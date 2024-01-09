Как облегчить ведение домашнего хозяйства

Белые вещи — настоящее испытание для любой хозяйки. Они требуют тщательного ухода и зачастую приносят немало проблем. Стирка и глажка таких вещей требует особого мастерства.







Но благодаря нашей статье, в которой мы собрали советы опытных хозяюшек, вы без труда сможете справиться с этой задачей. Вы сможете без проблем отбелить тюль и погладить белые вещи без опасения оставить на них пятна. А также узнаете бытовые хитрости, которые позволят легко удалить пятна как с цветных, так и с белых вещей.





1. Отбеливаем тюль без лишних усилий

2. Как погладить белые вещи?

3. Удаляем масляные пятна без труда

4. К белым носкам больше не пристанет грязь

5. Как погладить вещи, если отключили электричество

6. Пятна кофе больше не испугают

7. Главный страх любой хозяюшки — пятна от красного вина на белых вещах

8. Утюжок для волос поможет в глажке

9. Кубик льда позволит избежать глажки вещей

Тюль засверкает белизнойРаньше хозяюшкам приходилось по долгу замачивать тюль, а уже после этого отправлять ее в стирку. Но были и такие, как моя бабушка. Которые с помощью хитрости и сноровки находили другой выход из бытовых трудностей. Стоит отметить, что и сегодня ее совет спасёт много времени тем, кто хочет добиться идеальной белизны.Все, что вам потребуется, наверняка найдётся в вашей аптечке. Речь идёт об обычном аспирине. Необходимо добавить пару таблеток прямо в барабан перед стиркой. А в отсек с порошком насыпьте немного разрыхлителя для теста. После стирки ваша тюль будет сверкать белизной. А вы больше не будете тратить средства на дорогостоящую бытовую химию.Гладим белые вещи через фольгуНаверное, каждый из нас хоть раз попадал в ситуацию, когда на белой вещи оставался след от утюга. И даже если мы уверены в том, что наша техника безупречно чистая, мы все равно опасаемся гладить белые вещи. Но есть проверенный годами способ, который позволит без опасения погладить любимый наряд.Вам потребуется лишь фольга, которую вы используете при выпечке. Оберните ей нагревающуюся поверхность и сможете погладить даже белоснежные вещи без страха их испортить.Детская присыпка избавит от жирных пятенМасляные пятна на одежде могут стать кошмаром даже для опытной хозяюшки. Многие часами замачивают их, чтобы вывести ненавистное пятно. Однако мы знаем способ гораздо проще.Все, что вам потребуется, — это тальк. К слову, его вполне может заменить детская присыпка, если она есть под рукой. Просто нанесите тальк на пятно и через некоторое время постирайте вещь как обычно. Такой способ позволит спасти не только белые, но и цветные вещи.Носки надолго останутся белоснежнымиВсе мы знаем, как быстро пачкаются белые носки. Многие из нас перестают их носить из-за того, что они могут запачкаться даже в собственной убранной квартире. Но, оказывается, есть одна бытовая хитрость, которая позволит вашим носки оставаться белоснежными долгое время.Просто сбрызнете носки лаком для волос. После чего просушите их феном. Такое действие позволит образоваться на поверхности ткани защитному слою. Он будет защищать носки от прилипания грязи, и они долгое время останутся белоснежными.Нагретый сотейник легко заменит утюгНепредвиденные бытовые ситуации случаются постоянно. И именно тогда, когда этого совсем не ждёшь. Именно поэтому у каждой хозяюшки есть бытовые хитрости на все случаи жизни. Они точно не растеряются, если вдруг отключат электричество, а им срочно нужно погладить свой наряд.Как советует одна опытная хозяюшка, пока в доме есть сотейник, все можно исправить. Просто нагрейте его на плите и прогладьте вещь, как сделали бы это утюгом. Такой нестандартный подход стоит использовать лишь в экстренной ситуации. Но, согласитесь, это лучше, чем отправляться на встречу в мятом платье.Салфетку легко уберут пятна кофеКаждая хозяюшка боится пятен от кофе. Особенно на белоснежной рубашке. Многие сразу опускают руки и отправляют вещь в мусорку. Но больше этого делать не придётся. Ведь мы знаем секрет, который позволит вам без труда справится с пятнами кофе даже без стирки.Все, что вам потребуется, — влажные салфетки. Просто приложите их к пятну и дайте как следует пропитать ткань. После высыхания пятно исчезнет как по волшебству.Пятна от вина больше не страшныВино очень сложно отстирать, особенно с белых вещей. Но только тем, кто не читает наши бытовые советы. Ведь мы то точно знаем, как справится с такими пятнами.Вам не потребуется ничего покупать, ведь то, что нужно, наверняка есть на вашей кухне. Речь идёт о соде и столовом уксусе. Для начала следует обильно насыпать соду на пятно. После чего сверху промокнуть салфеткой с уксусом и подождать, чтобы он вступил в реакцию с содой. После этого отправить вещь в стиральную машинку и постирать, как обычно.Утюжок для волос спасёт ваш нарядКаждая хозяюшка знает, что при глажке есть особо трудные участки вещей. К ним относятся манжеты и воротнички. Особенно если они снабжены рюшами и отборками. Прогладить такой наряд — настоящее испытание даже доя опытной хозяйки. Но есть одно нестандартное решение.Стоит только взять утюжок для волос, как глажка этих элементов становится совсем простой. И действительно, им можно прогладить совсем небольшие и сложные участки любого наряда.Лёд избавит от глажкиКогда речь идёт о большой партии стирки, мысль о том, что их придётся ещё и гладить, никого не приведёт в восторг. Но как же избежать многочасовой глажки? Оказывается, есть один бытовой совет, который поможет в этом нелегком деле.Все, что нужно сделать — это отправить в барабан стиральной машинки кубик льда. Правда, такой вариант подойдёт только для машинок с режимом сушки. Именно тогда стоит добавлять лёд. Дело в том, что при сушке лёд сначала превратится в воду, а затем в пар. Который, как известно, отлично выпрямляет вещи. Таким образом, вы достанете из стиральной машинки уже выглаженные вещи.