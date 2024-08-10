«Руссо туристо»: 6 советов, как одеваться в путешествии, чтобы не выглядеть туристом

6 советов, как одеваться в путешествии, чтобы не выглядеть туристом

1. Изучите, что носят местные

6 советов, как одеваться в путешествии, чтобы не выглядеть туристом

2. Не поддавайтесь стереотипам

6 советов, как одеваться в путешествии, чтобы не выглядеть туристом

3. Знайте, чего лучше избегать в той или иной стране

6 советов, как одеваться в путешествии, чтобы не выглядеть туристом

4. Придерживайтесь минимализма, но с ноткой лёгкой элегантности

6 советов, как одеваться в путешествии, чтобы не выглядеть туристом

5. Правильные аксессуары

6 советов, как одеваться в путешествии, чтобы не выглядеть туристом

6. И напоследок – никаких футболок с названием родной страны или города

6 советов, как одеваться в путешествии, чтобы не выглядеть туристом