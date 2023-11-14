Три элементарных способа, как сделать черствый хлеб снова мягким

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Как размягчить зачерствевший хлеб: три простых способа.

Хлеб должен быть свежим и мягким



Хлеб должен быть свежим и мягким . Именно таким кусочкам с хрустящей корочкой и нежным ароматом отдает предпочтение большинство людей. Только вот незадача: буханки черствеют слишком быстро и идут на сухари. Если такое положение дел совсем не устраивает, и хочется научиться возвращать былую свежесть залежавшемуся хлебу, то эти 3 способа придутся как нельзя кстати.

Как вернуть мягкость зачерствевшему хлебу.

1. Микроволновая печь

В микроволновку нужно поместить хлеб и небольшую емкость с водой.

2. Духовой шкаф

Черствый хлеб можно реанимировать в духовке.

Хлеб нужно завернуть в фольгу и поместить в духовку.

3. Пароварка или дуршлаг с кастрюлей

Как размягчить хлеб в пароварке.

Зачерствевшему хлебу можно вернуть мягкость .