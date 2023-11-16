Секреты использования сахара в хозяйстве, о которых мало кто знал

О вреде сахара наслышаны многие, а вот о его пользе мало кто знает вообще. Оказывается, он не только отличный помощник в хозяйстве, но и самая настоящая панацея от сухости и трещин на коже.
Заинтригованы, что же будет дальше? Тогда ловите все подробности в гайде.
1. Пятновыводитель
Сахар в качестве пятновыводителя.
Сахар можно использовать в качестве натурального пятновыводителя практически для всех видов тканей. Поскольку он прекрасно выводит даже самые сложные загрязнения, в том числе и пятна от травы.
Рассказываем, как вывести пятна на коврах, мебельной обивке и верхней одежде:
• Возьмите две-три столовые ложки сахарного песка и нанесите его на пятно, мягко втирая;
• Оставьте на полчаса;
• После возьмите влажную тряпку или салфетку и аккуратно, без сильного нажима, потрите пятно так, будто скрабируете его;
• Затем тщательно промойте поверхность слегка тёплой водой и как следует просушите её.
Чтобы вывести пятна, просто добавьте сахар.
Рассказываем, как вывести пятна (в том числе и от травы) на одежде, которую можно постирать в машинке:
• Смешайте пару столовых ложек сахара с небольшим количеством тепловатой воды так, чтобы получилась густая пастообразная кашица;
• Нанесите её на пятно и оставьте на пять-десять минут;
• Перед стиркой в машинке обязательно ополосните вещь под проточной водой.
2. Консервант
Идеальный консервант для срезанных цветов.
Сахар также можно использовать в качестве натурального консерванта как для продления «жизни» срезанных цветов, так и для сохранения свежести выпечки.
Для цветов
Смесь, приготовленная из уксуса и сахара – отличный способ сохранить срезанные цветы гораздо дольше, поскольку сахар питает стебли, а уксус предотвращает образование бактерий.
Рассказываем, как сохранить цветы дольше:
• Смешайте три столовые ложки сахара с двумя столовыми ложками уксуса;
• Добавьте получившуюся смесь в воду;
• Сделайте на стеблях небольшой срез и поставьте цветы в вазу.
Сахар для сохранности свежести и мягкости выпечки.
Для выпечки
Ни для кого не секрет, что даже самые свежие булочки уже через пару дней становятся чёрствыми как сухарь. Как же сохранить выпечку мягкой, спросите вы?
Всё гениальное – просто.
Рассказываем, как сохранить выпечку свежей:
• Возьмите стеклянную банку или пищевой контейнер;
• Положите на дно пару сахарных кубиков;
• Выложите сверху печенье, слойки, вафли, булочки или другие кондитерские изделия;
• Накройте крышкой;
• Таким образам выпечка останется мягкой и свежей на протяжении нескольких дней.
3. Два в одном: Скраб и пилинг
Скраб для тела.
В мире полным-полно разнообразных скрабов и пилингов для лица, тела и кожи головы, пользующихся особой популярностью у девушек и женщин разных возрастов. Исключением не стал и сахарный. Почему? Да потому что он обладает рядом преимуществ. Но обо всём по порядку.
Сахарный скраб для тела
Итак, скраб для тела в первую очередь отшелушивает и удаляет омертвевшие клетки кожи, делая её более гладкой, мягкой и сияющей.
Во-вторых, уменьшает появление целлюлита и ямочек, а также улучшает внешний вид после некоторых кожных заболеваний, таких как угревая сыпь.
И, в-третьих, он содержит натуральные антибактериальные и противовоспалительные свойства, которые помогают сохранить кожу здоровой и чистой.
Чтобы приготовить сахарный скраб для тела самостоятельно, вам понадобятся следующие ингредиенты:
• Полстакана сахара;
• Столовая ложка оливкового, виноградного, миндального или кокосового масла;
• Несколько капель эфирного масла, по желанию (необязательно).
Сахарный скраб — главный секрет гладкой здоровой кожи.
Как приготовить скраб для тела:
• В миске смешайте сахар и масло до образования пастообразной консистенции;
• Для придания аромата при желании добавьте на этом этапе несколько капель эфирного масла;
• Нанесите смесь на всё тело, втирая круговыми движениями;
• Затем тщательно смойте тёплой водой.
Мягкий пилинг для лица
Мягкий сахарный пилинг для лица.
Сахарный пилинг — это косметическая процедура, улучшающая кровоток, благодаря чему кожа становится более гладкой, мягкой и сияющей. Как правило, такие пилинги используют для устранения незначительных последствий кожных заболеваний, таких как пятна после угревой сыпи, пигментация, просянки и чёрные точки.
Чтобы приготовить сахарный пилинг для лица, вам понадобятся следующие ингредиенты:
• Пара столовых ложек сахара;
• Чайная ложка мёда (можно жидкого);
• Пара столовых ложек очищенного оливкового, миндального или виноградного масла.
Как приготовить пилинг для лица:
• Смешайте в ёмкости мёд с сахаром и маслом до однородной консистенции;
• Нанесите пасту на лицо, уделяя особое внимание проблемным участкам, таким как пигментные пятна, постакне, просянки и чёрные точки;
• Оставьте минимум на десять минут, затем смойте водой комнатной температуры.
Скраб для губ
Сахарный скраб для губ.
Сахарные скрабы для губ — популярное средство в борьбе с трещинами, корочками, обветриванием и сухостью. Их главное преимущество заключается в том, что они мягко и бережно отшелушивают омертвевшие клетки кожи, делая губы более гладкими, мягкими и здоровыми на вид, тем самым предотвращая потрескивание и шелушение. Ко всему прочему они обладают противовоспалительными свойствами, уменьшающими появление воспаления, покраснения и раздражения, что немаловажно в любое время года, будь то жаркое лето или морозная зима.
Скраб-пилинг для головы
Сахарный скраб-пилинг для кожи головы.
Сахарные скрабы-пилинги – самая настоящая панацея для кожи головы, поскольку такие средства бережно отшелушивают и удаляют омертвевшие клетки, остатки стайлинга и кожное сало, очищая волосяные фолликулы.
Кроме того, регулярное использование пилингов способствует притоку крови к коже головы, тем самым стимулируя рост волос и уменьшая их выпадения.
От трещин на пятках
Сахарный пилинг для ног.
Перепробовали сотни кремов и способов избавиться от сухости и трещин на пятках, но всё тщетно? Тогда попробуйте использовать мягкий сахарный пилинг. Он не только устраняет шелушение, сухость и трещины, а и борется с мозолями, натоптышами и неприятным запахом.
4. Очиститель для кофемолки
Чистим кофемолку.
Чистка кофемолки сахаром — недорогой и эффективный способ удалить кофейные остатки, а также посторонние привкусы и запахи, оставленные молотыми кофейными зёрнами.
Как это правильно сделать:
• Насыпьте пару столовых ложек сахара в кофемолку и измельчите его;
• Повторите процедуру два-три раза;
• Высыпьте измельчённый сахар и начисто протрите кофемолку бумажным полотенцами или салфетками.
5. Средство от тараканов и жуков
Сахар в качестве средства от тараканов и жуков.
Казалось бы, сахар наоборот способствует нашествию «нечисти», желающей полакомиться сладеньким. Но не тут-то было. Оказывается, сахарная смесь с разрыхлителем – отличное средство в борьбе с нежелательной «домашней живностью».
Как приготовить:
• Смешайте в небольшой ёмкости две-три столовые ложки разрыхлителя с сахаром;
• Аккуратно рассыпьте получившуюся смесь в тех местах, где были замечены насекомые;
• Оставьте на несколько дней, а после уберите остатки.
6. Поглотитель неприятного запаха
Появился неприятный запах в обуви? Тогда используйте для его устранения сахар.
Иногда случается так, что нет-нет, а обувь начинает неприятно пахнуть, при чём в самый неподходящий момент, и, как назло, специального средства для подавления запаха не оказалось под рукой. Что же делать и как быть? Ответ прост – бежать за сахаром на кухню.
Что нужно делать:
• Насыпьте в ботинки, кроссовки или туфли несколько столовых ложек обычного сахарного песка;
• Оставьте на несколько часов или на ночь;
• Очистите обувь от сахара пылесосом или щеткой;
• Возьмите подобный процесс на заметку и повторяйте его раз в несколько месяцев.
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