Три элементарных способа, как сделать черствый хлеб снова мягким

Как размягчить зачерствевший хлеб: три простых способа.
Хлеб должен быть свежим и мягким. Именно таким кусочкам с хрустящей корочкой и нежным ароматом отдает предпочтение большинство людей. Только вот незадача: буханки черствеют слишком быстро и идут на сухари. Если такое положение дел совсем не устраивает, и хочется научиться возвращать былую свежесть залежавшемуся хлебу, то эти 3 способа придутся как нельзя кстати.
Главное правило, которым нужно руководствоваться: освежить можно только тот хлеб, который зачерствел, но при этом не покрылся плесенью. Если же есть явные признаки того, что продукт испортился, то следует смириться с тем, что его уже не спасти.
Как вернуть мягкость зачерствевшему хлебу.
Хлеб становится черствым, поскольку теряет влагу, поэтому все способы нацелены на то, чтобы вновь напитать кусочки влагой. Сделать это можно несколькими способами: в микроволновке, в духовке или в пароварке.
1. Микроволновая печь
В микроволновку нужно поместить хлеб и небольшую емкость с водой.
Самый быстрый способ размягчить хлеб - это поместить влажные кусочки в микроволновку. Туда же поставить небольшую емкость с водой. Включить на 15-20 секунд, проверить степень мягкости, затем повторить еще 1-2 раза. Как правило, 40-50 секунд бывает достаточно, чтобы хлеб стал мягким. Проверять нужно часто, поскольку если передержать, то вполне возможно, что эффект будет прямо противоположным - кусочки превратятся в сухари.
2. Духовой шкаф
Черствый хлеб можно реанимировать в духовке.
Для того, чтобы размягчить хлеб в духовке, нужно нарезать такие же небольшие кусочки, как и для микроволновки. Затем обернуть их смоченным в воде бумажным полотенцем и поместить в духовку, разогретую до 180 градусов. Достаточно 2-3 минут, чтобы хлеб снова стал мягким.
Хлеб нужно завернуть в фольгу и поместить в духовку.
Если бумажного полотенца под рукой не оказалось, но есть фольга, то в нее тоже можно завернуть хлеб. В этом случае время выдержки в духовке нужно увеличить до 10-15 минут. Важно дать хлебу остыть, не разворачивая фольгу, тогда он будет по-настоящему мягким.
3. Пароварка или дуршлаг с кастрюлей
Как размягчить хлеб в пароварке.
Размягчить хлеб на пару - еще один эффективный способ, о котором знают домохозяйки. Обычно это занимает 1-2 минуты в обычном режиме, если используется пароварка.
Если же такой машины нет, то альтернативой станет привычная паровая баня. Над кастрюлей с кипящей водой устанавливается дуршлаг. На дно дуршлага укладываются кусочки хлеба, которые активно впитывают влагу. Этот метод прост, но требует внимательности: если хлеб оставить над паром слишком долго, он может размокнуть. Кроме того, нужно следить, чтобы хлеб не касался кипящей воды, это тоже испортит результат.
Зачерствевшему хлебу можно вернуть мягкость.
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