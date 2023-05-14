Бангладеш: сцены из жизни

Эта страна в Южной Азии была колониальным владением Великобритании, которая начала её освоение в первой половине XVII века и объединила бо́льшую часть территории современной Бангладеш под своей властью к началу XX века. По итогам переписи 2015 года, составляло более 162 млн человек. В 2021 году стало 171.7 млн человек.



Поехали в Бангладеш!













Особенности национальных поездок на поездах. Места внутри хватает не всем. (Фото Syed Mahabubul Kader):







Праздник Ид аль-Фитр (означает “Праздник разговения”) в Муншигандже, Бангладеш. (Фото Mohammad Ponir Hossain):







Приют для детей в Дакке, Бангладеш. (Фото Abdul Goni):







Ливни в Дакке, Бангладеш. (Фото Monirul Alam):







Фермеры в Читтагонге, Бангладеш. (Фото Mohammad Shajahan):







Одно из самых бедных государств в Азии, в сельском хозяйстве занято 63 % работающего населения. (Фото Mohammad Ponir Hossain):







Местное мороженое. Жаркий летний день в Дакке, Бангладеш. (Фото Monirul Alam):







Водные ресурсы Бангладеш часто подвергаются отравлению мышьяком из-за его высокого содержания в почве. До 77 млн человек подвергаются отравлению мышьяком через употребление загрязнённой воды. (Фото Mamun Hossain):







Наводнение в Силхете, Бангладеш. (Фото Md Rafayat Haque Khan):







Продавец яиц на затопленной улице. (Фото Mamun Hossain):







Климат в Бангладеш влажный тропический и субтропический, муссонный. Во время муссонных дождей и наводнений водой покрыто до 70 % территории, заливаются почти все рисовые поля.







Мужчина идет по самодельному “пешеходному мосту” из бамбука возле своего дома в затопленной зоне после проливных дождей в Силхете. (Фото Mamun Hossain):







Пожарные.







Погибший на месте пожара на складе контейнеров в Ситакунде:







Рабочие моменты. (Фото Ashik Mahmud):







Стоянка лодок в Бангладеш. (Фото Ashik Mahmud):







Женщина, работающая на кирпичном заводе. (Фото Samiat Sourav):







Верфь на реке Буриганга, Дакка, Бангладеш. (Фото Keith William Rapley):







Рынок в Старой Дакке, Бангладеш. (Фото Dietmar Temps):







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