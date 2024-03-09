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Подкормите этим герань для пышного цветения

Для того чтобы герань была пышная и красивая, ее необходимо регулярно обрезать и правильно подкармливать после обрезки. Именно внесение подкормок поможет растению выпустить много боковых побегов, укрепить иммунитет, быстро восстановиться и стать устойчивым к вирусам и бактериям.



Для активного роста герани важен качественный субстрат. Повысить плодородность почвы поможет препарат Биочарс на основе древесного уксуса и древесного угля из скорлупы грецких орехов.

Какой эффект дает Биочарс:

улучшает качество почвы; стимулирует активный рост растения; отпугивает насекомых и вредителей;

питает и восстанавливает почву;

помогает растениям бороться со стрессом после обрезки и пересадки.

Биочарс можно внести либо во время пересадки, либо добавить его в горшок после обрезки растения из расчета 2 ст.л на 1 л грунта.



Дать герани дополнительный стимул для роста после обрезки поможет специальный спрей для фиалок и декоративно-цветущих растений. Использовать спрей рекомендуется 1 раз в 10 дней.




Вместо спрея можно использовать и бальзам: для полива растений под корень (40 мл на 1 л воды) и для опрыскивания растений (20 мл на 1 л воды).



Использование бюджетных препаратов даст отличный результат: очень быстро на обрезанной герани появятся боковые побеги, растение будет активно расти и развиваться.


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Гераньподкормка

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