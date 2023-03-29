Никаких овец: три простых, но крайне действенных способа, которые помогут быстрее заснуть

С возрастом засыпать все сложнее. /Фото: tramway39.ru.

Способ первый: смотрим в никуда

Разглядываем что-нибудь и не думаем ни о чем. /Фото: forum.mt5.com.

Способ второй: дышим

Дышим глубоко. /Фото: musulmanka.info.

Способ третий: наблюдаем за тем, чего нет

Следим за образами. /Фото: 3vozrast.ru.