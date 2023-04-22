Скрытые возможности бальзама «Звездочка», который пригодится не только для заживлений

«Звездочка» - проверенное и действенное средство от многих недугов

Лекарственное применение «Звездочки»

Залог эффективности бальзама - использование только натуральных компонентов / Фото: u-f.ru

Наносите мазь на аккупунктурные точки, чтобы улучшить эффект

Ингаляции и ароматерапия особенно эффективны при сухом кашле / Фото: gorlonos.com

При головной боли мазь оказывает тонизирующий и бодрящий эффект / Фото: fb.ru

Бальзам проникает глубже в распаренную кожу / Фото: e-w-e.ru

Регулярно используя бальзам, можно полностью избавиться от боли

Средство поможет быстро заживить раны и предотвратить попадание микробов / Фото: img0.liveinternet.ru

Нестандартное применение «Звездочки»

Бальзам отшелушит ороговевшие частички, чтобы пяточки были гладкими / Фото: superiorresort.com

«Звездочка» освежит и продезинфицирует воздух / Фото: dekormyhome.ru

Насекомые и животные не переносят запах вьетнамского бальзама / Фото: дэта.рф

На какое-то время придется нанести мазь на мебель, чтобы отучить кота / Фото: prohvost.club

Приучить питомца к лотку - задача не из простых / Фото: vplate.ru