17 восхитительных снимков, которые открывают мир в совершенно неожиданном ракурсе

Завораживающие фотографии, которые заставляют смотреть на мир иначе.
Вниманию читателей несколько действительно уникальных, захватывающих снимков, каждый из которых можно было сделать только с такого потрясающего ракурса. Глядя на собранные фотографии понимаешь, насколько все-таки прекрасен наш мир.
1. Иногда, хочется посмотреть на мир с другого ракурса
Зимние сады Лафонтен.
2. Кажется, будто здесь обитает волшебство
Светящаяся тропа.
3. Колибри и цветок
Вверх ногами.
4. Шествие гордых львиц в Замбии
Мартовские кошки.
5. Начало летней стрижки
Лавандовое поле.
6. Маленький черепашонок отправляется в первое плаванье
Волнительный момент.
7. Кажется, что этот лебедь сейчас превратится в принцессу
Сказочный кадр.
8. На стыке миров
Застывшая лава и лес.
9. Природа гневается
Гнев земли.
10. Завораживающее и пугающее грозовое небо
Гроза в Канаде.
11. Материнская нежность
Белые медведи.
12. Гордый хранитель гор
Величество горного козла.
13. Невероятной красоты пруд с лазурной водой
Голубой пруд.
14. Кальмар в лучах заката
Подводный мир.
15. Проходя сквозь метель
Пингвины.
16. В плену зависимости
Зависимые.
17. Море птиц на берегу
Морские птицы.
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