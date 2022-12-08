Провальные романы Бритни Спирс

С 2016 года Бритни Спирс встречается с манекемщиком Сэмом Асгари. Годом ранее певица рассталась с очередным бойфрендом - сыном телемагната Чарли Эберсолом. Мы решили восстановить хронологию мужчин певицы, вспомнив подробности ее романов и причины расставаний.
Джастин Тимберлейк
Участие в телешоу «Клуб Микки-Мауса» в 12 лет стало судьбоносным не только в карьере, но и в личной жизни Бритни Спирс. Именно тогда произошло знакомство с Джастином Тимберлейком – ее первой любовью. После совместных выступлений в детской телепрограмме их пути разошлись, но совсем ненадолго: вскоре Джастин стал участником бой-бэнда N'Sync, а Бритни тем временем выступала на разогреве публики перед началом их концертов. Романтические отношения связывали Бритни и Джастина с 1999 года – именно тогда юная Бритни Спирс обрела популярность и стала настоящей поп-звездой. По отдельности Джастин и Бритни были кумирами для подростков и молодежи, а вместе представлялись им образцовой парой – в таком свете представали обществу их безоблачные отношения, которым все же было не суждено закончиться свадьбой и семейным счастьем. Их союз продержался четыре года, до того момента как Джастин обвинил возлюбленную в измене. После разрыва Бритни и Джастина в 2002 году многие надеялись на их примирение, в том числе и родители самого Джастина, но бывшие влюбленные остались друзьями.
Джейсон Александр
Следующей страницей в личной жизни Бритни Спирс стало ее первое замужество. Однако оно вовсе не было долгожданным событием для самой певицы. Все дело в том, что решение выйти замуж было спонтанным и неожиданным на волне ночных развлечений в Лас-Вегасе. Так, в 2004 году Бритни на 55 часов стала супругой своего друга детства Джейсона Александра. Этот брак посчитали одним из самых кратковременных звездных супружеских союзов. Еще не вышедшая полностью из-под родительской опеки, 22-летняя Бритни Спирс получила строгий выговор от мамы по поводу своей нетрезвой свадьбы.
Кевин Федерлайн
Став женой во второй раз, Бритни Спирс изучила все подводные камни семейной жизни. Кевин Федерлайн, ее второй муж, поначалу выступал у певицы на подтанцовке в гастрольных турах, пока в апреле 2004 года между ним и певицей не завязался роман. Уже в сентябре дело дошло до свадьбы – церемония бракосочетания прошла без лишнего шума, на ней присутствовали только около 30 гостей. Этой же осенью Бритни решила на время оставить карьеру и уделить время семье. В апреле 2005 года певица смогла поделиться с поклонниками радостной новостью: она ждала своего первенца, будущего Шона Престона. Несмотря на рождение ребенка, отношения с мужем не шли гладко: Кевин предпочитал семейным заботам друзей и ночные клубы. Но Бритни решает дать ему второй шанс. Казалось, что все налаживается, – в 2006 году Бритни снова объявила о своей беременности и родила второго сына – Джейдена Джеймса. Но даже дети не стали для супруга весомым поводом поработать над своим отношением и сохранить семью: в ноябре 2006 года Бритни Спирс и Кевин Федерлайн развелись. Из-за развода Бритни буквально слетела с катушек. Кто не помнит ее выходок вроде бритья головы, спонтанных звонков в полицию с просьбой привезти ей пиццу на дом, обжорства и зависимости от препаратов? Одинокую маму Бритни Спирс на некоторое время лишили права видеться с детьми, опеку над ней самой поручили ее отцу. Преданные поклонники певицы не уставали проклинать Кевина Федерлайна как виновника глубокой депрессии Бритни. Сейчас Кевин и Бритни связаны лишь общим прошлым, но до сих пор семейство Федерлайн не устает паразитировать на популярности Спирс. Федерлайн, никому не известный ранее танцор, регулярно появляется в хрониках таблоидов, но обрушившейся вмиг славы ему мало. Несколько лет назад семья Кевина Федерлайна выставила на аукцион некоторые личные вещи Бритни Спирс. Дело дошло даже до приглашения на праздник в честь беременности Бритни, а также 14 неопубликованных фотографий со свадьбы.
Джейсон Травик
После реабилитации и возвращения на сцену Бритни вновь закрутила роман с коллегой. Джейсон Травик был менеджером Бритни. а в итоге стал ее "спасителем", как прозвали мужчину в шоу-бизнесе. Джейсон смог восстановить не только душевное равновесие своей подопечной, но ее репутацию и карьеру. Именно благодаря Травику Бритни удалось вернуться на сцену и восстановить право распоряжаться финансами и опеки над сыновьями. Романтические чувства между ними разгорелись в 2009 году, и Бритни стала так дорога Джейсону, что он даже пожертвовал карьерой ради нее: Травик решил покинуть агентство, благодаря которому смог работать в команде Бритни Спирс, и нашел такое место работы, чтобы проводить больше времени со своей возлюбленной. В 2011 году состоялась помолвка Бритни и Джейсона: влюбленные запланировали пышную свадьбу на будущий год, но... Пара распалась, так и не обменявшись клятвами. «Мы с Джейсоном решили разорвать помолвку, – рассказала Спирс журналу People. – Но я всегда буду восхищаться им и считать своим другом». Что же послужило причиной расставания Бритни Спирс и Травика? По слухам, певица хотела родить третьего ребенка - от своего жениха. Джейсон же, который быстро нашел общий язык с мальчишками Бритни, не хотел пополнения в семье - ему было достаточно роли приемного отца.
Дэвид Лукадо
Бритни Спирс и адвокат Дэвид Лукадо, с которым певица познакомилась в гольф-клубе, встречались полтора года и расстались в конце августа 2014-го. Причина стара как мир: Бритни в руки случайно попало видео, на котором Дэвид целуется с другом. Буквально за неделю до этого события Спирс открыто признавалась в любви к неверному Дэвиду в своем Instagram!
Чарли Эберсол
В июне 2015 года Бритни Спирс пережила очередное расставание. Певица порвала с 32-летним телевизионным продюсером и сценаристом Чарли Эберсолом. с которым встречалась с октября прошлого года. Чарли прекрасно ладил с детьми, 8-летним Джейденом и 9-летним Шоном, но сегодня стало известно, что пара решила расстаться. Спирс даже удалила все совместные фотографии уже с экс-бойфрендом из Instagram. Что послужило причиной расставания, история умалчивает. Может, желание Бритни вновь стать женой и мамой так велико, что отпугивает нерешительных парней? Или Спирс вновь и вновь наступает на одни и те же грабли, выбирая неверных ребят... И карьера, и личная жизнь Бритни напоминают американские горки: очередной головокружительный взлет сменяется провалом. Мы желаем Бритни пересесть, наконец, в спокойную лодочку, плывущую по романтическому тоннелю, и дойти-таки до алтаря - в третий и финальный раз! Возможно, с Сэмом Асгари ей это наконец удастся.
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