Порочная связь матери и сына, богатство и др скелеты в шкафу одной из богатейших семей Манхэттена

Очень часто за красивой картинкой прячется страшная реальность. С виду успешные и респектабельные люди за закрытыми дверями творят немыслимые вещи. Яркий тому пример – семья Бакеланд. Бакеланд были одной из самых состоятельных семей Манхэттена, но в их жизни нашлось место не только атрибутам богатой жизни, но и делам совсем нелицеприятным. В их истории были и измены, и большая ложь, и убийство, и это далеко не весь список.
Светская львица
Одна из главных героинь нашего рассказа Барбара Дейли на свет появилась в 1922 году. Еще совсем ребенком, в 11 лет, она потеряла отца. Девочка нашла бездыханное тело своего родителя в гараже. Стоит ли говорить, каким стрессом это было для дочери, и какой отпечаток это на ней оставило.
По одной из версий, отец наложил на себя руки. Дочь обнаружила его в гараже, где он закрылся и задохнулся от углекислого газа. Второй версией, которую рассматривало следствие, было убийство, н выяснить, что случилось на самом деле там так и не удалось.
Барбара Бакеланд . / Фото: dailystar.co.uk
Отец Барбары застраховал свою жизнь, и после смерти его вдова, мать Барбары, получила приличную сумму денег. Она взяла свою дочь, купила квартиру в Нью-Йорке в хорошем районе и начала новую жизнь.
Шли годы, и из обычной маленькой девочки Барбара начала превращаться в настоящую красавицу. Девушка умело распоряжалась своими внешними данными и вовремя поняла, что красота поможет ей в жизни добиться желаемого. Барбара начала вести образ жизни типичной светской львицы: ее основным занятием было посещение вечеринок, где она знакомилась с нужными людьми.
Прошло немного времени и яркую красотку заметили тогдашние модные скауты. Ей поступило предложение стать моделью и она с радостью согласилась. Девушка подписала контракт с агентом и начала стремительно пополнять свое портфолио. Барбара снималась для Harper's Bazaar и Vogue, и ее даже внесли в топ 10 самых красивых девушек Нью-Йорка.
Но вспышки фотокамер и шумные гламурные вечеринки были не более, чем просто ширмой. Никто не знал, но у девушки были большие проблемы с психикой. Есть мнение, что у мамы Барбары была шизофрения, которую унаследовала ее дочь. Девушка пыталась бороться со своим недугом и ходила к психиатру. Свои проблемы она тщательно скрывала, боясь, что ее окружение от нее отвернется, а карьера будет разрушена. Ведь у нее на жизнь бы большое планы – она грезила Голливудом.
Свадьба на вранье
Свою мечту стать актрисой Барбара начала активно приводить в свою жизнь. Начала она с прослушиваний. И на одном из таких она познакомилась с Корнелией Бакеланд. Очень скоро девушки стали настоящими подругами. Именно она и познакомила Барбару с мужчиной, который изменил ее жизнь – своим братом Бруксом. Между молодыми людьми вспыхнула искра.
Общаясь с Корнелией и Бруксом, Барбара поняла, что они не просто состоятельные, а из очень богатой семьи. Их семейство владело так называемыми «старыми деньгами», это значит, что напротяжении нескольких поколений его члены были супербогатыми. Предок новых знакомых Барбары, Лео Бакеланд, стоит у истоков изобретения пластика. Он создал бакелит – вид пластмассы, который был назван в его честь. И благодаря Лео все его потомки получали доходы, владея патентом на пластмассу.
Барбара Бакеланд. / Фото: soundcloud.com
Очень быстро у Брукса и Барбары начался роман. Но парень хоть и был очень увлечен своей очаровательной возлюбленной, ее дурной характер стал быстро ему надоедать. Брукс решил порвать с девушкой, но она сразу осадила его новостью о том, что у них будет ребенок.
Бакеланд не смог бросить свою беременную пассию и ему пришлось делать предложение. Паре нужно было срочно сыграть свадьбу, потому что никто не должен был догадаться, что невеста уже носит под сердцем маленького Бакеланда. Но сразу после свадьбы Барбара решила рассказать мужу, что никакой беременности нет. Интересно, что их брак после раскрытия такой лжи не распался, более того, они продолжили жить вместе. Скорее всего, старшие родственники просто не дали своего одобрения на разрыв отношений. Ведь после такой скоропалительной свадьбы мгновенный развод бы очень ударил по репутации респектабельной семьи.
«Веселая» семейная жизнь
Барбара Бакеланд с сыном Тони. / Фото: missbloom.com
В браке со столь богатым мужчиной Барбара вела роскошный богемный образ жизни. Предавставители светского мира постоянно устраивали дома шумные вечеринки в шикарной квартире в Верхнем Ист-Сайде. Они выглядели счастливо, благополучно и беспечно. Но это только по началу. Очень быстро Барбара начала меняться на глазах: стала грубой, язвительной и неуравновешенной. Ходили слухи, что молодые возлюбленные не только пили алкоголь, но и увлекались запрещенными веществами.
Брукс оказался не очень знаком со словом «верность» и регулярно ходил налево. Причем изменять он стал вскоре после свадьбы. Сложно назвать эту пару счастливой, их тогдашние друзья видели, что в оба они не получают никакого удовольствия от своего союза. Но неприязнь и реальные проблемы в семье не помешали им завести ребенка. У пары родился мальчик, которому дали имя Тони.
Кадр из фильма о семье Бакеланд "Дикая грация". / Фото: tomkalin.com
Пара сменила США на Европу и там у Брукса завертелась нешуточная интрижка. У него была связь на стороне с дочкой английского дипломата. И на это, возможно, не так сильно бы обратили внимание, не будь ей всего 15. Брукс так влюбился, что был готов бросить жену ради нее и жениться.
Но Барбара не могла допустить, чтобы муж вместе с его деньгами от нее ушел. И она решилась на самоубийство, а если точнее – его попытку. Расчетливая и далеко не глупая Барбара все просчитала. Она обставила свой суицид так, чтобы ее вовремя спасли. И у нее все получилось.
Брукс был настолько напуган тем, что сделала его жена, что остался в семье и на время даже бросил свеи попытки искать счастье на стороне.
Неправильный сын
Кадр из фильма о Семье Бакеланд "Дикая грация". / Фото: tomkalin.com
Как и водится в подобных семьях, сыном занималась целая армия помощников. За его воспитанием отвечали няни, а комфортную жизнь в доме обеспечивал домашний персонал. Светской паре Бакеланд было некогда следить за Тони, растить его и заниматься воспитанием, ведь они были заняты тусовками, изменами и своими собсвтенными. жизнями.
Предоставленный самому себе Тони вырос весьма странным молодым человеком. Его личность начала раскрываться уже после совершеннолетия. В 18 лет парень уехал в европейское путешествие. Пару лет он отдыхал и развлекался в разных странах Европы, искал себя и находил что-то новое. Осел Тони в 20, выбрав для места жительства Италию. И там началась новая глава его жизни: богатенький мальчик узнал, что такое наркотики и другие сомнительные удовольствия. А позже понял, что девушки его не интересуют от слова совсем.
Тони Бакеланд. / Фото: dailystar.co.uk
Сам Тони уже позже рассказывал психиатру, что в детстве он пережил домогательства в школе-интернате со стороны мужчины. Немного позже он обратил внимание на то, что его больше привлекают парни. По воспоминаниям соседей, когда родителей не было дома, мальчик часто приводил домой разных ребят. Отец подозревал, что его сын имеет нетрадиционную ориентацию, но мать любые мысли на эту тему отвергала. Поэтому неудивительно, что она была в ярости, когда узнала, что у ее Тони есть парень.
Очень быстро до Барбары дошли слухи о том, что ее сын ведет неправильный образ жизни. Мать сразу же собрала свои роскошные платья и двинулась в Италию, вразумлять своего непутевого сына, который позорит фамилию.
Первое, что сделала мать – отвезла сына домой. Там она вовсю окунулась в его перевоспитание. По ее мнению, ему нужно было просто встретить нужную девушку, и он бы сразу стал на путь истинный. И мать начала активно реализовывать свой «план спасения».
Кадр из фильма о семье Бакеланд "Дикая грация". / Фото: tomkalin.com
Барбаре пришло в голову привести для Тони в дом девушку. Она выбрала юную дочь своих друзей – красотку Сильви, горячую испанку. Она поселила ее вместе со своей семьей в надежде, что сын не сможет удержаться и закрутит с ней роман. Знала бы Барбара чем ее план обернется.
У Сильви в этом доме вспыхнула страсть и начались отношения, но не с Тони. В молодую девушку влюбился отец семейства. И это могла бы быть очередная интрижка, но на сей раз влюбился старший Бакеланд серьезно.
Когда Барбара поняла, что сама привела в дом разлучницу, то решила проделать старый прием – совершила попытку суицида. Но Сильви оказалась не промах и тоже наглоталась таблеток. Брук был в растерянности. Но совершать былых ошибок больше не стал, и сделал все, чтобы получить развод. Став свободным человеком, Брук женился на Сильвии.
Когда муж ушел, у Барбары осталось одно занятие – она снова и снова пыталась «исправить» своего сыны. Она водила домой девушек легкого поведения, все надеялась, что вот-вот какая-то барышня, да и заинтересует его. Но на девушек Тони было плевать.
Тогда Барбаре пришла в голову сумасшедная идея – совратить собственного сына. И этот чудовищный план она все же реализовала.
Инцест – дело семейное
Кадр из фильма о семье Бакеланд "Дикая грация". / Фото: chlotrudis.org
Это было лето 1969 года. Мать увезла сына отдыхать на Майорку. Они жили на вилле, постоянно выпивали и покуривали. И как раз в столь живописном месте Барбара и решила «излечить» сына собой.
Очень интересно, что она не только имела внутреннее убеждение в том, что интимная связь с сыном – это благо, но еще и хвасталась этим. Женщина при любом удобном случае говорила, что ее любовные утехи с собственным сыном – терапия. Но ее «лечение» не только не помогло Тони, а напротив разрушило его жизнь.
Тони пытался достучаться до отца и попросить у него помощи, но тот не смог ему ничем помочь. От того, что делала с ним Барбара, у парня начала сильно страдать психика. У него начались вспышки гнева, он ломал вещи, бросал предметы. Но Барбара делала вид, что ничего не происходит.
Как-то раз Тони признался одному из своих однокурсников, что он спит со своей матерью. Он был просто в отчаянии
Диагноз
Кадр из фильма о семье Бакеланд "Дикая грация". / Фото: deseret.com
Спустя год Барбара с сыном приехали обратно в Нью-Йорк. Там Тони начал учиться в модном художественном колледже. Он был талантливым парнем, но то, что он рисовал очень пугало. Он рисовал фигуры в лужах крови. Ректор позже рассказывала, что с самого начала поняла, что с ним что-то не так.
Кстати, свою мать Тони тоже рисовал. Он изображал ее обезглавленной со змеями по всему телу.
Барбара как будто не замечала, что у ее сына большие проблемы с головой. Но очень скоро это стало очевидным. Однажды ночью Тони взял деревяную трость и избил свою мать. Психиатр, которому она рассказала о случившемся, прямым текстом сказал ей, что сын однажды ее убьет. Барбара еще не знала, что эти слова были пророческими.
Тони все же отправили на обследование, которое позволило поставить ему диагноз «шизофрения». Ему потребовалась терапия, но отец не захотел оплачивать расходы, поэтому Тони пришлось просто вернуться к матери, и они вместе уехали в Англию.
По приезду Барбара устроила званый ужин. Тони пришел на него и совершенно неожиданно разбил у матери яйцо на голове, а потом пытался придушить. Гости были просто ошарашены.
Следующие несколько месяцев Тони постоянно пытался покалечить мать. То он тыкал ей ручкой в глаза, то угрожал зарезать, постоянно ее избивал. Барбара пыталась бороться с проблемой и водила его по психиатрам, но никто ничего не мог поделать.
Убийство, тюрьма и конец
Кадр из фильма о семье Бакеланд "Дикая грация". / Фото: bcncatfilmcommission.com
В октябре 1972 года Тони просто зашел на кухню и убил свою мать. Он вонзил ей в грудь нож и она скончалась. Скорее всего, женщина не мучалась, потому что смерть была мгновенной. Когда приехала полиция, Тони сидел, как ни в чем не бывало, и заказывал еду по телефону. Его соверешнно не смущал рядом лежащий труп женщины, которая его родила.
Тони не спротивлялся и не отнекивался, он сразу сказал, что это он убил Барбару. По его словам, его мозг был затуманен, потому что мать оказывала на него сильное влияние. Ему даже казалось, что она и мысли его контролирует.
Кадр из фильма о семье Бакеланд "Дикая грация". / Фото: pinterest.com
Томи дал признательные показания, но следователи, ведущие дело, были неуверенны, осознавал ли он то, что совершил. В камере парень говорил о своей матери так, словно она жива. Адвокат Тони собрал показания психиатров, которые обследовали Тони и в суде была доказана его невменяемость. Суд признал его вину в непредумышленном убийстве и отправил на принудительное лечение в британскую лечебницу Бродрум.
Отец от него отрекся сразу, а вот бабушка по материнской линии Нини Дейли начала ему сочувствовать. Она внука любила и даже занялась вопросом его репатриации в США. По ее мнению, под присмотром он бы мог вернуться к нормальной жизни.
Бабушка приложила все усилия, подключила своих влиятельных друзей и связи, чтобы Тони передали ей под опеку. Отец парня был в шоке, когда об этом узнал, он считал, что тот начнет убивать сразу, как только его выпустят из лечебницы. Но никто его не слушал.
Отец Тони был прав в своих опасениях. Всего через 6 дней после прибытия в США внук напал на своб бабулю, которая вытащила его из психиатрической больницы. Когда она не разрешила ему позвонить другу в Англию, он схватил нож и 8 раз ее ударил. Когда приехали полицейские, он пожаловался, что она все не умирала. Дейли чудом удалось выжить после такого нападения.
Бакеланда посадили пожизненно в тюрьму Райкерс, страшное место, которое печально известно насилием, процветающим в его стенах. Один на один со своими демонами и совсем без поддержки долго он не выдержал.
В итоге 20 марта 1981 года Бакеланд был обнаружен мертвым в своей камере. На голове у него был пластиковый пакет.
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