему особую атмосферу.Ассиметричное расположение — прекрасный вариант для тех, кто любит креатив и оригинальность.Асимметричное размещение открытых полок — интересный способ интегрировать их в ваше пространство. Благодаря этому можно создать визуальный интерес и придать яркий акцент интерьеру. Ко всему прочему, смещение полок от обычного расположения по центру, создаёт более уникальную и интересную планировку со своей особой атмосферой и эстетикой.Развесьте полки на акцентной стене с оригинальными обоями в качестве акцентного фона.Помимо покраски, можно использовать обои, чтобы создать броский и привлекающий внимание узор, а также текстуру за открытыми полками. Красочные и яркие обои помогают визуально оживить пространство, создав смелый дизайн. А вот контрастная текстура обоев, придаст пространству глубину и объём, делая его визуально более привлекательным. Обои также могут служить акцентным фоном для полок, выделяя их ещё больше, тем самым привлекая внимание.Угловые полки станут прекрасным дополнением интерьера.Треугольные полки — это уникальный способ использовать ограниченное пространство в углу и добавить в комнату больше возможностей для хранения. Расположение треугольных полок, создаёт интересный визуальный контраст с геометрией угла, придавая пространству особую эстетику. Наконец, треугольные полки обеспечивают больше места для хранения и позволяют эффективно использовать неиспользуемое пространство в углу.