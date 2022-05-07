С нами не соскучишься!

8 117 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Герасим
    Сузуки очень хорошие байки в качестве первого, да и не только. Управляемость у них отличная и запас прочности у них о...10 лучших мотоцик...
  • Иван Захава
    "  с 1966 по 1982 год. Так долго никому не доводилось постоять у руля СССР ..." Да, Брежнев был у власти 16 лет - дол...Семейные тайны ге...
  • Сергей Дмитриев
    Статья в тренде и скать подкожный смысл советского обихода. Также объясняют  подкожный смысл кинофильмов, которые был...Привычки советски...

Как разморозить мясо за 10 минут

Правильная технология разморозки мяса, безусловно, не может быть быстрой. Чтобы постепенно разморозить мясо, следует с вечера достать его из морозилки, переложить в холодильник, а на следующий день достать из холодильника на стол до окончательной разморозки (можно оставить немного замороженным, чтобы легче нарезать).
Однако бывают ситуации из серии «Гости на пороге», когда мясо нужно разморозить экстренно быстро. В этом случае вам поможет один простой совет.

Как разморозить мясо за 10 минут

Замороженное мясо переложите в пакет, завяжите. Удобно использовать пакеты для запекания.

Как разморозить мясо за 10 минут

Далее, либо нагрейте воду до 50 градусов на плите, либо просто наберите горячую из-под крана.

Как разморозить мясо за 10 минут

Опустите мясо в воду, накройте крышкой. Через 5 минут мясо переверните на другую сторону и оставьте ещё на 5 минут в воде под крышкой.

Как разморозить мясо за 10 минут

Мясо будет почти полностью размороженным. Нарезайте и готовьте. Однако данный способ является экстренным, поэтому не рекомендуется использовать его на постоянной основе.

Как разморозить мясо за 10 минут

Подробнее о том, как разморозить мясо за 10 минут, смотрите в видео ниже:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Мясоразморозка
Обсудить

Картина дня

наверх