Ученые научились делать солнечные батареи из лунной пыли: они в 100 раз эффективнее обычных

Ученые ищут способы использовать ресурсы космоса. Особенно их интересует Луна. На поверхности Луны есть слой пыли и камней — лунный реголит. Немецкие ученые из Потсдамского университета придумали, как использовать эту пыль для создания солнечных батарей.
Новое применение лунной пыли
Раньше ученые думали использовать лунную пыль для строительства или добычи воды и кислорода.
Солнечные батареи очень важны для космических миссий. Они дают энергию для работы оборудования и систем жизнеобеспечения. Если делать батареи прямо на Луне из местных материалов, не придется везти их с Земли. Это сэкономит много денег и позволит доставлять на Луну больше других нужных вещей.
Как это работает
Ученые превратили материал, похожий на лунную пыль, в стекло. Это "лунное стекло" используется вместо обычных защитных покрытий для солнечных батарей. У него есть два главных преимущества:
1. Оно легче и лучше защищает от радиации, что очень важно в космосе
2. С ним используются особые кристаллы — перовскиты, которые хорошо превращают солнечный свет в электричество
Почему это лучше обычных материалов
Перовскиты проще и дешевле производить, чем кремний, который обычно используется в солнечных батареях. Это идеальный выбор для Луны, где ресурсы ограничены.
Ученые расплавили искусственную лунную пыль в стекло и соединили его с перовскитом. Так получились очень эффективные солнечные панели.
Впечатляющие результаты
Тесты показали, что новые солнечные батареи в 100 раз эффективнее обычных в расчете на каждый грамм материала, отправленного в космос. Это значит, что для получения такого же количества энергии нужно привезти с Земли в 100 раз меньше материалов.
Такой подход сильно снижает стоимость космических миссий и открывает новые возможности для исследования и освоения Луны.
Автор: Ярослав Горбунов
Свежие комментарии