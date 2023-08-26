На сегодняшний день Cosmoscow является единственной ярмаркой современного искусства международного уровня на территории России. Основанная Маргаритой Пушкиной в 2010 году, ярмарка Cosmoscow объединяет как русских, так и международных художников и коллекционеров.
Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в Гостином Дворе с 11 по 13 сентября.
Rosenfeld Porcini
Антонис Донеф (род. 1978, Греция),
2014
В рамках основной программы в этом году в ярмарке принимают участие 34 российские и международные галереи, которые представят работы более 130 художников.
Blain|Southern Gallery
Рейчел Ховард (род. 1969, США)
«Натюрморт на том же месте»,
2014 год
Помимо этого, в рамках ярмарки Cosmoscow пройдет обширная образовательная программа, а также будет представлен целый ряд специальных выставочных проектов, включая выставку шедевров современного искусства из частных российских собраний «Глазами коллекционера» и благотворительный аукцион Off white в пользу фонда «Обнаженные сердца».
Temnikova & Kasela Gallery
Кайдо Оле (род. 1963, Эстония)
«Небольшой натюрморт с веерообразной конструкцией», 2014 год
Аукцион, включающий в себя 20 работ, предоставленных как галереями-участниками, так и самими художниками, состоится при поддержке аукционного дома Christie’s и парфюмерного дома Guerlain. Среди топ-лотов – произведения Рейчел Ховард, Чао Лу, Ольги Чернышевой,
Александры Паперно, Полины Канис, Евгения Дедова, Кирилла Гаршина и других.
Javier Lopez Gallery
Alex Katzэ
Красная шляпа
2013
Rinat Voligamsi
Кружево
2014
Анатолий Ганкевич. «Кресло», 2013. Из проекта «Тонкие планы».
Alexander Zakharov
Бабочка в ловушке
с
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Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow
На сегодняшний день Cosmoscow является единственной ярмаркой современного искусства международного уровня на территории России. Основанная Маргаритой Пушкиной в 2010 году, ярмарка Cosmoscow объединяет как русских, так и международных художников и коллекционеров.
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