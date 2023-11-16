Секреты использования сахара в хозяйстве, о которых мало кто знал

О вреде сахара наслышаны многие, а вот о его пользе мало кто знает вообще. Оказывается, он не только отличный помощник в хозяйстве, но и самая настоящая панацея от сухости и трещин на коже.







Заинтригованы, что же будет дальше? Тогда ловите все подробности в гайде.





1. Пятновыводитель

2. Консервант

Для цветов

Для выпечки

3. Два в одном: Скраб и пилинг

Сахарный скраб для тела

Мягкий пилинг для лица

Скраб для губ

Скраб-пилинг для головы

От трещин на пятках

4. Очиститель для кофемолки

5. Средство от тараканов и жуков

6. Поглотитель неприятного запаха

Сахар в качестве пятновыводителя.Сахар можно использовать в качестве натурального пятновыводителя практически для всех видов тканей. Поскольку он прекрасно выводит даже самые сложные загрязнения, в том числе и пятна от травы.• Возьмите две-три столовые ложки сахарного песка и нанесите его на пятно, мягко втирая;• Оставьте на полчаса;• После возьмите влажную тряпку или салфетку и аккуратно, без сильного нажима, потрите пятно так, будто скрабируете его;• Затем тщательно промойте поверхность слегка тёплой водой и как следует просушите её.Чтобы вывести пятна, просто добавьте сахар.Рассказываем, как вывести пятна (в том числе и от травы) на одежде, которую можно постирать в машинке:• Смешайте пару столовых ложек сахара с небольшим количеством тепловатой воды так, чтобы получилась густая пастообразная кашица;• Нанесите её на пятно и оставьте на пять-десять минут;• Перед стиркой в машинке обязательно ополосните вещь под проточной водой.Идеальный консервант для срезанных цветов.Сахар также можно использовать в качестве натурального консерванта как для продления «жизни» срезанных цветов, так и для сохранения свежести выпечки.Смесь, приготовленная из уксуса и сахара – отличный способ сохранить срезанные цветы гораздо дольше, поскольку сахар питает стебли, а уксус предотвращает образование бактерий.• Смешайте три столовые ложки сахара с двумя столовыми ложками уксуса;• Добавьте получившуюся смесь в воду;• Сделайте на стеблях небольшой срез и поставьте цветы в вазу.Сахар для сохранности свежести и мягкости выпечки.Ни для кого не секрет, что даже самые свежие булочки уже через пару дней становятся чёрствыми как сухарь. Как же сохранить выпечку мягкой, спросите вы?Всё гениальное – просто.• Возьмите стеклянную банку или пищевой контейнер;• Положите на дно пару сахарных кубиков;• Выложите сверху печенье, слойки, вафли, булочки или другие кондитерские изделия;• Накройте крышкой;• Таким образам выпечка останется мягкой и свежей на протяжении нескольких дней.Скраб для тела.В мире полным-полно разнообразных скрабов и пилингов для лица, тела и кожи головы, пользующихся особой популярностью у девушек и женщин разных возрастов. Исключением не стал и сахарный. Почему? Да потому что он обладает рядом преимуществ. Но обо всём по порядку.Итак, скраб для тела в первую очередь отшелушивает и удаляет омертвевшие клетки кожи, делая её более гладкой, мягкой и сияющей.Во-вторых, уменьшает появление целлюлита и ямочек, а также улучшает внешний вид после некоторых кожных заболеваний, таких как угревая сыпь.И, в-третьих, он содержит натуральные антибактериальные и противовоспалительные свойства, которые помогают сохранить кожу здоровой и чистой.• Полстакана сахара;• Столовая ложка оливкового, виноградного, миндального или кокосового масла;• Несколько капель эфирного масла, по желанию (необязательно).Сахарный скраб — главный секрет гладкой здоровой кожи.• В миске смешайте сахар и масло до образования пастообразной консистенции;• Для придания аромата при желании добавьте на этом этапе несколько капель эфирного масла;• Нанесите смесь на всё тело, втирая круговыми движениями;• Затем тщательно смойте тёплой водой.Мягкий сахарный пилинг для лица.Сахарный пилинг — это косметическая процедура, улучшающая кровоток, благодаря чему кожа становится более гладкой, мягкой и сияющей. Как правило, такие пилинги используют для устранения незначительных последствий кожных заболеваний, таких как пятна после угревой сыпи, пигментация, просянки и чёрные точки.Чтобы приготовить сахарный пилинг для лица, вам понадобятся следующие ингредиенты:• Пара столовых ложек сахара;• Чайная ложка мёда (можно жидкого);• Пара столовых ложек очищенного оливкового, миндального или виноградного масла.Как приготовить пилинг для лица:• Смешайте в ёмкости мёд с сахаром и маслом до однородной консистенции;• Нанесите пасту на лицо, уделяя особое внимание проблемным участкам, таким как пигментные пятна, постакне, просянки и чёрные точки;• Оставьте минимум на десять минут, затем смойте водой комнатной температуры.Сахарный скраб для губ.Сахарные скрабы для губ — популярное средство в борьбе с трещинами, корочками, обветриванием и сухостью. Их главное преимущество заключается в том, что они мягко и бережно отшелушивают омертвевшие клетки кожи, делая губы более гладкими, мягкими и здоровыми на вид, тем самым предотвращая потрескивание и шелушение. Ко всему прочему они обладают противовоспалительными свойствами, уменьшающими появление воспаления, покраснения и раздражения, что немаловажно в любое время года, будь то жаркое лето или морозная зима.Сахарный скраб-пилинг для кожи головы.Сахарные скрабы-пилинги – самая настоящая панацея для кожи головы, поскольку такие средства бережно отшелушивают и удаляют омертвевшие клетки, остатки стайлинга и кожное сало, очищая волосяные фолликулы.Кроме того, регулярное использование пилингов способствует притоку крови к коже головы, тем самым стимулируя рост волос и уменьшая их выпадения.Сахарный пилинг для ног.Перепробовали сотни кремов и способов избавиться от сухости и трещин на пятках, но всё тщетно? Тогда попробуйте использовать мягкий сахарный пилинг. Он не только устраняет шелушение, сухость и трещины, а и борется с мозолями, натоптышами и неприятным запахом.Чистим кофемолку.Чистка кофемолки сахаром — недорогой и эффективный способ удалить кофейные остатки, а также посторонние привкусы и запахи, оставленные молотыми кофейными зёрнами.• Насыпьте пару столовых ложек сахара в кофемолку и измельчите его;• Повторите процедуру два-три раза;• Высыпьте измельчённый сахар и начисто протрите кофемолку бумажным полотенцами или салфетками.Сахар в качестве средства от тараканов и жуков.Казалось бы, сахар наоборот способствует нашествию «нечисти», желающей полакомиться сладеньким. Но не тут-то было. Оказывается, сахарная смесь с разрыхлителем – отличное средство в борьбе с нежелательной «домашней живностью».• Смешайте в небольшой ёмкости две-три столовые ложки разрыхлителя с сахаром;• Аккуратно рассыпьте получившуюся смесь в тех местах, где были замечены насекомые;• Оставьте на несколько дней, а после уберите остатки.Появился неприятный запах в обуви? Тогда используйте для его устранения сахар.Иногда случается так, что нет-нет, а обувь начинает неприятно пахнуть, при чём в самый неподходящий момент, и, как назло, специального средства для подавления запаха не оказалось под рукой. Что же делать и как быть? Ответ прост – бежать за сахаром на кухню.• Насыпьте в ботинки, кроссовки или туфли несколько столовых ложек обычного сахарного песка;• Оставьте на несколько часов или на ночь;• Очистите обувь от сахара пылесосом или щеткой;• Возьмите подобный процесс на заметку и повторяйте его раз в несколько месяцев.