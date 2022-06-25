Помощники дачника из продуктового магазина

Посещая обычный продуктовый магазин, многие опытные дачники приобретают товары, которые помогают на дачном участке бороться с вредными насекомыми и проводить профилактику против различных болезней, а также используются в составе подкормок и настоев, приготовленных своими руками.



Оказывается, самые банальные продукты, которые есть у каждой хозяйки в доме, можно с успехом применять для повышения урожайности. Это молочные продукты, соль, пищевая сода, сухая горчица, дрожжи и многое другое. О пользе каждого продукта в отдельности можно рассказать много интересного.



Какие продукты могут пригодиться в огороде

Соль в огороде

Пищевая сода в огороде

Горчичный порошок в огороде

Кисломолочные продукты в огороде (кефир, сыворотка)

Дрожжи в огороде

Молоко в огороде

Пепси или кока-кола в огороде

Борьба с хреном. Избавляться от него на огороде просто бесполезно. Его живучие и глубокие корни продолжают расти даже при полном уничтожении всего огромного куста и большей части корневой системы. А вот поваренная соль может с ним справиться. Для этого необходимо полностью срезать все листья, а места срезов обильно присыпать солью.Соляной раствор – это прекрасное профилактическое средство от грибковых заболеваний. Еще до начала раскрытия почек ним рекомендуется опрыскивать все плодовые деревья.Репчатый лук часто страдает от появления луковой мухи или от мучнистой росы.В целях профилактики от этих неприятностей достаточно провести однократное опрыскивание солевым раствором (на одно ведро воды – 100-150 граммов соли).Таким же соляным раствором можно подкармливать свеклу. Первый раз на начальной стадии развития растения, а второй раз – за 2-3 недели до сбора урожая.Этот продукт вообще считается универсальным на даче и огороде – он может помочь практически во всем.При выращивании винограда рекомендуется применять опрыскивания содовым раствором (на ведро воды – 70-80 граммов соды). Во время созревания плодов такое опрыскивание убережет культуру от серой гнили, а также будет способствовать повышению сахара.Такой же содовый раствор обезопасит фруктовые деревья от нашествия листогрызущих гусениц.Защитить огурцы от мучнистой росы поможет содовое опрыскивание из 1 литра воды и чайной ложки соды, а от преждевременного пожелтения – из 5 литров воды и чайной ложки соды.В качестве профилактики необходимо обрабатывать кусты крыжовника и смородины средством, приготовленным из соды (1 столовая ложка), аспирина (1 таблетка), жидкого мыла (1 чайная ложка), растительного масла (1 столовая ложка) и воды (около 5 литров).Посыпая листья капусты сухой смесью из пищевой соды, муки и пыльцы, можно уберечь растения от нашествия гусениц.Семена перед высеванием рекомендуется намачивать в комплексном питательном растворе, в состав которого входит и сода.Этот продукт боятся почти все огородные вредители. Горчицу просто необходимо использовать тем, кто выбрал органическое земледелие.Сухая горчица – это первый помощник в борьбе со слизнями. Горчичный порошок достаточно просто равномерно рассыпать между овощными культурами.В борьбе с капустной тлей помогает комплексный раствор, в составе которого присутствует и горчичный порошок.Горчичный настой – это отличное средство профилактики для плодовых деревьев и кустарников от многих вредителей. Его готовят из ведра воды и 100 граммов горчицы и настаивают в течение двух суток. Перед использованием раствор нужно процедить и разбавить с водой в равных пропорциях. На каждое ведро готового раствора надо влить примерно 40 граммов жидкого мыла.Плодовые деревья рекомендуется опрыскивать этим раствором через 2-3 недели после начала цветения, а кустарники – в первую неделю июня.Эти продукты богаты полезными бактериями и грибками. С их помощью можно бороться с другими грибковыми болезнями, которыми болеют растения.Кефирный раствор (из 10 литров воды и 2-х литров кефира) применяют для опрыскиваний огуречных кустов, чтобы предотвратить пожелтение листвы.Таким же раствором можно спасти кусты крыжовника от мучнистой росы.Кефир участвует в самостоятельном приготовлении раствора с эффективными микроорганизмами.Раствор из 10 литров воды, 500 миллилитров кефира и 250 миллилитров пепси можно использовать для опрыскиваний томатных кустов в качестве профилактического средства от фитофторы.10 литров воды и 1 литр кефира – это прекрасная подкормка для томатной рассады и взрослых помидорных кустов.Вместо кефира во всех вариантах настоев и профилактических растворов можно использовать молочную сыворотку.Дрожжи, которые используют на кухне многие хозяйки, являются для многих растений просто ценной находкой. Они могут стимулировать рост овощных культур, борются с их болезнями и способны улучшить микрофлору почвы. Чаще всего дрожжи используют на грядках как удобрение.Приготовить дрожжевое удобрение можно с помощью свежих или сухих дрожжей. Эта подкормка подходит для всех огородных растений и культур.Вариант 1. Сначала готовится основной насыщенный раствор из 5 литров теплой воды и одного килограмма дрожжей, а затем на каждый его литр необходимо добавлять еще 10 литров воды (уже перед самым использованием).Вариант 2. Если используются сухие дрожжи, то нужно взять их в количестве 10 граммов плюс еще 2 столовые ложки сахарного песка и развести в большом ведре с теплой водой. Необходимо оставить раствор для настаивания (приблизительно на 2 часа). Перед применением на каждый литр готового раствора добавляют пять литров воды.Подкормку для картофеля, томатов, сладкого перца и баклажанов готовят из воды (6 литров), дрожжей (200 граммов) и сахара (одного стакана). Эта смесь в течение недели настаивается, происходит активный процесс брожения. Подкормку вносят вместе с поливами под каждый овощной куст. На ведро воды нужно добавлять один стакан дрожжевого настоя.Дрожжевое удобрение можно использовать для полива рассады пасленовых культур.Для борьбы с фитофторой на томатах проводятся опрыскивания раствором, приготовленного из десяти литров воды и ста граммов дрожжей.Этот же раствор убережет кусты клубники от серой гнили. Поливать кусты рекомендуется до начала цветения.Дрожжи находятся в составе питательных и комплексных бионастоев и ЭМ-препаратов.Огородникам на заметку! Эффективность дрожжей может проявляться только в теплое время года и в теплом грунте. Необходимо использовать дрожжевые подкормки не более трех раз за весь дачный сезон. При использовании дрожжевых удобрений вносите в почву древесную золу, так как снижается количество калия в ее составе.Опрыскивания огурцов раствором из воды (10 литров), молока (1 литра) и йода (10 капель) защитят их от мучнистой росы.Листья на огуречных кустах долго не будут желтеть, если опрыскать их раствором из воды (1 большое ведро), молока (1 литр), йода (30 капель) и жидкого мыла (20 граммов).Эта жидкость является приманкой для слизней. Ее наливают в небольшие емкости и расставляют на грядках.Опрыскивания этими напитками защищает растения от тли.