13 вкусных и неизбитых закусок в лаваше, которые идеально подойдут для пикников на природе

Закуски в лаваше, которые идеально подойдут для майских праздников.
Лаваш без тени стеснения называют универсальным продуктом. Ведь завернуть в него можно практически любую начинку, и все равно будет вкусно. Но слова словами, а наглядный пример все-таки полезнее. Эти 13 вкусных и необычных закусок в лаваше, идеально подойдут для первых пикников на природе.
1. Рыбные рулеты
Рыба в лаваше.
Смажьте лаваш любым мягким сыром, разложите кусочки слабосоленой семги, горбуши или форели, сверху посыпьте зеленью. Лаваш с начинкой скрутите в плотный рулетик и поставьте в холодильник на 30-40 минут. Перед подачей нарежьте рулет на кусочки размером 5-6 сантиметров и подавайте к столу.
2. Горячий лаваш с овощами
Лаваш с овощами на мангале.
В один лист лаваша заверните 150-200 грамм брынзы или сулугуни, порезанный помидор, измельченный зубчик чеснока и свежую зелень. Готовые конвертики обжарьте на мангале с двух сторон. Сыр расплавится и получится вкусная хрустящая закуска.
3. Домашняя шаурма
Шаурма с курицей.
Для приготовления домашней шаурмы вам понадобятся кусочки куриной грудки, обжаренные в панировочных сухарях, листья салата, полосочки твердого сыра и соус по вкусу. Все ингредиенты заверните в лаваш и слегка подогрейте на сковороде.
4. Чипсы
Чипсы из лаваша.
Лаваш можно использовать для приготовления вкусных хрустящих чипсов. Для этого порежьте лаваш на небольшие треугольники, обмакните каждый в смесь из растительного масла, любимых специй и соли. Заготовки выкладывайте на противень и выпекайте в духовке при температуре 220 градусов в течении 5-7 минут.
5. Сосиски в лаваше
Сосиски с сыром в лаваше.
Смажьте лист лаваша майонезом или любым другим соусом, положите сосиску, зелень, несколько полосочек сыра и сверните в рулет и обжарьте на костре с двух сторон. В результате вы получите вкусную и недорогую закуску для пикника.
6. Рулеты с колбасой
Рулеты с колбасой и зеленью.
Любая колбаса, сыр и зелень - самый простой вариант начинки для рулетов из лаваша. Готовый рулет порежьте на кусочки 4-5 сантиметров и подавайте к столу.
7. Рулеты с сыром и грибами
Горячие рулеты с сыром и грибами.
Свежие шампиньоны замаринуйте в соевом соусе, и обжарьте на мангале. Жареные грибы порежьте полосками, смешайте со сметаной, перемешайте, заверните в лаваш и слегка обжарьте на огне.
8. Овощной рулет
Рулет с овощами.
Овощной рулет станет прекрасной закуской к мясному столу. Для его приготовления вам потребуется морковь, огурцы, помидоры и зелень. Измельчите все ингредиенты, смешайте со сметаной или майонезом и заверните в лаваш.
9. Рулет с крабовыми палочками
Рулет с крабовыми палочками.
Оригинальный и очень сытный весенний рулет с крабовыми палочками, свежими огурцами, яйцом и листьями салата. Разложите все ингредиенты на лаваше, смазанном майонезом, сверните в рулет, дайте пропитаться, а после порежьте на небольшие кусочки и подавайте к столу.
10. Шаурма с говядиной
Шаурма с говядиной.
К праздничному столу, помимо привычного шашлыка, можно подать восхитительную домашнюю шаурму с говядиной. Для этого предварительно нарежьте мясо тонкими полосками, замаринуйте в специях, обжарьте на сковороде или запеките в духовке. Лаваш смажьте чесночным соусом, добавьте сыр, зелень несколько полосочек огурцов и сверните в некое подобие конверта.
11. Рулет с морепродуктами
Лаваш с морепродуктами.
Морепродукты также можно заворачивать в лаваш. Например можно приготовить вкусную начинку из яйца, креветок, зелени. Смажьте лаваш соусом тартар, разложите начинку и сверните в рулет.
12. Рулет с зеленью
Рулет с сыром и зеленью.
Нужно приготовить что-то на скорую руку. Используйте твердый сыр и мелко нарезанную зелень. Натрите сыр, смешайте с зеленью, заверните в лаваш и обжарьте на сковороде, в микроволновке или на мангале.
13. Закуска с грибами и авокадо
Лаваш с грибами и авокадо.
Крупно порезанные шампиньоны обжарьте на сковороде, немного присолив. Авокадо разомните, добавьте мелко порезанный чеснок, соль и перец. Начинку выложите в лаваш, сбрызните лимонным соком и заверните.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии