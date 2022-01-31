17 мангалов и грилей, с которыми любое мясо получится просто пальчики оближешь

Интересные и полезные идеи мангала для дачи и дома.

1.Мангал из подручных средств

Совсем простая идея: опорой для мангала может стать стол от швейной машинки.

2. Мангал из диска колеса

Затрат здесь минимум. Возьмите диск колеса, приварите к нему ножки, а сетку положите сверху. Мангал готов.

3. Неформальный мангал

Этот вариант для тех, кто относится ко всему с юмором .

4. Творческий мангал

Это настоящий шедевр, такой подарок для творческого человека будет очень приятен.

5. Мангал в виде животного

Если хочется необычный мангал, сделайте его в виде свиньи. Выглядит очень забавно.

6. Не мангал, а сундук с сокровищами

Кто-то мог подумать, что это сундук, однако это не так Идея конечно фантастическая.

7. Удобный мангал и без лишних заморочек

В этом мангале есть место и для дров, для посуды под шашлык.

8. Деревянный стол с грилем

Интересная идея для нарезки овощей и мяса, есть полочка для кухонных принадлежностей , крючок для фартука и самое удобное то, что этот стол на колесиках, который можно еще и легко передвигать.

9. Мангал из бочки

Этот мангал сможет смастерить любой мужчина. Для этого понадобится всего лишь бочка и сетка.

10. Мангал из кухонной мойки

Необычная идея использовать в качестве мангала кухонную мойку. Оригинальность его зашкаливает.

11. Мангал из деревянной бочки

Практичная и простая идея. Такой мангал можно легко передвинуть в любое место с помощью имеющихся колесиков, очень удобная ручка, необычный каркас и две мини столешницы.

12. Простая конструкция для мангала

Здесь сильно трудиться, не придется. Всё легко и просто!

13. Гриль со всеми удобствами

Этот гриль понравится любому хозяину и хозяйке. Гриль – мечта.

14. Мангал в виде кувшина из кирпича

Если в вашем дворе есть лишнее местечко, тогда эта идея для вас. Интересный дизайн из кирпича в виде кувшина, прекрасно впишется в саду.

15. Незамысловатый мангал

Этот вариант потребует минимум затрат. Немного металла и готово.

16. Мини - гриль для балкона

Если у вас нет дачи или загородного домика, не отчаивайтесь. Создали такой мини - гриль, для того, чтоб жарить на балконе.

17. Мангал в виде кареты

Мангал в виде кареты.