Для чего мужчины в XVII-XVIII веках носили на головах причудливые парики

Если посмотреть на старинные картины эпохи Просвещения или какой-нибудь фильм, посвященный второй трети Нового времени, то можно заметить, что знатные мужчины той эпохи поголовно носили громоздкие и зачастую причудливые парики. Зачем эти странные конструкции вообще были нужны на голове?
Всему виной Людовик. /Фото: barcaffe.ru.
Для начала скажем вещь крамольную: далеко не все, но все-таки многие мужчины рано или поздно начинают лысеть. Более того, у ряда представителей сильной половинный человечества в силу специфики гормонального фона процесс облысения может начинаться очень рано. Существует популярная версия-легенда о том, что к числу таких мужчин в свое время принадлежал и знаменитый французский «король-солнце» Людовик XIV. Якобы монарх очень рано потерял свою природную шевелюру и тем самым обрек на ношение себя, а вместе с тем и весь свой двор. В последствии, мода на роскошные парики распространилась по всей Европе включая Россию.
Показываться без парика было неприлично. /Фото: bbc.co.uk.
В действительности все несколько сложнее. Французский двор действительно был законодателем моды в то время, однако парики стали носить еще до Людовика. Связано это было в том числе с личной гигиеной. Парики позволяли бороться с вшами. В гладко выбритой голове вши просто не заводились, а вот парик, сделанный из натуральных волос или шерсти домашней скотины, можно было при появлении паразитов выпарить, уничтожив мелких кровососов.
Парик - это красиво. /Фото: ya.ru.
Скрывали под париками лысину мужчины о до Людовика XIV. В том числе ту лысину, что появилось из-за болезней, а не из-за возрастных изменений или гормональных особенностей. Стоит напомнить, что еще в XVI веке доблестные испанские конкистадоры приволокли из Нового света такую болезнь, как сифилис, которая на многие десятилетия стала настоящим бичом. В народе даже появилась мрачная острота о том, что сифилис всегда следует за испанской армией. Одним из последствий перенесенной болезни как раз было облысение. Так что не без помощи исследователей и покорителей Америки у европейских мужчин, не отказывавших себе в «радостях жизни», появился дополнительный повод для ношения париков.
Отчасти виноват сифилис, который вывезли в Европу испанцы. /Фото: Pinterest.
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