Очаровательные крошки в образах Диснеевских принцесс

Фотограф Карен Мэри (Karen Marie) признается, что диснеевские принцессы всегда вызывали в ней теплые чувства, которые вдохновили ее сфотографировать новорожденных девочек в образах сказочных принцесс. «У меня две дочери. Одной 12, другой 10 лет. Они уже взрослые, а я так скучаю по тому времени, когда они были грудничками», — делится фотограф. Приготовьтесь, вас ждут максимально милые кадры!









Белоснежка

Золушка

Жасмин, «Аладдин»

Ариэль, «Русалочка»

Аврора, «Спящая красавица»

Белль, «Красавица и Чудовище»