Свадебные традиции: приданое невесты в старину

В старину, когда девушка выходила замуж, родители ей обязательное отдавали приданое. В одном случае, это могли быть вещи, утварь, а в другом – деньги, земли. И чем приданое было лучше, тем привлекательней становилась невеста в глазах жениха и его семьи. О чувствах тогда думали, пожалуй, в последнюю очередь.

Приданое. В. Копылов.Если обратиться к временам Киевской Руси, мало кто радовался, когда в семье рождалась дочь. Это означало, что ее необходимо будет пристраивать замуж. А чтобы ее много лет кормили в другой семье, нужно было постараться чем-то привлечь. Чем приданое было богаче, тем привлекательнее считалась невеста.Бабушкин сундук. В. В. Маторин.Поначалу приданое представляло собой скарб, который пригодится непосредственно самой невесте: рубахи, сарафаны, ткани и прочие нужные в быту вещи. Если говорить современным языком, то приданое – это страховка жениха от дополнительных расходов, связанных с появлением невесты. Так уменьшается вероятность того, что жених передумает жениться. Плюс ко всему, родителям суженой тоже нужно было показать, что их дочь не нищая. Тут срабатывали не только материальные, но и психологические моменты.Приданое. В. Копылов.Для семьи жениха женитьба означала не только продолжение рода, но и появление дополнительных рабочих рук. Ведь если речь шла не о богатой наследнице, то будням жены в новой семье оставалось только посочувствовать. На нее сваливалась вся работа по дому, огороду, забота о детях. А если она оказывалась еще и бесприданницей, то жену всю жизнь могли укорять, как ее облагодетельствовали тем, что взяли в семью и кормили бесплатно. За это женщина батрачила за десятерых.На Руси, да и царской России приданое дочери начинали собирать с детства. По мере взросления девочка и сама шила, вышивала себе вещи, которые достанутся ей после замужества. Когда дочь становилась девушкой на выданье, то перед свахами специально выставляли все приданое. В богатых семьях к утвари добавляли деньги, землю, крестьян.Прием приданого по росписи. В. В. Пукирев, 1873 год.Кстати, во время свадьбы родственники невесты приносили сундук к дверям жениха и требовали за него выкуп. Отголоски этой традиции сейчас присутствуют практически на каждой свадьбе . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)