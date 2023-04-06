9 способов приготовить блюда из продуктов, которые уже начинают терять свежесть

Вкусные закуски, салаты, первые и вторые блюда — все реально даже без упругих овощей

1. Грибы

Приготовление грибов не занимает много времени, но дарит неповторимый вкус и сытость. /Фото: olevano.com

2. Перец

Есть универсальный способ длительного хранения перца. /Фото: i.pinimg.com

3. Помидоры

Помидоры — универсальный продукт, который должен всегда быть под рукой. /Фото: d3fch0cwivr6nf.cloudfront.net

4. Зелень

Вялая зелень способна послужить чему-то очень вкусному. /Фото: i2.wp.com

5. Ягоды

Ягоды в холодильнике никогда не бывают лишними. /Фото: sun9-30.userapi.com

6. Бананы

Даже перезревшие бананы подойдут для вкусной еды. /Фото: img.best-recipes.me

7. Картофель

Одно из самых универсальных и вкусных блюд. /Фото: craftlog.com

8. Лук и чеснок

Проросший лук — это не беда. /Фото: stolica-s.su

9. Персики

Вкусный напиток, который может освежить и взбодрить. /Фото: pbs.twimg.com