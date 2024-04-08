Как вывести с одежды белые пятна от дезодоранта, не испортив ткань

Соблюдение несложных рекомендаций поможет избавиться от пятен / Фото: goodhouse.com.ua

Пятна под мышками – почему они появляются

Белые пятна на одежде образуются в результате смешивания пота и соли алюминия / Фото: yarosonline.ru

Пот не имеет запаха, причиной его появления являются микроорганизмы / Фото: rhythmsdance.com.ua

Как избавиться от пятен

Существуют простые и эффективные способы устранения белых пятен с одежды / Фото: musthaveforyou.mediasole.ru

Важно своевременно стирать одежду в теплой воде, чтобы пятна не стали более стойкими / Фото: cleanadvice.ru

Следы от антиперспиранта натираются хозяйственным мылом / Фото: fastbox.su

Старую вещь придется стирать дважды, чтобы вывести пятна от дезодоранта / Фото: ru24.net

Для загрязнений на одежде темного цвета хорошо подойдет этиловый спирт / Фото: grange-studio.ru

Отлично справляется с устойчивыми пятнами от пота поваренная соль / Фото: kk.bladeil.com

Справиться с проблемой белых пятен поможет сок лимона / Фото: polsov.com

Смесь соды с перекисью водорода даст хороший результат / Фото: ogidroze.ru

Раствор из нашатырного спирта и воды не менее эффективен / Фото: shkolagolova.ru