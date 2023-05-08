Устали покупать клубничную рассаду каждый сезон или хотите «приручить» новый сорт, которого пока нет в магазинах? Тогда вам нужно знать, как вырастить клубнику из семян в домашних условиях и что делать с рассадой до высадки в грунт.

Рассаду садовой земляники из семян выращивают по многим причинам. Например, лишь так можно размножить сорта, кусты которых не дают усов. Кроме того, так можно обойтись без покупки рассады новых сортов или получить сорт ягод, которыми угостили вас соседи.







Как выбрать семена клубники для посева

Как провести посев клубники на рассаду

Выращивание рассады клубники

Высадка клубничной рассады

На рынке сейчас такое количество сортов и гибридов клубники, что выбрать подходящий довольно непросто, ведь каждый производитель обещает крупные, сладкие ягоды, быстрое созревание и устойчивость к заболеваниям.Если вы пока еще неопытный садовод и не знаете, чего хотите, обратите внимание на следующие крупноплодные сорта садовой земляники (клубники): Аленушка, Вима, Кокинская ранняя, Ксима, Лорд, Московский деликатес, Фейерверк, Фестивальная, Холидей, Хоней.Если же вы хотите вырастить ремонтантную клубнику из семян, то вам подойдут: Али-Баба, Барон Солемахер, Времена года, Гирлянда, Желтое чудо, Королева Елизавета 2, Крымская ранняя.Огромное значение в качестве рассады имеет и опыление. Нельзя допустить, чтобы цветущая клубника переопылилась с ягодами другого сорта, поскольку полученное в итоге растение частично или полностью утратит начальные признаки материнского.Помните, что семена садовой земляники сохраняют всхожесть 4 годаЗаготовить семена клубники для посева можно и самостоятельно. Для этого вам нужно будет взять одну из самых ранних и крупных ягод с куста понравившегося сорта и провести с ней ряд манипуляций.Срежьте с нее верхушку и счистите ножом или лезвием верхний слой с семенами. Уложите этот слой на бумагу или плотную ткань и оставьте на 2-3 дня сушиться в теплом месте. Высохшую массу перетрите в ладонях для отделения семян.Полученные семена сложите в небольшую баночку или пакетик и подпишите. На бумажке укажите сорт (если знаете) и дату сбора.Нежные крошечные семена клубники нельзя сеять в обычный грунт, взятый с гряд, да и тара им подойдет не каждая. Поэтому к посадке клубники на рассаду нужно подготовиться.Вам понадобятся прозрачные контейнеры (они позволят наблюдать за степенью увлажнения грунта по всей его толщине) и почвосмесь, состоящая из 2 частей дерновой земли, 1 части песка и 1 части низинного торфа. Впрочем, с субстратом можно особо не мудрить и купить готовый, например, для фиалок или бегоний.Клубника плохо переносит пикировку, поэтому если размеры подоконника или стеллажа для рассады позволяют, желательно сразу сеять семена в отдельные емкости, например, пластиковые стаканчики.Не знаете, когда сеять клубнику на рассаду? Можно ориентироваться на сроки, указанные на пакетике с семенами, а можно проводить посев в конце февраля – начале марта.Некоторые садоводы укладывают на грунт бумажную салфетку и до появления входов опрыскивают посевы через нееСам посев семян клубники по силам каждому и занимает не больше получаса. Достаточно пролить грунт слабым раствором марганцовки, после высыхания насыпать его в контейнеры, разложить сверху пинцетом семена клубники и опрыскать теплой водой из пульверизатора. Расстояние между семенами нужно оставить порядка 2 см, а сам контейнер сверху накрыть пленкой или прозрачной крышкой.С первых дней сеянцам клубники необходим долгий (не менее 10 часов) световой день и температура воздуха в пределах 18-20°СНе забывайте о ежедневном досвечивании рассады специальными фитолампами. В противном случае растения сильно вытянутся, будут бледными и слабыми.Первые всходы садовой земляники не нужно слишком часто поливать – это может способствовать появлению черной ножки на растениях или плесени на стенках контейнера, что также губительно для рассады. Лишь с появлением настоящих листочков клубника будет нуждаться в воде. Тогда же нужно постепенно убирать с контейнеров пленку (крышку).Пленку (крышку) убирайте не сразу, а постепенно, начиная с 15-30 минут в день, закаливая таким образом рассадуЧерез 1-2 недели после того, как растения стали постоянно находиться в комнатных условиях без дополнительного укрытия, можно приступать к пикировке.Пересаживают крошечные кустики вместе с комом земли, чтобы не повредить корень, в емкости размером 9×9 смПосле появления второй пары настоящих листьев клубничную рассаду подкармливают раз в 7-10 дней препаратами Кемира Люкс, Акварин, Растворин или любым другим комплексным минеральным удобрением по инструкции.Полив клубничной рассады различается на разных этапах ее выращивания. В первые дни после посева достаточно 1 раз в сутки слегка опрыскивать грунт с семенами из пульверизатора, чтобы на нем не образовалась корка. После появления всходов, полив сокращается до 1 раза в неделю. С появлением у клубники настоящих листочков полив осуществляют раз в 3 дня, причем вода должна проникать на всю глубину грунта.Для полива используют некипяченую, отстоянную воду комнатной температуры. Идеальна для рассады дождевая или талая вода, однако использовать ее можно, только если вы живете вдали от города, крупных трасс и промышленных объектов.Если посадка клубники на рассаду прошла успешно, и кустики подросли, в середине-конце апреля можно приступать к закалке. Для этого в теплую погоду горшочки с растениями выставляют на улицу, избегая попадания на них прямых солнечных лучей.Сперва на свежем воздухе рассада должна проводить всего 5-7 минут, однако с каждым днем это время нужно увеличиватьПримерно в середине мая, когда грунт прогреется до 15°С, клубнику можно пересаживать на постоянное место, на обычные или высокие гряды. Однако мало знать, как вырастить рассаду клубники, нужно еще и правильно посадить ее, а после ухаживать, соблюдая агротехнику, иначе эта капризная культура будет хворать и не даст урожая.Во-первых, клубнике подходят лишь плодородные почвы, поэтому сажать ее на бедной земле бессмысленно – кустики, которые вы вырастили с таким трудом, погибнут. Во-вторых, хоть культура и любит освещенные участки, юные листья могут получить ожоги от прямых солнечных лучей, поэтому в первые 2 недели после высадки желательно организовать клубнике укрытие или полутень. И наконец, высаживать рассаду нужно на расстоянии 30 см друг от друга, и не скупиться на полив как сразу после посадки, так и в последующие дни.В том, что выращивание клубники из семян процесс совсем не сложный, вы можете убедиться уже в предстоящем сезоне. Выбирайте понравившийся сорт и не бойтесь экспериментировать.