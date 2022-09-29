10 промышленных зданий, которые смело можно назвать шедеврами архитектуры

1. Завод по производству стальных канатов Jakob Rope Systems в Хошимине (Вьетнам)

Вертикальный сад и внутренний дворик с небольшим парком и зелеными лужайками украшают завод по производству стальных канатов Jakob Rope Systems (Хошимин, Вьетнам).

Используя зеленые насаждения, решать проблему с декоративной отделкой фасадов точно не придется (Jakob Rope Systems, Хошимин).







2. Мусороперерабатывающий завод MOP на острове Майшима (Осака, Япония)

Мусороперерабатывающий завод на острове Майшима – жемчужина промышленной архитектуры Японии (Осака).

Теперь дымовая труба, взметнувшаяся ввысь на 120 метров, стала привлекающим элементом заводского комплекса МОР (Осака, Япония).

3. Производственный центр McLaren в Уокинге (Великобритания)

Производственный центр McLaren в Уокинге удостоился награды британской строительной отрасли BCI за архитектурную ценность и функциональность (Великобритания) .

Норман Фостер, спроектировавший штаб-квартиру McLaren, мастерски замаскировал гигантский промышленный комплекс в живописном ландшафте. | Фото: queen-of-motorsport.ru.

4. Глобальный производственный и научно-инновационный центр L'Oreal в Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Компания L'Oreal в пригороде Рио-де-Жанейро открыла седьмой глобальный научно-исследовательский производственный центр R&I (Бразилия). | Фото: globalcosmeticsnews.com

Французский косметический гигант инвестировал 30 миллионов долларов в новый завод в Рио-де-Жанейро, который предназначен для ускорения разработки косметической продукции (Бразилия).

5. Мебельная фабрика The Plus Vestre в Магноре (Норвегия)

Новая мебельная фабрика The Plus в Магноре является одним из самых привлекательных производств в мире, которая может похвастаться экологичностью и энергоэффективностью (Норвегия).

Благодаря продуманной архитектуре и функционалу мебельная фабрика стала идеальным местом для работы сотрудников и активного отдыха горожан (The Plus, Норвегия).

6. Винодельня Delas Freres в Тейн-Л'Эрмитаже (Франция)

В историческом квартале города появился производственно-гостиничный комплекс, который спрятали за волнистой каменной стеной (Delas Freres, Тейн-Л'Эрмитаж).

Историческое здание старой винодельни стало центральным объектом (Delas Freres, Тейн-Л'Эрмитаж). | Фото: arquitecturaviva.com.

7. Мусоросжигательный завод и Централизованная теплоэлектростанция Шпиттелау в Вене (Австрия)

Эффектный Мусоросжигательный завод и Централизованная теплоэлектростанция Шпиттелау в одном лице (Вена, Австрия).

Дымовую трубу завода увенчал большой купол в виде шляпы, характерным элементом для творчества незаурядного Хундертвассера (District Heating Plant Spittelau, Вена).

8. Тепловая электростанция Powerbarn в Русси (Италия)

Прекрасным примером сосуществования промышленного и сельскохозяйственного мира является тепловая электростанция Powerbarn от Giovanni Vaccarini Architetti (Равенна, Италия).

Деревянные панели фасада пересекаются под самыми разными углами, что существенно влияет на визуальное восприятие здания (Электростанция Powerbarn, Италия).

9. Производственное предприятие и штаб-квартира Kirsch Pharma HealthCare Building в Ведемарке (Германия)

Новое производственное предприятие Kirsch Pharma HealthCare в Ведемарке выделяется среди прозаичных корпусов промышленной зоны. | Фото: architime.ru.

Динамичная, технологичная, футуристическая форма выступающей крыши передает ощущение скорости, уверенности и новаторства (Kirsch Pharma HealthCare Building, Ведемарк).

10. Инновационный индустриальный центр в Цзяи (Тайвань)

Инновационный индустриальный центр в Цзяи органично вписался в живописный ландшафт Тайваня. | Фото: architecturaldesignschool.com.

Архитекторы компании Bio-architecture Formosana постарались создать максимально комфортные условия для работы и отдыха сотрудников (Цзяи, Тайвань).