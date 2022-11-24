Как получить саженец орехового дерева

Вырастите абсолютно любой орех таким доступным способом! Не понадобится ничего, кроме ёмкости и тёплой воды.







Орехи выбрать свежие, не гнилые, целые, того сорта, который вам нравится (попробовать орех на вкус). Переложить орехи в достаточно глубокую ёмкость и залить очень тёплой водой (температура около 45 градусов). Накрыть крышкой, поставить в самое тёплое и солнечное место в доме (на шкаф, рядом с батареей — но не на неё).







Затем воду слить, оставив только немного на дне. Снова закрыть крышкой, вернуть на самое теплое и светлое место.







Каждый день открывать, проверять, есть ли жидкость на дне, добавлять по необходимости.







Через 2-3 недели орешки тронутся в рост и пустят корешки (конечно, не все, но большая их часть). Тогда можно будет каждый орех высадить в индивидуальный горшок с питательной землей. Высаживается орех на ребро, слегка присыпается землей. Ставится в солнечное, теплое место, поливается по мере необходимости. Весной высаживается на постоянное место в саду.







Подробнее о том, как прорастить орехи, смотрите в видео ниже:



