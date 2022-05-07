Правильная технология разморозки мяса, безусловно, не может быть быстрой. Чтобы постепенно разморозить мясо, следует с вечера достать его из морозилки, переложить в холодильник, а на следующий день достать из холодильника на стол до окончательной разморозки (можно оставить немного замороженным, чтобы легче нарезать).

Однако бывают ситуации из серии «Гости на пороге», когда мясо нужно разморозить экстренно быстро. В этом случае вам поможет один простой совет.







Замороженное мясо переложите в пакет, завяжите. Удобно использовать пакеты для запекания.







Далее, либо нагрейте воду до 50 градусов на плите, либо просто наберите горячую из-под крана.







Опустите мясо в воду, накройте крышкой. Через 5 минут мясо переверните на другую сторону и оставьте ещё на 5 минут в воде под крышкой.







Мясо будет почти полностью размороженным. Нарезайте и готовьте. Однако данный способ является экстренным, поэтому не рекомендуется использовать его на постоянной основе.







Подробнее о том, как разморозить мясо за 10 минут, смотрите в видео ниже:



