Как в начале XX века появился «бумажный интернет», и Почему проект рухнул

Бороться за мир можно разными способами – один из них предлагали еще в XIX веке бельгийцы Поль Отле и Анри Лафонтен. Информация и ее доступность для каждого – вот что должно было, по их мнению, увести человечество от военных конфликтов к идее объединения ради познания, ради общего движения к прогрессу и просвещению. Отле и Лафонтен придумали удивительный проект, действительно многое и многих объединивший, но, увы, разрушенный войной.
Как появилось уникальное в своем роде хранилище информации
Можно сколько угодно читать и слушать о той атмосфере, в которой находились европейцы конца XIX века – атмосфере перемен, которые затрагивали все сферы жизни, но представить себе, как оно было в действительности, современному человеку не так просто. Остается довольствоваться отдельными иллюстрациями, дополняющими общую картину. Искусство модерна, революция в разных областях научного знания, политические преобразования, общественные трансформации – направлений перемен было достаточно, чтобы затерялись некоторые частные инициативы – правда, успевшие получить в свое время серьезный резонанс.
Поль Отле
Мало кому из современных пользователей Интернета известно имя Поля Отле, который, между прочим, не просто предвидел серьезные преобразования в информационной жизни общества, но и участвовал в их подготовке. А все потому, что однажды он, сын успешного бизнесмена и преуспевающий юрист, получивший прекрасное образование и отличный старт в карьере, решил, тем не менее, посвятить себя науке библиографии – той, что связана с управлением информацией, составлением каталогов, перечней, описанием книг и других письменных и печатных источников.
Поль Отле родился в 1868 году в Брюсселе, до 11 лет учился, кстати сказать, дома – для него были наняты преподаватели; школу отец счел не подходящим для сына местом. Впоследствии пришла пора учебного заведения для иезуитов, потом колледжа и университета, степени доктора права, работы в адвокатской конторе. Еще из раннего детства Отле вынес большую любовь к чтению, к книгам, которые когда-то успешно заменяли ему друзей. Литература помогала справиться с одиночеством – Поль потерял мать, когда ему было три года.
Анри Лафонтен
В 23 года Отле познакомился с Анри Лафонтеном, тоже бельгийцем и тоже специалистом в области права, увлеченным теорией классификации данных. Эта дружба сыграет важную роль в судьбе обоих. Отле и Лафонтен решили вступить в Общество социальных и политических наук, что позволило углубиться в вопросы библиографии. Спустя три года Отле основал Международный институт библиографии.
Почему же двое респектабельных, успешных юристов так много внимания уделяли не поиску новой информации, а совершенствованию работы с той, что уже была найдена, ее упорядочиванию, приведению в удобный для поиска вид? Все дело в том, что оба были убеждены: мир – как альтернатива войне – достижим тогда, когда разные культуры имеют возможность беспрепятственного информационного обмена. Было необходимо создать такие условия, при котором доступ к любым данным будет настолько же прост, как доступ к любому виду оружия.
Всемирное хранилище данных должно было стать лишь одной из частей новой действительности, в которой общему багажу человеческих знаний придавалось особенно большое значение
А потому спустя несколько лет появилось первое и самое крупное в доинтернетную эпоху хранилище данных и поисковая система – Mundaneum.
Mundaneum, или «Всемирный дворец»
Целью создания «Мунданеума» было объединение в одном месте всех человеческих знаний о мире. Этот новый вид глобальной библиотеки должен был стать инструментом, доступным для каждого жителя Земли. Какой бы вопрос ни возник в голове – о политических течениях или о климате Африки, курсах валют, рецепте английского пудинга - отлаженный механизм работы структуры «Мунданеум» должен был обеспечить оперативное получение ответа.
Все это очень похоже на то, как живет современное общество, сделавшее компьютеры и всемирную сеть частью повседневности. Что же касается начала прошлого века, а точнее, даже конца позапрошлого, когда «Мунданеум» был еще только задуман – выглядел проект настолько же грандиозным и трудоемким, насколько многообещающим. Отле и Лафонтен принялись за его реализацию. Требовалось разработать систему хранения и использования очень большого объема данных – на тот момент существовавших в бумажном виде.
Сбор и упорядочивание информации заняли больше десяти лет, прежде чем новый проект стал доступен для пользования любым желающим
К 1910 году компаньоны получили поддержку от бельгийского правительства. Под размещение хранилища данных было выделено большое помещение в Парке Пятидесятилетия в Брюсселе – левое крыло дворца с десятками залов. А в 1920 году «город знаний» начал свою работу. Сердцем нового предприятия были многочисленные ящики с карточками – в общей сложности было заведено 12 миллионов указателей, а также хранилище прессы, тематические подборки на различные темы – энциклопедический обзор всех человеческих знаний. В будущем такой архив должен был стать центральным элементом целого «города» информации, с огромной библиотекой и Международным музеем.
Был запущен и поисковый сервис. Специально набранный штат работников «Мунданеума» принимал пришедшие по почте или по телеграфу запросы. Эти письма сортировали, затем по ним искали информацию, которую перепечатывали и направляли в ответ приславшему обращение. Работа требовала не только огромного количества человеческих ресурсов, но и внушительного количества бумаги.
Зал телефонной и телеграфной связи
Для оптимизации процесса Отле придумал нечто вроде «бумажного компьютера», устройства, которое перемещало документы при помощи колес и спиц. А кроме этого, всерьез разрабатывал новые системы, которые позволили бы вообще отказаться от бумаги при передаче информации, – предвестники будущих электронных коммуникаций. Довольно подробно он описывал не существовавшие в его времена устройства, которые сейчас стали обыденностью для европейца XXI века: «электрический телескоп, позволяющий читать тексты заранее запрошенных страниц из книг, хранящихся в больших библиотеках. Это будет теле-фото-книга».
Отле строил планы и участвовал в конференциях по их реализации, Лафонтен, помимо развития своего детища, принимал активное участие в работе пацифистских организаций, был представителем Бельгии на ассамблее Лиги Наций. Кстати, еще в 1913 году Лафонтен был удостоен Нобелевской премии мира «как истинный лидер народного движения за мир в Европе».
Проект привлекал много внимания и был отмечен наградой Всемирной парижской ярмарки
Оккупация Бельгии и завершение проекта Mundaneum
Книга Поля Отле, где он описывал принципы действия компьютера, пусть еще не используя такого названия, увидела свет в 1934 году. Но время для развития подобных инициатив завершилось. К 1934 году «Мунданеум» потерял государственную поддержку, а оккупировавшие страну немецкие войска распорядились дворцом «города знаний» по-своему: в его залах была теперь размещена выставка искусства Третьего рейха.
И Поль Отле, и Анри Лафонтен окончили свои дни еще до завершения Второй мировой войны, и проекту «Мунданеум» не было суждено восстановиться. Остатки архивов несколько раз перемещались из одного здания в другое, пока ими не заинтересовался профессор Рейвард из Чикагского университета. Ученый, защитивший диссертацию по деятельности Поля Отле, задался целью возродить память о «Мунданеуме».
Музей Mundaneum
В 1998 году после нескольких лет работы в бельгийском городке Монсе был открыт музей «Mundaneum», где была воспроизведена атмосфера начала прошлого века и получил освещение весь тот объем работы, что был некогда проделан ради «бумажного интернета». Кстати, в 2012 году музей и компания Google объявили о сотрудничестве - так высоко была оценена роль бельгийского «Мунданеума» в развитии глобальной информационной системы.
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