Никаких овец: три простых, но крайне действенных способа, которые помогут быстрее заснуть

Чем старше становится человек, тем выше вероятность того, что он в силу возрастных изменений начнет испытывать сложности со сном. Свою лепту в формирование данного расстройства вносят также напряженная работа и постоянные стрессы. В какой-то момент может получиться так, что без серьезной медицинской помощи в решении проблемы уже не обойтись. Но пока ничего подобного не случилось, есть смысл попробовать три простых «народных» способа.
С возрастом засыпать все сложнее. /Фото: tramway39.ru.
Для большинства людей возрастные проблемы со сном неизбежны. Все потому, что по мере взросления, а затем и старения у человека сокращается в организме выработка мелатонина. Именно этот гормон начинает активно вырабатываться в нашем теле с наступлением темноты и отвечает за процесс засыпания. В условиях нехватки мелатонина очень важно перед всякой новой попыткой заснуть: предварительно проветрить помещение, выключить свет, улечься на спину как можно удобнее.
Способ первый: смотрим в никуда
Разглядываем что-нибудь и не думаем ни о чем. /Фото: forum.mt5.com.
Оказавшись в постели и погасив свет, находим перед глазами любой желательно не очень большой объект и начинаем на него смотреть. Отлично подойдет для этой цели рисунок на обоях. Тщательно разглядываем выбранный предмет и стараемся ни о чем не думать. Важно, чтобы выбранный объект был как можно проще. При соблюдении всех правил уже через 3-5 минуты веки начнут тяжелеть и смыкаться. Сопротивляемся этому, стараемся открывать глаза и смотреть вновь. Еще через несколько минут такой борьбы организм сдастся и заснет.
Способ второй: дышим
Дышим глубоко. /Фото: musulmanka.info.
Вообще, дышать нужно всегда. Однако в данном случае речь идет о другом. Закрываем глаза и не думаем ни о чем. Все, что должно быть в сознании – это черная пустота перед закрытыми глазами. Отгоняйте от своего сознания любые мысли и образы. А самое главное начинайте глубоко и равномерно дышать. Уже через несколько минут гарантированно заснете. Ведь, по сути, это простенькая медитация. На людей неподготовленных действует лучше любого снотворного.
Способ третий: наблюдаем за тем, чего нет
Следим за образами. /Фото: 3vozrast.ru.
Еще одна простенькая медитация для новичков. Закрывайте глаза и ждите, пока в темной-темноте не начнут возникать разнообразные образы. Не думайте о них, и не погружайтесь в них, но следите за каждым. Образы будут возникать и покидать сознание. При этом старайтесь не думать ни о чем действительно важном, как то работа или семья. Просто будете наблюдателем в этот момент и сон придет уже через несколько минут.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии