Бангладеш: сцены из жизни

Эта страна в Южной Азии была колониальным владением Великобритании, которая начала её освоение в первой половине XVII века и объединила бо́льшую часть территории современной Бангладеш под своей властью к началу XX века. По итогам переписи 2015 года, составляло более 162 млн человек. В 2021 году стало 171.7 млн человек.
Поехали в Бангладеш!
Особенности национальных поездок на поездах. Места внутри хватает не всем. (Фото Syed Mahabubul Kader):
Праздник Ид аль-Фитр (означает “Праздник разговения”) в Муншигандже, Бангладеш. (Фото Mohammad Ponir Hossain):
Приют для детей в Дакке, Бангладеш. (Фото Abdul Goni):
Ливни в Дакке, Бангладеш. (Фото Monirul Alam):
Фермеры в Читтагонге, Бангладеш. (Фото Mohammad Shajahan):
Одно из самых бедных государств в Азии, в сельском хозяйстве занято 63 % работающего населения. (Фото Mohammad Ponir Hossain):
Местное мороженое. Жаркий летний день в Дакке, Бангладеш. (Фото Monirul Alam):
Водные ресурсы Бангладеш часто подвергаются отравлению мышьяком из-за его высокого содержания в почве. До 77 млн человек подвергаются отравлению мышьяком через употребление загрязнённой воды. (Фото Mamun Hossain):
Наводнение в Силхете, Бангладеш. (Фото Md Rafayat Haque Khan):
Продавец яиц на затопленной улице. (Фото Mamun Hossain):
Климат в Бангладеш влажный тропический и субтропический, муссонный. Во время муссонных дождей и наводнений водой покрыто до 70 % территории, заливаются почти все рисовые поля.
Мужчина идет по самодельному “пешеходному мосту” из бамбука возле своего дома в затопленной зоне после проливных дождей в Силхете. (Фото Mamun Hossain):
Пожарные.
Погибший на месте пожара на складе контейнеров в Ситакунде:
Рабочие моменты. (Фото Ashik Mahmud):
Стоянка лодок в Бангладеш. (Фото Ashik Mahmud):
Женщина, работающая на кирпичном заводе. (Фото Samiat Sourav):
Верфь на реке Буриганга, Дакка, Бангладеш. (Фото Keith William Rapley):
Рынок в Старой Дакке, Бангладеш. (Фото Dietmar Temps):
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Бангладеш: сцены из жизни
Эта страна в Южной Азии была колониальным владением Великобритании, которая начала её освоение в первой половине XVII века и объединила бо́льшую часть территории современной Бангладеш под своей властью к началу XX века. По итогам переписи 2015 года, составляло более 162 млн человек. В 2021 году стало 171.7 млн человек.
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