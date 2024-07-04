Как сделать сковороду антипригарной

Оттирать сковороду от прилипших продуктов – то еще удовольствие, особенно, когда не справляется даже металлический скребок. К счастью, есть несколько лайфхаков, которые помогут из любой сковороды сделать антипригарную.







Мы расскажем о них более подробно, чтобы вам не приходилось тратить драгоценное время на оттирание пригоревшей еды.

Почему сразу не купить антипригарную посуду?

Способ 1: Пергамент

Способ 2: Масло

Способ 3: Масло + соль

Как восстановить антипригарное покрытие?

Как сохранить заводское антипригарное покрытие?

Сковороды со съемными ручками очень удобные.Увы, даже самые качественные и дорогие сковороды с антипригарным покрытием со временем портятся. Это зависит от частоты использования, а также инструментов, которые вы используете в процессе готовки и мойки посуды. Так, например, если вы будете переворачивать или мешать еду металлической лопаткой либо готовить продукты при слишком высокой температуре, защитное покрытие разрушится и отслоится. Эксперты рекомендуют менять сковороду, как только вы заметили повреждение дна или каждые 3-5 лет.Кроме того, есть хозяйки, которые намеренно избегают посуды с антипригарным покрытием, считая, что она может быть вредной для здоровья. А кто-то просто не хочет тратиться на лишнюю кухонную утварь, предпочитая пользоваться теми сковородками, которые уже есть в наличии.Какой бы ни была истинная причина, ловите несколько способов, которые помогут любую сковороду (даже старую, повидавшую жизнь, чугунную) сделать антипригарной.На пергаменте получается нежное и сочное филе рыбы.Пожалуй, этот метод самый простой, ведь он не требует с вашей стороны никаких усилий. Возьмите рулон пергамента, отрежьте кусок, подходящий по размеру, положите в сковороду и щедро смажьте его растительным маслом. После этого поставьте посуду на плиту, дождитесь, пока она нагреется, и переверните пергамент – важно, чтобы он полностью пропитался маслом. Когда это произойдет, выложите на сковороду продукты и готовьте, как обычно.Обратите внимание, что пергаментная бумага выдерживает не любую температуру – максимум 230 градусов. Этого вполне хватит для того, чтобы обжарить рыбу до хрустящей корочки или приготовить омлет на завтрак. В процессе готовки следите, чтобы пергамент не сбивался в кучу, был ровным и гладким. Если на нем появятся заломы, антипригарное покрытие окажется под большим вопросом.Почему этот способ является эффективным? Все дело в тонком слое силикона, которым покрыта любая пергаментная бумага. Именно он отвечает за термостойкость и антипригарные свойства. Изначально этим лайфхаком пользовались только на профессиональной кухне, но благодаря кулинарным передачам и вирусным роликам в социальных сетях, он стал доступен широким массам.Смажьте сковороду растительным маслом.Если в вашем арсенале есть советская чугунная сковорода – вы настоящий счастливчик! На современном рынке такой качественной и долговечной посуды уже не найти. Поэтому советуем не избавляться от нее, а сделать небольшой апгрейд, чтобы она служила вам верой и правдой еще много лет.Итак, для начала следует тщательно вымыть сковороду, удалить следы ржавчины, кусочки пригоревших продуктов, слои запекшегося растительного масла и прочие загрязнения. Важно, чтобы поверхность посуды была идеально чистой. Далее протрите ее насухо обычным или бумажным полотенцем.Оставшуюся влагу, которая «задержалась» в стенках сковороды, нужно будет выпарить. Можете или поставить ее на плиту, или отправить в духовку, разогретую до 120 градусов, на несколько минут – как вам будет удобно. На этом этапе может появится дым и неприятный запах, поэтому не забудьте открыть окна или включить вытяжку, чтобы вам было комфортно находиться на кухне.Теперь возьмите губку для посуды или мягкую тряпку, пропитайте ее любым растительным маслом и протрите дно и стенки сковороды – важно, чтобы слой получился равномерным. Поставьте посуду на средний огонь и прокалите в течение 15 минут. Затем снимите с плиты, отставьте в сторону примерно на полчаса, чтобы сковорода остыла, и в конце удалите остатки масла салфеткой. Тадам! Антипригарное покрытие готово. Но помните, что со временем оно сотрется, и придется повторять процедуру заново.Насыпьте в сковороду толстый слой соли.Этот способ похож на предыдущий, только в процессе создания антипригарного покрытия будет участвовать еще и крупная соль (понадобится два стакана). После того, как вы очистите сковороду от загрязнений, поставьте ее на плиту на слабый огонь, высыпьте 400 граммов соли и прокалите в течение 30 минут, постоянно помешивая. Обратите внимание, что времени может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Когда соль вберет в себя загрязнения со дна и стенок сковороды и пожелтеет, ее можно будет убирать.Ополосните посуду под теплой проточной водой, насухо вытрите полотенцем и с помощью губки нанесите на внутреннюю поверхность растительное масло. Затем оставьте сковороду на сутки при комнатной температуре, а по прошествии 24 часов уберите излишки масла салфеткой. Теперь у посуды есть антипригарное покрытие!Для смазывания сковороды используйте кисть.Если антипригарное покрытие повредилось на сковороде, у которой оно было предусмотрено производителем, можно попробовать его восстановить. Конечно, глубокие царапины вряд ли получится убрать, но легкие повреждения – вполне. Поэтому не торопитесь бежать в магазин за новой сковородой – дайте шанс своей «старушке».На первом этапе нужно вымыть сковороду под проточной водой с помощью моющего средства. Если оно не может справиться с остатками пригоревшей еды и другими сложными загрязнениями, сделайте пасту из пищевой соды и с помощью мягкой щетки попробуйте убрать налет со дна сковороды.Как только вы закончите процесс чистки, тщательно просушите посуду и поставьте ее на максимальный огонь – она должна раскалиться до предела. Прокаливайте сковороду три-пять минут, после чего пропитайте губку растительным маслом и с помощью щипцов обработайте внутреннюю поверхность сковороды. Оставьте посуду на плите еще на пару минут, после чего отставьте в сторону и дайте полностью остыть. В конце нужно будет убрать остатки масла бумажным полотенцем.Не используйте агрессивные моющие средстваА чтобы не приходилось прибегать к SOS-мерам, старайтесь правильно эксплуатировать сковороду – тогда восстанавливать антипригарное покрытие не придется. Вот несколько полезных советов:• Мойте посуду мягкой губкой и неабразивным моющим средством, чтобы не поцарапать покрытие. Металлические скребки лучше не использовать.• Сначала наливайте растительное масло в сковороду, а уже потом ставьте ее на плиту – посуда должна разогреваться вместе с маслом.• Перед тем, как мыть сковороду, дождитесь ее полного остывания. Антипригарное покрытие не любит резких перепадов температуры, поэтому наливать в горячую сковороду холодную воду – плохая идея.• Перемешивайте и переворачивайте еду только деревянными или силиконовыми лопатками – металлические могут повредить покрытие.• Откажитесь от услуг посудомоечной машины. Да, это удобно, но есть риск испортить антипригарный слой. Лучше потратьте пять минут на ручную мойку.• Перекладывайте остатки еды в контейнер, не ставьте сковороду в холодильник.• Если у вас нет специальной подставки для хранения сковородок и вы предпочитаете просто складывать их друг в друга, обязательно чередуйте их с бумажным полотенцем, чтобы не царапать дно.