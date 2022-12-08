Провальные романы Бритни Спирс

С нами не соскучишься!

С 2016 года Бритни Спирс встречается с манекемщиком Сэмом Асгари. Годом ранее певица рассталась с очередным бойфрендом - сыном телемагната Чарли Эберсолом. Мы решили восстановить хронологию мужчин певицы, вспомнив подробности ее романов и причины расставаний.



Джастин Тимберлейк

Джейсон Александр

Кевин Федерлайн

Джейсон Травик

Дэвид Лукадо

Чарли Эберсол