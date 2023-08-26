На сегодняшний день Cosmoscow является единственной ярмаркой современного искусства международного уровня на территории России. Основанная Маргаритой Пушкиной в 2010 году, ярмарка Cosmoscow объединяет как русских, так и международных художников и коллекционеров.



Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в Гостином Дворе с 11 по 13 сентября.







Rosenfeld Porcini

Антонис Донеф (род. 1978, Греция),



2014



В рамках основной программы в этом году в ярмарке принимают участие 34 российские и международные галереи, которые представят работы более 130 художников.







Blain|Southern Gallery

Рейчел Ховард (род. 1969, США)



«Натюрморт на том же месте»,



2014 год



Помимо этого, в рамках ярмарки Cosmoscow пройдет обширная образовательная программа, а также будет представлен целый ряд специальных выставочных проектов, включая выставку шедевров современного искусства из частных российских собраний «Глазами коллекционера» и благотворительный аукцион Off white в пользу фонда «Обнаженные сердца».







Temnikova & Kasela Gallery

Кайдо Оле (род. 1963, Эстония)



«Небольшой натюрморт с веерообразной конструкцией», 2014 год



Аукцион, включающий в себя 20 работ, предоставленных как галереями-участниками, так и самими художниками, состоится при поддержке аукционного дома Christie’s и парфюмерного дома Guerlain. Среди топ-лотов – произведения Рейчел Ховард, Чао Лу, Ольги Чернышевой,

Александры Паперно, Полины Канис, Евгения Дедова, Кирилла Гаршина и других.







Javier Lopez Gallery

Alex Katzэ

Красная шляпа

2013







Rinat Voligamsi

Кружево

2014







Анатолий Ганкевич. «Кресло», 2013. Из проекта «Тонкие планы».







Alexander Zakharov

Бабочка в ловушке



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