Побег из Алькатраса
Для защиты залива Сан-Франциско во времена «золотой лихорадки» в середине 19 века на острове Алькатрас был построен форт. Впоследствии его приспособили сначала под военную тюрьму, а после — в сверхзащищенную тюрьму для особо опасных преступников, из которой сбежать было невозможно.
Расположение на острове, окруженного ледяными водами с сильными морскими течениями, превращали любой план побега в абсолютно безумную идею. Все попытки покинуть Алькатрас заканчивались тем, что злодеи либо погибали во время побега, либо их ловили и возвращали в камеры. Однако судьба троих заключенных до сих пор остается неизвестной, и даже спецслужбы не исключают возможности, что им все-таки удалось сбежать.
Побег возглавил Фрэнк Ли Моррис, осужденный на 14 лет за ограбление банка в 1956 году. Сначала он отбывал срок в тюрьме Атланты, но после попытки побега в 1959 году, его перевели в Алькатрас. Его подельниками стали братья Джон и Кларенс Энглинами, также арестованные за ограбление банков.
Приговоренных на 15 и 20 лет лишения свободы преступников сначала определили в тюрьму Атланты, затем в тюрьму штата Флорида и федеральную тюрьму Ливенворт. За неоднократные нарушения тюремного распорядка братьев в конце концов направили в Алькатрас. Четвертым сообщником стал Аллен Клейтон Вест, арестованный за угон автомобилей и направленный в Алькатрас после попытки побега в другой тюрьме.
Подготовка побега заняла около семи месяцев. Осуществление безумного плана началось с копания лаза. Через стену от камер находился старый служебный тоннель. Заключенные знали об этом, и, пытаясь до него добраться, они по очереди начали выковыривать из стены бетон. Чтобы проделать отверстие, они использовали самодельную дрель, которую изготовили из заточенной ложки, десятицентовой монеты, заменившей припой, и мотора, украденного из пылесоса. Шум дрели преступники заглушали музыкой.
Большую часть жизни Фрэнк Ли Моррис сидел в тюрьме и совершил 11 попыток побега, не считая этой. Его коэффициент интеллекта равнялся 133 баллам.
В день Х преступникам надо было выиграть время, и сделать так, чтобы во время вечернего обхода охрана не заметила их отсутствия. Для этого в свои кровати они положили самодельные головы, сделанные из подручных материалов. Выглядеть они должны были максимально натурально, поэтому беглецы воровали из парикмахерской волосы. Для изготовления самого каркаса они использовали самодельный цемент, мыло, туалетную бумагу и краски, заимствованные в художественной мастерской. Под одеяло преступники набили всякого тряпья, которое вместе с бутафорской головой в темноте создавало иллюзию спящего человека.
Хотя Аллен Клейтон Вест принимал участие в организации побега, вместе со всеми он не бежал. Ему не удалось вовремя выбраться из камеры и троица подельников решила уходить без него.
Температура воды в заливе составляла примерно 10 °C. Чтобы заключенные не привыкали к холодной воде, температура воды в душевых Алькатраса была умеренно горячей.
Побег был осуществлен ночью 11 июня 1962 года. Преступники подложили в кровать «манекенов» и вылезли через проделанную ими дыру в служебный тоннель. Выбравшись из камер, лаз они заложили изнутри кирпичами. В тоннеле они добрались до вентиляционной шахты и через нее проникли на крышу тюрьмы. Спускались вниз по водосточным трубам.
Коридор, через который лежал путь на свободу
Троице удается незамеченными добраться до воды. Для переправы через залив беглецы смастерили из входящих в комплект тюремной одежды прорезиненных плащей плот, а из фанеры весла. Заимствованы были как свои плащи, так и украденные у других заключенных. Всего было использовано 50 плащей. В 10 часов вечера на самодельном судне преступники отплыли от берега.
Самодельные весла
Отсутствие заключенных обнаружили только утром. Расследование побега длилось 17 лет, после чего ФБР закрыло дело. Согласно официальной версии, беглецы утонули в холодных водах залива, по неофициальной — они добрались до берега и скрылись. В пользу последней говорят сообщения очевидцев, видевших в ночь побега в заливе лодку, пропажа на берегу автомобиля Шевроле, а также неподписанные открытки и письма, которые получали родственники и члены семьи заключенных.
Кроме того, версию успешного побега подтверждает эксперимент программы «Разрушители легенд». Джейми Хайнеман и Адам Севидж дождались схожих погодных условий и, построив из тех же материалов плот и весла, поплыли к мысу Марин. Переправа заняла порядка 40 минут, после чего ведущие заключили, что, вполне вероятно, беглецам удалось добраться до суши. В 1993 году оператор паромных перевозок на Алькатрас Red & White Fleet за поимку беглецов назначил награду в 1 000 000 $. До сих пор награда так и остается невостребованной.
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