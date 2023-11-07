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17 восхитительных снимков, которые открывают мир в совершенно неожиданном ракурсе


Завораживающие фотографии, которые заставляют смотреть на мир иначе.

Завораживающие фотографии, которые заставляют смотреть на мир иначе.

Вниманию читателей несколько действительно уникальных, захватывающих снимков, каждый из которых можно было сделать только с такого потрясающего ракурса. Глядя на собранные фотографии понимаешь, насколько все-таки прекрасен наш мир.

1. Иногда, хочется посмотреть на мир с другого ракурса


Зимние сады Лафонтен.

Зимние сады Лафонтен.

 

2. Кажется, будто здесь обитает волшебство


Светящаяся тропа.

Светящаяся тропа.

 

3. Колибри и цветок


Вверх ногами.

Вверх ногами.

 

4. Шествие гордых львиц в Замбии


Мартовские кошки.

Мартовские кошки.

 

5. Начало летней стрижки


Лавандовое поле.

Лавандовое поле.

 

6. Маленький черепашонок отправляется в первое плаванье


Волнительный момент.

Волнительный момент.

 

7. Кажется, что этот лебедь сейчас превратится в принцессу


Сказочный кадр.

Сказочный кадр.

 

8. На стыке миров


Застывшая лава и лес.

Застывшая лава и лес.

 

9. Природа гневается


Гнев земли.

Гнев земли.

 

10. Завораживающее и пугающее грозовое небо


Гроза в Канаде.

Гроза в Канаде.

 

11. Материнская нежность


Белые медведи.

Белые медведи.

 

12. Гордый хранитель гор


Величество горного козла.

Величество горного козла.

 

13. Невероятной красоты пруд с лазурной водой


Голубой пруд.

Голубой пруд.

 

14. Кальмар в лучах заката


Подводный мир.

Подводный мир.

 

15. Проходя сквозь метель


Пингвины.

Пингвины.

 

16. В плену зависимости


Зависимые.

Зависимые.

 

17. Море птиц на берегу


Морские птицы.

Морские птицы.

 

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