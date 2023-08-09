Как правильно подбирать картины, чтобы не нарушать гармонию фэн-шуй

Многие обожают украшать стены картинами. Кто-то предпочитает живописные пейзажи, а другие обрамляют достижениями багетной мастерской изображения своих родственников или знаменитых людей.







Иногда в домах можно обнаружить необычную закономерность в отношении развешенных рамок и того, что в них помещено. Некоторые приметы последовательности могут говорить о даосском порядке организации пространства, известном как фэн-шуй. Популярность в России мест с благоприятной энергетикой в доме началась вместе с засильем китайской продукции.



Согласно правилам фэн-шуй и восточному мировоззрению в целом, наше жилище — это ещё одна наша оболочка. И действительно, продолжение нас самих заслуживает порой не меньшего ухода, чем сам организм, в котором он пребывает. По правилам учения о поисках положительной энергии фэн-шуй, картины — прекрасное средство для создания благоприятной ауры в помещении.



Поглощённые поисками потоков светлой энергии, поклонники восточных практик освоения пространства могут забыть о картинах. Конечно, не будет ничего страшного, если их вообще не будет в помещении. С другой стороны, правильно подобранные проекции реальности, через графику и живопись вольют в повседневность новые краски и чувства. Неоднократно жильцы домов замечали, как пейзаж с сочно написанным водопадом брызжет из рамок прямо в комнату, и мы уже чувствуем свежесть и словно бы ясность мыслей.





Картины с цветением и свежестью природы благоприятно влияют на потоки положительной энергии



Существует несколько табу касательно выбора картин, которые актуальны для всех, кто избрал фэн-шуй в приоритеты для расстановки объектов у себя дома. Изображение не должно делиться на несколько частей: диптих, триптих и полиптих сразу исключаются из всех возможных вариантов. Деление на части подобно треснувшему зеркалу, которое даже по нашим поверьям приносит только несчастье.



Над изголовьем кровати должны возвышаться пейзажи, которые полностью избавлены от жидкости. Конечно, нам кажется порой, что могучие волны и бушующие водопады создают загадочность. Но при всём при том буйство стихии и вообще обилие воды могут, согласно фэн-шуй, размывать наши драгоценные мечты и отношения. Водная стихия чуть ли не самая могущественная в нашем мире, и ей не стоит доверять собственный сон. Создание такого навеса над головой в ночи — весьма отважный шаг, а в концепции фэн-шуй подобные пейзажи несут хаос и непонимание. Даже если вода на картинке спокойная, на море зыбь или штиль.





Фэн-шуй пришёл в Россию вместе с засильем китайских товаров и восточной культурой



При этом вовсе не означает, что нельзя водрузить картины с водопадом или озером в других комнатах или в прихожей. Главное требование, чтобы они не возвышались над спящими жителями дома. В остальных случаях, бурные потоки воды и её безмятежная поверхность могут смывать лишнюю суету и раздражение. Истинные адепты фэн-шуй вешают картины с мощными водными потоками в восточной части дома. Исключением будет случай, если в этой части находится спальня.



Для восточной философии в целом характерно особенное и трепетное отношение к числам. Благие потоки энергии несут чётные, а три или пять цветков вносят нарушения порядка. Здесь возникает полная противоположность в сравнении с цифрой, обозначающей число бутонов в букете для любимой женщины. Как мы знаем их, напротив, должно быть нечётное число. В восточном миропонимании, напротив, три — это уже число, которое предполагает неопределённость, незавершённость, наличие лишнего звена в цепочке.





Гостиная также нуждается в картинах, в источниках внешней художественной энергии



То же самое можно сказать о картинах с одиночными символами. Слишком плотная концентрация одной из двух уравновешивающих друг друга энергий вредит всей атмосфере комнаты. Определяющую роль во всём, когда дело касается фэн-шуй, играет баланс. Из математики мы помним, что минус на минус будет плюс, но здесь всё работает иначе, в иной перспективе. Поэтому два взаимодополняющих элемента в очерченных линиях должны подчёркивать свои прелести, а не вступать в конфронтацию просто потому, что кто-то достиг большей силы. Воздушное, лёгкое и светлое должно сочетаться в равных пропорциях с мрачным, приземлённым и отягощённым.



Цветущие пасторали, которые приносят ощущение возрождения и радости, отлично вписываются в рамки даосской концепции. Почти осязаемый, рассеянный свет, который изобрёл когда-то Леонардо Да Винчи и окрестил «сфумато», проникает в ваш дом, словно через вечно сияющее окно. Природа в рассвете сил и гармонии способствует развитию только положительных потоков энергии в доме.





Инь и янь призваны уравновешивать друг друга



Самыми яркими и сочными, и в то же время благотворными с точки зрения фэн-шуй остаются спелые фрукты на картинах(айва, ананас, апельсин) и величественные цветы(сакура, лотос, пионы). Бабочки на картинах также привносят много позитивной энергии, и радуют пёстрыми расцветками глаз.



Произведение художника представляется ценителями фэн-шуй целостным. Неразрешённые противоречия или надлом мастера могут впечатлить коллекционеров и знатоков искусства, но для поиска свободы и баланса в пространстве это будет совершенном чуждым экспериментом. К примеру, самокопание в собственных страхах и фантазиях приводит к намеренной незаконченности творения. Холст может обнажать дрожащий нерв, но не должен быть избыточным или чересчур скудным, беззащитно обнажённым на холоде ищущих истину взглядов. Опять таки, вернёмся к тезису о том, как важна гармония.





Выбор рамки для картины также крайне важен



Энергия, несущая успех и достаток, циркулирует там, где живёт растительный образ. Главенствующие символы плодородия и зажиточности — деревья. Подходят любые породы и семейства без исключений. Как целые стволы, так и отдельные ветви. Цвета окаймляющих рамок должны не напрягать зрение и помогать зрению быстро адаптироваться к картине; войти в художественное пространство легко и непринуждённо, словно бы это органичная часть чертогов, а не портал в иное измерение.



Многим почитателям прорывов отдельных единиц человечества будет сложно смириться с тем простым фактом, что по фэн-шуй в доме не должно быть изображений умерших людей. Ещё один повод особенно ценить простое понимание, что ваш кумир — по-прежнему ваш современник. Осознание того, что выдающийся человек из прошлого влияет через свою проекцию на дом и на его владельца всегда несколько романтизированное, хоть и может порой воодушевлять и придавать моральных сил. Но уже ушедший, застывший в унесённом потоке времени человек, пусть и гениальный, может влить в вас и некоторые недосказанные веяния, незавершённые порывы и страхи, которые застыли в нём при жизни.





Водопад на стене может смывать негативные импульсы при условии, что он не тревожит сон в спальне



Нельзя допускать соперничества картин. К слову, этот совет может носить чисто эстетический заряд, даже если отбросить правила фэн-шуй в сторону. Стремление одних изображений превзойти другие, как по высоте так и по размеру создают безостановочные гонки их сюжетов на стене, которые просто застыли во время кульминации, и не в силах сделать финальный рывок, взмыв к потолку. Знатоки фэн-шуй вешают рамки в одну линию, которая плавно возвышается к вершине комнаты, а именно правому верхнему углу. При этом ни одна из картин не обгоняет другую и не норовит нарушить стройную гармонию.

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