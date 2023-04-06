9 способов приготовить блюда из продуктов, которые уже начинают терять свежесть

Вкусные закуски, салаты, первые и вторые блюда — все реально даже без упругих овощей
Как часто бывает, что в холодильнике оказывается больше продуктов, чем мы способны съесть за короткое время. Тогда они начинают понемногу терять свою свежесть и привлекательность, заставляя задуматься, а не отправить ли их в мусорное ведро. Но спешить точно не стоит, существует множество блюд с самыми разнообразными ингредиентами, для которых можно использовать слегка «подуставшие» продукты. Редакция Novate.ru предлагает подборку рецептов, которая поможет вдохновиться.
1. Грибы
Приготовление грибов не занимает много времени, но дарит неповторимый вкус и сытость. /Фото: olevano.com
Если грибы слишком долго хранятся в холодильнике, они начинают выглядеть не так привлекательно, как изначально. Они сморщиваются и подсыхают. Но это не значит, что их пора отправлять в мусорное ведро. Если приготовить их правильно, они все равно будут оставаться вкусными. Вернуть им влагу поможет соус или подлива, с которой они будут готовиться на сковороде. Такая заправка отлично подойдет для вкусных блюд с макаронами или мясом. Простой секрет — отличный результат.
2. Перец
Есть универсальный способ длительного хранения перца. /Фото: i.pinimg.com
После того как перец долго полежит в холодильнике, он теряет свою упругость, становится более мягким и морщинистым. Такой продукт не подходит для сервировки на тарелке с нарезкой, однако для готовки его еще можно употребить. Перец любого цвета можно обжарить целиком, после чего очистить от стеблей и семян, а затем смазать оливковым маслом. Благодаря такому способу приготовления его можно хранить в холодильнике до двух недель, а это значит, что в любое удобное время в течение этого времени овощ можно добавить в суп, салат, уложить на бутерброд или сделать ингредиентом гарнира.
3. Помидоры
Помидоры — универсальный продукт, который должен всегда быть под рукой. /Фото: d3fch0cwivr6nf.cloudfront.net
Помидоры, теряющие свою свежесть, уже не добавишь в салат. Однако их вполне можно пожарить. Отличный вариант рецепта для вкусной закуски: нарезать помидоры кружочками, разложить их на противне, покрытом фольгой, сбрызнуть оливковым маслом, а затем посыпать рубленым чесноком, солью и перцем. После чего запекать в духовке около трех часов. С такими помидорами получаются невероятно вкусные бутерброды, домашние сэндвичи или гамбургеры. Помидоры, которые становятся мягкими также можно использовать для любого соуса.
4. Зелень
Вялая зелень способна послужить чему-то очень вкусному. /Фото: i2.wp.com
Вялый салат и зелень — унылое зрелище, но не повод расстраиваться. Из них можно приготовить замечательный бонус — песто. В блендер нужно отправить имеющуюся зелень, травы, сыр, орехи, оливковое масло и немного воды. Тщательно измельчить и перемешать и соус будет готов.
Полезный совет: Чтобы этот продукт точно не испортился, его можно заморозить, для удобства разлив по формочкам для льда. С таким подходом можно будет взять и использовать несколько кубиков в нужный момент.
5. Ягоды
Ягоды в холодильнике никогда не бывают лишними. /Фото: sun9-30.userapi.com
Если хранить ягоды слишком долго, хоть у них и длительный срок годности, то они могут потерять свою свежесть и сочный вид, подсохнуть. Использовать их с толком поможет домашний джем. Для этого ягоды нужно измельчить в блендере, добавить туда немного сахара, лимонного сока и ванили, а затем готовить на среднем огне, пока не начнет закипать. Для готовки понадобится всего пару минут, а в итоге получится отличная начинка для блинов, мороженого, тостов или вафель. При желании также всегда можно приготовить из ягод компот — в холодную пору его можно пить теплым, как согревающий полезный напиток, а летом отправлять в холодильник, чтобы освежал.
6. Бананы
Даже перезревшие бананы подойдут для вкусной еды. /Фото: img.best-recipes.me
Перезревшие бананы коричневатого цвета очень сладкие и для многих очень вкусные. Однако от этого состояния им остается все немного времени до момента полной испорченности. Если чувствуется, что съесть все вовремя не получается, пора приводить в действие запасной план. Мягкие коричневеющие бананы — идеальный ингредиент для приготовления бананового хлеба или пирога. Если заниматься выпечкой не хочется, плоды можно нарезать и заморозить. В таком виде банан станет хорошей заменой льда в утреннем смузи или позволит приготовить питательное и полезное мороженное. Для последнего десерта требуется измельчить блендером замороженные бананы и добавить к ним арахисовое масло, нутеллу, какао, мед или корицу по вкусу.
7. Картофель
Одно из самых универсальных и вкусных блюд. /Фото: craftlog.com
Маленькие ростки, которые растут на старом картофеле — довольно опасное явление. Они содержат соланин — яд, который в основном вызывает желудочно-кишечные расстройства, но может стать причиной и более серьезных проблем со здоровьем. К счастью, после того, как все ростки тщательно срезаны, картофель можно использовать как обычно. Так же стоит внимательно отнестись к картофелю, который имеет зеленый оттенок — эти области также нужно удалять. После этого продукт рекомендуется использовать для запекания в духовке.
8. Лук и чеснок
Проросший лук — это не беда. /Фото: stolica-s.su
Когда у лука появляются зеленые ростки, это верный признак того, что его нужно использовать в ближайшее время. Для этого следует разрезать овощ пополам, удалить зеленый росток и готовить дальше, как обычно, в любом рецепте. Однако зеленые ростки старого лука также не стоит выбрасывать: по вкусу и текстуре они похожи на зеленый лук, поэтому его можно измельчить и отправить в салатах или украсить им запеченный картофель. Однако при аналогичной ситуации с чесноком, зеленые ростки стоит отправить в мусорное ведро, так как они очень горькие. А вот сам чеснок отлично послужит для готовки.
9. Персики
Вкусный напиток, который может освежить и взбодрить. /Фото: pbs.twimg.com
Из переспелых персиков, которые полежали дольше, чем нужно, получается идеально сладкий и сочный персиковый пирог. Если же готовить не хочется, то измельченные персики могут послужить основой для любого вкусного и насыщенного напитка, как безалкогольного, так и взрослых коктейлей, например, сангрии.
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