10 фактов о человеке, которые вы могли до сих пор не знать

Знать всего на свете просто невозможно. И факты из этой подборки наглядно показывают насколько мало мы знаем даже о нашем собственном теле и нашей жизни. Минутка познавательного на Фишках.
Один из десяти ваших друзей не доживёт до 40 лет
Именно к такому выводу пришли авторы сайта Death Risk Ranking — студенты и работники Carnegie Mellon University. Свои выводы они основывают на статистических данных смертей с учётом пола, возраста, места проживания и наличия вредных привычек. К сожалению, статистика беспощадна: если у вас есть 10 близких друзей, то один из них скорее всего умрёт до того как ему исполнится 40 лет.
Полная длина волос человека — 725 км
Если среднестатистический человек не будет стричься с рождения и до самой смерти, то волосы именно такой длинны он отрастит за всю жизнь. В расчёт идут только волосы на голове, конечно же. А вот если всю жизнь не брить бороду, то она вырастет длиной всего 9 метров.
Вы не задохнётесь в герметичной комнате
Даже если закрыть человека в полностью герметичной комнате он не умрёт от нехватки воздуха. А всё потому, что от отравления диоксидом углерода человек умрёт гораздо раньше, чем в комнате закончится весь кислород.
Одни из самых подвижных мышц в организме — мышцы фокусировки глаза
В среднем в день мышцы фокусировки глаза двигаются около 100 000 раз. Это очень много. Для примера, чтобы совершить столько же движений мышцами ног нужно пройти пешком примерно 80 километров.
Мир не приспособлен для левшей
Всего 7% людей в мире левши. Так мало того, что правши в среднем живут на 9 лет дольше, чем, ежегодно около 2000 левшей гибнет из-за ошибок в эксплуатации различных механизмов, которые предназначены для правшей.
В течение жизни в нашем организме появляются и исчезают кости
В момент рождения в теле ребёнка присутствуют около 300 костей. Но к тому времени как человек становится взрослым, остаётся лишь 206. Впрочем, есть и обратный пример: все дети рождаются без коленных чашечек. Они формируются в течение первых нескольких лет жизни.
Мы все совершаем кругосветное путешествие
По статистике каждый человек в течение своей жизни проходит пешком расстояние, которое в три раза больше окружности Земли. Так что если вам больше 30 лет, вполне можете утверждать, что вы уже совершили кругосветное путешествие.
«Путешествовать» можно даже не выходя из дома
Занимаясь обычными домашними делами, домохозяйка может проходить по дому до 11 километров в день. И это только если учитывать домохозяек в благополучных, относительно богатых странах. А вот в Сенегале, например, женщины тратят до 17,5 часов в неделю на то, чтобы найти еду.
Родство с обезьянами
Это может звучать невероятно, но на квадратном сантиметре тела человека столько же волос, сколько и на квадратном сантиметре тела шимпанзе. Хотя на вид они выглядят намного более волосатыми, чем мы.
Наше тело — целый мир.
Тело человека является отличной средой жизни для многих видов бактерий и микроорганизмов. Если сложить их вместе, их общий вес будет равняться примерно двум килограммам. Но почему им так нравится жить внутри нас? Оказывается, согласно исследованиям учёных, химический состав плазмы крови человека очень похож на состав доисторических праморей, в которых когда-то зародилась жизнь.
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