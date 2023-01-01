Как сложилась судьба чернокожей девочки, посещавшей школу для белых 60 лет назад

Шестьдесят лет назад маленькая девочка, сама того не ведая, бросила вызов порочной системе деления людей на первый и второй сорт. Может показаться, что та напасть осталась в прошлом, но нет – просто на месте шестилетней чернокожей ученицы школы для белых сейчас оказываются другие люди и даже другие дети. Но расовую сегрегацию, во всяком случае, победить удалось, подтверждением тому служит история жизни Руби Бриджес.
Почему Руби не должна была учиться в школе Уильяма Франца
В США пятидесятых годов прошлого века конфликты между сторонниками сегрегации и ее противниками достигли исключительной остроты. Это касалось в первую очередь южных штатов. Существовавший со времен отмены рабства порядок четко делил граждан по цвету кожи на две категории, на те самые «первый и второй сорта».
Относительно недавно сегрегация затрагивала многие стороны жизни американцев
Чернокожие американцы не могли посещать те же заведения, что и белые, им полагались отдельные магазины, отдельные школы, отели, кафе, даже воинские части. В транспорте чернокожим отводились отдельные места. Если в автобусе были заняты все сидячие места для белых, то вновь вошедшим пассажирам чернокожие должны были уступить место. За попытки нарушить установленные ограничения можно было оказаться за решеткой или того хуже – стать жертвой суда Линча.
Актриса Хэтти Макдэниэл, исполнительница роли Мамушки в фильме «Унесенные ветром», награжденная за эту роль премией «Оскар», во время премьеры была вынуждена сидеть отдельно от других актеров.
Хэтти Макдэниэл в фильме 1939 года «Унесенные ветром»
Тем не менее, ситуация менялась, но на бумаге права чернокожего населения фиксировались значительно раньше, чем воплощались в реальной жизни. В 1954 году постановлением Верховного Суда был положен конец расовой сегрегации в школах. В том же году в городе Тайлертауне в штате Миссисипи родилась Руби Бриджес, девочка, которая станет символом борьбы афроамериканцев за равные с остальными гражданами права.
Руби Бриджес
А в 1957 году девять чернокожих школьников попытались попасть в школу в Арканзасе, пользуясь тем, что формальный запрет на совместное обучение учеников с разным цветом кожи был отменен. У входа детей ждала толпа агрессивно настроенных жителей, а кроме того – солдат, с оружием в руках преградивших вход чернокожим ученикам. После вмешательства федеральных властей «девятка» все же начала обучение, но травля со стороны белых учеников и угрозы от их родителей никуда не делись.
Первый учебный день
Руби Бриджес появилась на свет 8 сентября 1954 года. Ее родители, Люсиль и Эбон, в поисках более высокооплачиваемой работы переехали в штат Луизиана, когда девочке исполнилось два года. Руби была старшей из пятерых детей. Как и было принято в то время, она посещала детский сад для «цветных».
После формальной отмены школьных ограничений по признаку цвета кожи была задумана программа по интеграции чернокожих детей в школу, которую раньше посещали только белые. В 1960 году по инициативе Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, существовавшей еще с 1909 года, было решено протестировать нескольких детей с черным цветом кожи, чтобы определить, способны ли они учиться в школах для белых. Руби, которой на тот момент было шесть лет, успешно прошла этот экзамен, а с ней – еще пятеро маленьких темнокожих американцев.
Из фильма «Руби Бриджес» 1998 года
Все шестеро прошли аттестацию, но потом семьи двоих учеников решили оставить детей в старой школе, еще трое были переведены в другую. Руби оказалась единственной чернокожей девочкой, которой предстояло учиться в школе Уильяма Франца в Новом Орлеане. В школе, которая до этого предназначалась только для белых детей.
Решение о том, отправлять ли дочь учиться в таких условиях, далось Бриджесам не просто. Отец возражал, мать настаивала на том, чтобы дать возможность Руби получить хорошее образование, а кроме того, помочь и другим чернокожим детям пойти по этому пути. 14 ноября 1960 года, с некоторым опозданием относительно других учеников, Руби Бриджес впервые в жизни пошла в школу, а школа впервые готовилась принять в своих стенах чернокожую ученицу.
Руби в сопровождении федеральных маршалов
Скандал был предсказуем – сразу после того, как пришло известие о зачислении Руби в эту школу, многие родители забрали оттуда своих детей и перевели в другие учебные заведения. Учителя отказывались продолжать работу. Озвучивались даже угрозы – поэтому Руби по дороге в школу сопровождали несколько федеральных маршалов. Распоряжение об этом дал сам президент США Дуайт Эйзенхауэр.
Перед школой и в этот раз собралась толпа, состоявшая в основном из родителей учеников; в адрес Руби выкрикивались угрозы, но, как позже вспоминала сама Бриджес, она не испугалась, поскольку происходящее очень напомнило ей пасхальный праздник Марди Гра.
Руби в школе - спустя некоторое время после начала учебы
Первый свой учебный день Руби Бриджес провела в кабинете директора из-за царившего в школе и вокруг нее хаоса. Потом началась учеба, причем в течение всего первого года девочка училась в классе одна. Учительницей, согласившейся давать уроке Руби, стала Барбара Генри – день за днем она вела уроки для своей единственной ученицы так, как если бы вокруг был весь класс.
Но бойкот закончился гораздо раньше – уже через несколько дней священник Ллойд Андерсон Форман привел в школу свою пятилетнюю дочь Пэм, а вслед за ним – и другие родители. Угрозы в адрес Руби Бриджес, правда, продолжали поступать, по этой причине маршалы, сопровождавшие девочку, разрешали ей есть лишь ту еду, которую она приносила из дома. Чтобы справиться со страхом и неуверенностью, Руби по совету матери молилась по дороге в школу.
Руби исправно посещала уроки, несмотря ни на что
Последствия для семьи, для общества и для самой Руби
Для семьи Руби ее обучение в школе для белых не прошло без потерь. Отец лишился работы, мать больше не пускали в тот магазин, где она привыкла покупать продукты. Бабушку и дедушку выгнали с фермы, где они жили и работали несколько десятков лет. Но и поддержку семья встретила не меньшую. Местные жители охраняли дом Бриджесов, помогали девочке добираться до школы. Отцу предложили новую работу. А главное – многие белые семьи продолжали водить детей в школу, где училась Руби.
Уже потом Руби узнала, что то красивое школьное платье, в котором она отправилась на свой первый урок, было куплено благодаря финансовой помощи сторонников отмены сегрегации – сами Бриджесы такую покупку позволить себе не могли.
Н. Роквелл «Проблема, с которой мы все живем»
В 1964 году знаменитый американский художник Норман Роквелл, который на протяжении десятков лет создавал обложки журнала Saturday Evening Post, проиллюстрировал происходившее в тот день в Новом Орлеане картиной. Он назвал свое произведение «Проблема, с которой мы все живем». На стене, вдоль которой идет девочка, можно увидеть аббревиатуру «ККК» - то есть Ку-Клукс-Клан – и ныне запрещенное к употреблению в Америке оскорбительное наименование чернокожих (N-слово). Эта иллюстрация появилась в другом журнале, «Look».
Руби Бриджес
Руби Бриджес окончила начальную школу, затем среднюю, после чего в течение пятнадцати лет работала туристическим агентом. В настоящее время она по-прежнему живет в Новом Орлеане – теперь уже с мужем Малькольмом Холлом и четырьмя сыновьями.
Сейчас мир изменился – настолько, что чернокожим американцам доступно не только образование, но и высший государственный пост – президента Соединенных Штатов. Руби Бриджес стала одной из тех, благодаря кому прогресс все-таки случился.
Бриджес в Белом доме
Став взрослой, Бриджес продолжала свою общественную деятельность. В 1999 она основала «Фонд Руби Бриджес», который ставил своей миссией содействие терпимости, уважения и признания всех различий. В 2011 году президент Обама пригласил Руби в Белый дом, тогда же на несколько месяцев туда переехала картина Роквелла, украсив собой стены неподалеку от Овального кабинета.
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