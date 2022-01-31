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17 мангалов и грилей, с которыми любое мясо получится просто пальчики оближешь


Интересные и полезные идеи мангала для дачи и дома.

Интересные и полезные идеи мангала для дачи и дома.

Весна уже не за горами, а это значит, что начнется сезон шашлыков и жареного мяса во дворе или на природе. Сегодня мы собрали 17 примеров мангалов и грилей, на которых любое мясо получится таким, что просто пальчики оближешь.

1.Мангал из подручных средств


Совсем простая идея: опорой для мангала может стать стол от швейной машинки.

Совсем простая идея: опорой для мангала может стать стол от швейной машинки.

 

2. Мангал из диска колеса


Затрат здесь минимум. Возьмите диск колеса, приварите к нему ножки, а сетку положите сверху. Мангал готов.

Затрат здесь минимум. Возьмите диск колеса, приварите к нему ножки, а сетку положите сверху. Мангал готов.

 

3. Неформальный мангал


Этот вариант для тех, кто относится ко всему с юмором.

Этот вариант для тех, кто относится ко всему с юмором.

 

4. Творческий мангал


Это настоящий шедевр, такой подарок для творческого человека будет очень приятен.

Это настоящий шедевр, такой подарок для творческого человека будет очень приятен.

 

5. Мангал в виде животного


Если хочется необычный мангал, сделайте его в виде свиньи. Выглядит очень забавно.

Если хочется необычный мангал, сделайте его в виде свиньи. Выглядит очень забавно.

 

6. Не мангал, а сундук с сокровищами


Кто-то мог подумать, что это сундук, однако это не так Идея конечно фантастическая.

Кто-то мог подумать, что это сундук, однако это не так Идея конечно фантастическая.

 

7. Удобный мангал и без лишних заморочек


В этом мангале есть место и для дров, для посуды под шашлык.

В этом мангале есть место и для дров, для посуды под шашлык.

 

8. Деревянный стол с грилем


Интересная идея для нарезки овощей и мяса, есть полочка для кухонных принадлежностей, крючок для фартука и самое удобное то, что этот стол на колесиках, который можно еще и легко передвигать.

Интересная идея для нарезки овощей и мяса, есть полочка для кухонных принадлежностей, крючок для фартука и самое удобное то, что этот стол на колесиках, который можно еще и легко передвигать.

 

9. Мангал из бочки


Этот мангал сможет смастерить любой мужчина. Для этого понадобится всего лишь бочка и сетка.

Этот мангал сможет смастерить любой мужчина. Для этого понадобится всего лишь бочка и сетка.

 

10. Мангал из кухонной мойки


Необычная идея использовать в качестве мангала кухонную мойку. Оригинальность его зашкаливает.

Необычная идея использовать в качестве мангала кухонную мойку. Оригинальность его зашкаливает.

 

11. Мангал из деревянной бочки


Практичная и простая идея. Такой мангал можно легко передвинуть в любое место с помощью имеющихся колесиков, очень удобная ручка, необычный каркас и две мини столешницы.

Практичная и простая идея. Такой мангал можно легко передвинуть в любое место с помощью имеющихся колесиков, очень удобная ручка, необычный каркас и две мини столешницы.

 

12. Простая конструкция для мангала


Здесь сильно трудиться, не придется. Всё легко и просто!

Здесь сильно трудиться, не придется. Всё легко и просто!

 

13. Гриль со всеми удобствами


Этот гриль понравится любому хозяину и хозяйке. Гриль – мечта.

Этот гриль понравится любому хозяину и хозяйке. Гриль – мечта.

 

14. Мангал в виде кувшина из кирпича


Если в вашем дворе есть лишнее местечко, тогда эта идея для вас. Интересный дизайн из кирпича в виде кувшина, прекрасно впишется в саду.

Если в вашем дворе есть лишнее местечко, тогда эта идея для вас. Интересный дизайн из кирпича в виде кувшина, прекрасно впишется в саду.

 

15. Незамысловатый мангал


Этот вариант потребует минимум затрат. Немного металла и готово.

Этот вариант потребует минимум затрат. Немного металла и готово.

 

16. Мини - гриль для балкона


Если у вас нет дачи или загородного домика, не отчаивайтесь. Создали такой мини - гриль, для того, чтоб жарить на балконе.

Если у вас нет дачи или загородного домика, не отчаивайтесь. Создали такой мини - гриль, для того, чтоб жарить на балконе.

 

17. Мангал в виде кареты


Мангал в виде кареты.

Мангал в виде кареты.

 

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17 мангалов и грилей, с которыми любое мясо получится просто пальчики оближешь

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17 мангалов и грилей, с которыми любое мясо получится просто пальчики оближешьПодписаться на мой Instagram
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