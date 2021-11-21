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Джазовый танец, который поможет сбросить накопившийся стресс и негатив


Джазовый танец, который поможет сбросить накопившийся стресс и негатив.

Джазовый танец, который поможет сбросить накопившийся стресс и негатив.

Вечером, после непростого дня компания парней зашла в кафе и встретила там девушек. Казалось бы, тривиальная история. Но после того, как её рассказала хореограф Карла Пуно Гарсия, эта история приобрела совершенно новое звучание. Просто поразительно, как можно не сказать ни слова, и там много при этом рассказать…

Когда звучит джаз, сердце замирает, а когда под эту музыку танцуют, хочется оказаться в самой гуще этих танцевальных событий

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Джазовый танец, который поможет сбросить накопившийся стресс и негатив

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Джазовый танец, который поможет сбросить накопившийся стресс и негативПодписаться на мой Instagram
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