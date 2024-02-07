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Очаровательные крошки в образах Диснеевских принцесс

Фотограф Карен Мэри (Karen Marie) признается, что диснеевские принцессы всегда вызывали в ней теплые чувства, которые вдохновили ее сфотографировать новорожденных девочек в образах сказочных принцесс. «У меня две дочери. Одной 12, другой 10 лет. Они уже взрослые, а я так скучаю по тому времени, когда они были грудничками», — делится фотограф. Приготовьтесь, вас ждут максимально милые кадры!

Очаровательные крошки в образах Диснеевских принцесс

Белоснежка


Очаровательные крошки в образах Диснеевских принцесс

Очаровательные крошки в образах Диснеевских принцесс

Золушка


Очаровательные крошки в образах Диснеевских принцесс

Очаровательные крошки в образах Диснеевских принцесс

Жасмин, «Аладдин»


Очаровательные крошки в образах Диснеевских принцесс

Очаровательные крошки в образах Диснеевских принцесс

Ариэль, «Русалочка»


Очаровательные крошки в образах Диснеевских принцесс

Очаровательные крошки в образах Диснеевских принцесс

Аврора, «Спящая красавица»


Очаровательные крошки в образах Диснеевских принцесс

Очаровательные крошки в образах Диснеевских принцесс

Белль, «Красавица и Чудовище»


Очаровательные крошки в образах Диснеевских принцесс

Очаровательные крошки в образах Диснеевских принцесс

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