Как сложилась судьба чернокожей девочки, посещавшей школу для белых 60 лет назад

Почему Руби не должна была учиться в школе Уильяма Франца

Относительно недавно сегрегация затрагивала многие стороны жизни американцев

Хэтти Макдэниэл в фильме 1939 года «Унесенные ветром»

Руби Бриджес

Первый учебный день

Из фильма «Руби Бриджес» 1998 года

Руби в сопровождении федеральных маршалов

Руби в школе - спустя некоторое время после начала учебы

Руби исправно посещала уроки, несмотря ни на что

Последствия для семьи, для общества и для самой Руби

Н. Роквелл «Проблема, с которой мы все живем»

Руби Бриджес

Бриджес в Белом доме