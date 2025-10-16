С нами не соску...
7 фактов о Таиланде, которые заставят воскликнуть от недоверия



Таиланд - страна удивительная. Кто-то знает о ней как о месте роскошных курортов, кто-то - как о государстве, где смертная казнь за малейшие прегрешения. А данный материал расскажет о самых странных вещах, которые связаны с бытом тайцев.

1. Гигантские паутины проводов над головами прямо на улицах


Немыслимо! / Фото: traveling.by

Немыслимо!
/ Фото: traveling.by

 

В Таиланде все провода крепятся наверху и при замене старые не обрезают – искать поврежденный провод очень сложно. Поэтому они продолжают висеть, «украшая» улицы и создавая своеобразный колорит. Толстенные пучки электрических, телефонных, оптических проводов висят практически на всех улицах Таиланда и портят красивые городские виды. Нередко по ним передвигаются коты, крысы, а иногда и люди ради хайпа и эффектного фото в соцсетях.

2. Дуриан нельзя вывезти из Таиланда


Наша прелесссссссссссссть. / Фото: traveling.by

Наша прелесссссссссссссть. / Фото: traveling.by


 

Властями страны наложен запрет на вывоз именуемого тайцами короля фруктов дуриана за пределы страны. Так что воспользуйтесь случаем попробовать этот удивительный фрукт на его родине. Дуриан обладает сильным бактерицидным действием (из-за содержащегося в нем вещества индол), способствует выведению токсинов из организма, а также усиливает половую функцию и повышает вероятность забеременеть (из-за содержащихся в нем эстрогенов). Эзотерики считают его пищей, которая поможет познать дзен.

3. Тайцы вместо ножа используют ложку


Что происходит?! / Фото: tut.by

Что происходит?! / Фото: tut.by

 

Тайцы едят ложкой и вилкой, причем, ложка держится в правой руке (аналог ножа), а вилка – в левой.
Поэтому если вам в Таиланде подадут рыбу или другое твердое блюдо с ложкой, не пугайтесь. Она достаточно острая. А вилка, как правило, будет стоять в на столике в ресторане в общей подставке. Менее культурные посетители ресторана порежут рыбу ложкой и ею же будут отправлять в рот, а более культурные возьмут ещё и вилку.

4. Тайцы обрели фамилии только в 1913 (!!!) году


Нам и с именами было норм! / Фото: v-thailand.com

Нам и с именами было норм! / Фото: v-thailand.com


 

В течение тысячелетий у тайцев не было фамилий. Они были официально введены в обиход королем Рамой VI специальным указом в 1913 году. Монарх лично придумал тысячи красивых фамилий для своих подданных. Например, фамилия Тярёнвонг означает «семья процветания», Хонгсаван - «небесный лебедь». Тайские родители при выборе имени ребенка предварительно консультируются с монахами или астрологами. Мужские имена обычно обозначают присущие сильному полу добродетели, моральные качества, достоинства, символы: Тхаксин - «умелый, искусный», Пхончай - «благословение победой», Винай - «дисциплина», Кьяатисак - «слава, почет». Женские имена связаны с поэтическими образами, красотой и гармонией: Сирипхон – «благословенная красота», Раттана - «драгоценность», Тхеви; - «богиня», Суда - «прекрасная дама».

5. Пальма - эталон высоты зданий близ океана


Островные территории Таиланда. / Фото: tripmydream.com

Островные территории Таиланда. / Фото: tripmydream.com

 

На островных территориях Таиланда не разрешается строить здания выше пальм. Пальма считается священным растением в Таиланде, поэтому островные территории должны, скажем так, преклонять голову перед ними, будучи обязательно ниже. Если имеются растущие пальмы, то застройки близ них следует делать как можно ниже, желательно одно- или двухэтажными, чтобы не подлежать сносу через несколько лет, когда пальмы вымахают.

6. Название столицы Таиланда вовсе не имеет 7 букв в данном государстве


Бангкок. / Фото: onetwotrip.com

Бангкок. / Фото: onetwotrip.com

 

Бангкок казалось бы состоит всего из 7 букв, как и на английском языке. Но на официальном тайском языке столица звучит следующим образом: «Крунг Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Прасит» что означает «Город ангелов, великий город бессмертных, величественный город девяти драгоценных камней, счастливый город, полный изобилия грандиозный Королевский Дворец, напоминающий божественную обитель, где царствует перевоплощённый бог, воздвигнутый Вишвакарманом по воле Индры». Это географическое название на родном языке является самым длинным топонимом в мире всех времён и народов.

7. В Таиланде нельзя прикасаться к голове другого человека, если он не ваш супруг или ребёнок


Девушка справа выше по статусу. / Фото: decem.info

Девушка справа выше по статусу. / Фото: decem.info

 

Голова является священной важной частью тела для тайцев. В стране нельзя дотрагиваться до головы любого другого человека. Тайцы всегда держат голову ниже головы человека, который старше него или выше по статусу, тем самым выражая уважение.

источник

