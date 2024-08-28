Фотографии удивительных и жутковатых экспонатов с выставки «Мумии мира»

Саркофаг египетского священника по имени Нес-Па-Ка-Шути, датируемый 650 годов до н.э.

1. Мумия Михаила Орловица

Мумия Михаила Орловица выезжает из томографа в медицинском центре Седарс-Синаи в Лос-Анджелесе.

2. Снимок компьютерной томографии

Снимок компьютерной томографии черепа Михаила Орловица.

3. Мумии баронессы Шенк фон Гайерн и барона фон Хольца

На переднем плане мумии баронессы Шенк фон Гайерн и барона фон Хольца, частично прикрытые по просьбе семьи .

4. Мумия немецкой баронессы

Мумия немецкой баронессы 17-го века Шенк фон Гайерн.

5. Мумия южноафриканской женщины

Мумия южноафриканской женщины с татуировкой на каждой груди и на лице.

6. Мумия взрослого мужчины

Мумия взрослого мужчины из пре-Колумбийской пустыни Атакама.

7. Мумия перуанской женщины

Мумия перуанской женщины вблизи.

8. Мумия человеческого зародышаhttp://funhere.ru/?p=21770

Мумия человеческого зародыша, умершего на 30-ой неделе развития от редкого дефекта позвоночника.

9. Мумия женщины

Мумия женщины из Океании.

10. Мумия женщины 30-50 лет

Мумия женщины 30-50 лет, страдавшая туберкулезом настолько сильно, что ей парализовало ноги.

11. Саркофаг египетского священника

Саркофаг египетского священника по имени Нес-Па-Ка-Шути, датируемый 650 годов до н.э.

12. Мумия мужчины из Египта

Мумия мужчины из Египта, датируемая 408 годом до н.э.

13. Голова египетской мумии

Голова египетской мумии взрослого человека.

14. Мумия перуанца

Мумия перуанца, умершего в возрасте 30 лет 1000 лет назад .

15. Детмольдский ребенок

Мумия перуанского 8-10-месячного ребенка, скончавшегося 6500 лет назад, скорее всего, от болезни сердца.