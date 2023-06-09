Как в начале XX века появился «бумажный интернет», и Почему проект рухнул

Как появилось уникальное в своем роде хранилище информации

Поль Отле

Анри Лафонтен

Всемирное хранилище данных должно было стать лишь одной из частей новой действительности, в которой общему багажу человеческих знаний придавалось особенно большое значение

Mundaneum, или «Всемирный дворец»

Сбор и упорядочивание информации заняли больше десяти лет, прежде чем новый проект стал доступен для пользования любым желающим

Зал телефонной и телеграфной связи

Проект привлекал много внимания и был отмечен наградой Всемирной парижской ярмарки

Оккупация Бельгии и завершение проекта Mundaneum

Музей Mundaneum