17 мангалов и грилей, с которыми любое мясо получится просто пальчики оближешь

Интересные и полезные идеи мангала для дачи и дома.
Весна уже не за горами, а это значит, что начнется сезон шашлыков и жареного мяса во дворе или на природе. Сегодня мы собрали 17 примеров мангалов и грилей, на которых любое мясо получится таким, что просто пальчики оближешь.
1.Мангал из подручных средств
Совсем простая идея: опорой для мангала может стать стол от швейной машинки.
2. Мангал из диска колеса
Затрат здесь минимум. Возьмите диск колеса, приварите к нему ножки, а сетку положите сверху. Мангал готов.
3. Неформальный мангал
Этот вариант для тех, кто относится ко всему с юмором.
4. Творческий мангал
Это настоящий шедевр, такой подарок для творческого человека будет очень приятен.
5. Мангал в виде животного
Если хочется необычный мангал, сделайте его в виде свиньи. Выглядит очень забавно.
6. Не мангал, а сундук с сокровищами
Кто-то мог подумать, что это сундук, однако это не так Идея конечно фантастическая.
7. Удобный мангал и без лишних заморочек
В этом мангале есть место и для дров, для посуды под шашлык.
8. Деревянный стол с грилем
Интересная идея для нарезки овощей и мяса, есть полочка для кухонных принадлежностей, крючок для фартука и самое удобное то, что этот стол на колесиках, который можно еще и легко передвигать.
9. Мангал из бочки
Этот мангал сможет смастерить любой мужчина. Для этого понадобится всего лишь бочка и сетка.
10. Мангал из кухонной мойки
Необычная идея использовать в качестве мангала кухонную мойку. Оригинальность его зашкаливает.
11. Мангал из деревянной бочки
Практичная и простая идея. Такой мангал можно легко передвинуть в любое место с помощью имеющихся колесиков, очень удобная ручка, необычный каркас и две мини столешницы.
12. Простая конструкция для мангала
Здесь сильно трудиться, не придется. Всё легко и просто!
13. Гриль со всеми удобствами
Этот гриль понравится любому хозяину и хозяйке. Гриль – мечта.
14. Мангал в виде кувшина из кирпича
Если в вашем дворе есть лишнее местечко, тогда эта идея для вас. Интересный дизайн из кирпича в виде кувшина, прекрасно впишется в саду.
15. Незамысловатый мангал
Этот вариант потребует минимум затрат. Немного металла и готово.
16. Мини - гриль для балкона
Если у вас нет дачи или загородного домика, не отчаивайтесь. Создали такой мини - гриль, для того, чтоб жарить на балконе.
17. Мангал в виде кареты
Мангал в виде кареты.
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