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Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow

На сегодняшний день Cosmoscow является единственной ярмаркой современного искусства международного уровня на территории России. Основанная Маргаритой Пушкиной в 2010 году, ярмарка Cosmoscow объединяет как русских, так и международных художников и коллекционеров.

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в Гостином Дворе с 11 по 13 сентября.

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow

Rosenfeld Porcini
Антонис Донеф (род. 1978, Греция),

2014

В рамках основной программы в этом году в ярмарке принимают участие 34 российские и международные галереи, которые представят работы более 130 художников.

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow

Blain|Southern Gallery
Рейчел Ховард (род. 1969, США)

«Натюрморт на том же месте»,

2014 год

Помимо этого, в рамках ярмарки Cosmoscow пройдет обширная образовательная программа, а также будет представлен целый ряд специальных выставочных проектов, включая выставку шедевров современного искусства из частных российских собраний «Глазами коллекционера» и благотворительный аукцион Off white в пользу фонда «Обнаженные сердца».

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow

Temnikova & Kasela Gallery
Кайдо Оле (род. 1963, Эстония)

«Небольшой натюрморт с веерообразной конструкцией», 2014 год

Аукцион, включающий в себя 20 работ, предоставленных как галереями-участниками, так и самими художниками, состоится при поддержке аукционного дома Christie’s и парфюмерного дома Guerlain. Среди топ-лотов – произведения Рейчел Ховард, Чао Лу, Ольги Чернышевой,
Александры Паперно, Полины Канис, Евгения Дедова, Кирилла Гаршина и других.

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow

Javier Lopez Gallery
Alex Katzэ
Красная шляпа
2013

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow

Rinat Voligamsi
Кружево
2014

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow

Анатолий Ганкевич. «Кресло», 2013. Из проекта «Тонкие планы».

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow

Alexander Zakharov
Бабочка в ловушке

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