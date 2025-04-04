Ученые научились делать солнечные батареи из лунной пыли: они в 100 раз эффективнее обычных

Ученые ищут способы использовать ресурсы космоса. Особенно их интересует Луна. На поверхности Луны есть слой пыли и камней — лунный реголит. Немецкие ученые из Потсдамского университета придумали, как использовать эту пыль для создания солнечных батарей.

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Новое применение лунной пыли

Раньше ученые думали использовать лунную пыль для строительства или добычи воды и кислорода.

Теперь они нашли ей новое применение — создание солнечных батарей.

Солнечные батареи очень важны для космических миссий. Они дают энергию для работы оборудования и систем жизнеобеспечения. Если делать батареи прямо на Луне из местных материалов, не придется везти их с Земли. Это сэкономит много денег и позволит доставлять на Луну больше других нужных вещей.

Как это работает

Ученые превратили материал, похожий на лунную пыль, в стекло. Это "лунное стекло" используется вместо обычных защитных покрытий для солнечных батарей. У него есть два главных преимущества:

1. Оно легче и лучше защищает от радиации, что очень важно в космосе

2. С ним используются особые кристаллы — перовскиты, которые хорошо превращают солнечный свет в электричество

Почему это лучше обычных материалов

Перовскиты проще и дешевле производить, чем кремний, который обычно используется в солнечных батареях. Это идеальный выбор для Луны, где ресурсы ограничены.

Ученые расплавили искусственную лунную пыль в стекло и соединили его с перовскитом. Так получились очень эффективные солнечные панели.

Впечатляющие результаты

Тесты показали, что новые солнечные батареи в 100 раз эффективнее обычных в расчете на каждый грамм материала, отправленного в космос. Это значит, что для получения такого же количества энергии нужно привезти с Земли в 100 раз меньше материалов.

Такой подход сильно снижает стоимость космических миссий и открывает новые возможности для исследования и освоения Луны.

Автор: Ярослав Горбунов